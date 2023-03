4. den v Miami: Kvitová se v derby utká s Noskovou, o třetí kolo zabojuje celkem sedm Češek

• Češi v akci •

Karolína Plíšková (17.) - Xinyu Wang (61.) | Court 7 (16:00 SEČ)

Bývalá finalistka Karolína Plíšková zahájí své letošní působení v Miami premiérovým soubojem s Xinyu Wang, která postupem do druhého kola vyrovnala své maximum na tomto podniku a před týdnem si zahrála své premiérové třetí kolo na podnicích WTA 1000.

Plíšková letos musela absolvovat své první kvalifikační duely od srpna 2014 a na obou lednových generálkách v Adelaide skončila v prvním kole hlavní soutěže. Na následujících pěti akcích si však poradila s minimálně jednou soupeřkou. Jejím letošním maximem je čtvrtfinále na Australian Open a ještě na "tisícovce" v Dubaji, ke kterému nenastoupila. V Indian Wells porazila Annu Kalinskou a Veroniku Kuděrmetovovou, v osmifinále byla nad její síly členka elitní desítky Maria Sakkariová.

Wang si letos vede značně nestabilně. V Hobartu nezvládla finále kvalifikace a pak se jako lucky loser podívala do čtvrtfinále. Po semifinále v Hua Hinu prohrála čtvrtfinále na ITF v Mexiku s žebříčkově podstatně níže postavenou Marcelou Zacaríasovou. V Mexiku pokračovala a na turnajích WTA skončila ve druhém kole na Elisabettě Cocciarettové a antukářce Majar Šarífové. V Indian Wells naopak snadno přehrála Elise Mertensovou i Jekatěrinu Alexandrovovou a sebrala set Barboře Krejčíkové. V Miami začala obratem proti Anně-Leně Friedsamové.

Plíšková hraje od začátku Australian Open ve velmi slušné formě a na všech pěti turnajích zvládla úvodní zápas. Wang se naopak neprezentuje stabilními výkony ani výsledky. Bývalá světová jednička by měla bez ohledu na formu soupeřky potvrdit roli favoritky, Číňanka má s hráčkami Top 20 mizernou kariérní bilanci dvou výher a devíti proher.

Tip na vítězku: Karolína Plíšková

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj, Australian Open (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj, Australian Open (ČF)

Bilance: 15-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 15-6

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 7-0 (kariérní 135-55)

Grandslamy: Australian Open (ČF)

Karolína Plíšková - Miami Open

Kariérní bilance: 17-9

Nejlepší výsledek: finále (2019)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Indian Wells (OF)

Cesta turnajem: volný los

Xinyu Wang - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hua Hin (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Hua Hin (SF)

Bilance: 14-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 14-9

Bilance proti hráčkám Top 20: 1-2 (kariérní 2-9)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Xinyu Wang - Miami Open

Kariérní bilance: 2-3

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2021, 2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Indian Wells (3K)

Cesta turnajem: Friedsamová (3-6 6-4 6-2)



Karolína Muchová (55.) - Lin Zhu (40.) | Court 2 (16:00 SEČ)

Karolína Muchová se bude snažit vyrovnat svůj loňský výsledek v Miami a zároveň své maximum na floridském podniku WTA 1000. Ve druhém kole se utká s Lin Zhu, která při všech čtyřech předchozích startech na Miami Open skončila v kvalifikaci a bude útočit na teprve třetí účast mezi nejlepší dvaatřicítkou na prestižních "tisícovkách". Hráčky se potkávají poprvé.

Muchová stále čeká na svou první semifinálovou účast od Australian Open 2021, ačkoli letos hraje ve velmi dobré formě. V letošní sezoně byla už třikrát ve čtvrtfinále, v Aucklandu překvapivě nestačila na Rebeku Masárovou, v Dubaji nenastoupila proti Jessice Pegulaové a v Indian Wells prohrála bitvu s pozdější šampionkou Jelenou Rybakinovou. Skvělou formu z kalifornské pouště si evidentně přivezla i na Floridu, protože v kvalifikaci deklasovala Heather Watsonovou i Kristínu Kučovou a v hlavní fázi Jil Teichmannovou.

Lin Zhu ještě na začátku února excelovala. Po čtvrtfinále v Aucklandu se přes Marii Sakkariovou probila do osmifinále na Australian Open a v Hua Hinu slavila svůj premiérový triumf na nejvyšším okruhu. Od té doby se jí už tolik nedaří, v Méridě ztroskotala v prvním kole na Caty McNallyové, v Monterrey využila po cestě do semifinále příznivého losu a v Indian Wells byla nad její síly hned Lesja Curenková.

Muchová se v posledních týdnech rozehrála do vynikající formy, před týdnem v Indian Wells nebyla daleko od skalpu pozdější šampionky a až na jednu výjimku letos prohrála jen s velmi kvalitními soupeřkami. U Zhu naopak po parádním vstupu do sezony přišel propad formy. Číňanku však nesmí jasně favorizovaná Češka podcenit.

Tip na vítězku: Karolína Muchová

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Dubaj, Auckland (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells, Dubaj, Auckland (ČF)

Bilance: 14-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 14-4

Bilance proti hráčkám Top 50: 8-3 (kariérní 37-33)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Karolína Muchová - Miami Open

Kariérní bilance: 4-1

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2022)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Indian Wells (ČF)

Cesta turnajem: Teichmannová (6-0 6-2)

Lin Zhu - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hua Hin (T); Monterrey (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Hua Hin (T); Monterrey (SF)

Bilance: 13-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 13-6

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 6-2 (kariérní 34-36)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Lin Zhu - Miami Open

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2023)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: Indian Wells (1K)

Cesta turnajem: volný los



Barbora Krejčíková (13.) - Aljaksandra Sasnovičová (45.) | Court 1 (17:30 SEČ)

Barboře Krejčíkové stačí jediná výhra na to, aby vylepšila své maximum na Miami Open. V úvodním zápase letošního ročníku narazí na loňskou osmifinalistku Aljaksandru Sasnovičovou. S Běloruskou suverénně vyhrála oba dosavadní souboje.

Krejčíková léčila loni touto dobou zranění lokte a formu našla až v závěru předchozího roku. Tu si drží i v tom letošním a všech pět porážek zaregistrovala proti zástupkyním Top 20 pořadí. Na posledních dvou turnajích excelovala, v Dubaji získala svůj první titul z podniků WTA 1000 a jako teprve pátá v historii porazila na jednom turnaji světovou jedničku, dvojku i trojku. V Indian Wells prohrála osmifinálovou bitvu s letos skvěle hrající Arynou Sabalenkovou.

Sasnovičová se trápí už přes šest měsíců, poslední vítěznou sérii zaznamenala v srpnu po cestě do finále v Clevelandu. Do Miami přijela s letošní bilancí pěti výher a sedmi proher a všech pět skalpů si připsala proti žebříčkově níže postaveným soupeřkám. V Indian Wells si na úvod poradila s veteránkou Kaiou Kanepiovou a pak nestačila na Jelenu Ostapenkovou. Své působení na Floridě zahájila dvousetovým vítězstvím nad Dalmou Gálfiovou.

Krejčíková má letos velmi solidní formu a v posledních týdnech své výkony ještě pozvedla. Trápící se Sasnovičová, která v tomto roce prohrála sedm z 12 zápasů, by tak pro ni neměla být hrozbou. Běloruska se v probíhající sezoně střetla s někým z Top 20 dvakrát a set neuhrála s Jessicou Pegulaovou ani Cori Gauffovou. Celkově má s takto vysoko postavenými hráčkami úspěšnost 19-39.

Tip na vítězku: Barbora Krejčíková

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj (T)

Bilance: 13-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 13-5

Bilance proti hráčkám Top 50: 8-5 (kariérní 36-39)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Barbora Krejčíková - Miami Open

Kariérní bilance: 1-1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2021, 2023)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Indian Wells (OF)

Cesta turnajem: volný los

Aljaksandra Sasnovičová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Dubaj, Australian Open (2K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells, Dubaj, Australian Open (2K)

Bilance: 5-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 5-7

Bilance proti hráčkám Top 20: 0-2 (kariérní 19-39)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Aljaksandra Sasnovičová - Miami Open

Kariérní bilance: 7-5

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: Indian Wells (2K)

Cesta turnajem: Gálfiová (6-3 7-6)



Marie Bouzková (36.) - Anna Blinkovová (63.) | Court 2 (17:30 SEČ)

Marie Bouzková se pokusí vylepšit své maximum v Miami, kde je poprvé mezi nasazenými. V cestě jí stojí Anna Blinkovová, se kterou prohrála v lednu v Hobartu. Rusce tak dovolila srovnat vzájemnou bilanci na 2-2. I pátý vzájemný souboj se uskuteční na venkovních betonech, všechny předchozí skončily ve dvou setech.

Bouzková loni získala svůj premiérový titul na nejvyšším okruhu, hrála čtvrtfinále Wimbledonu a vypracovala se do Top 30. V aktuální sezoně ovšem prohrála osm ze 13 utkání, dvě soupeřky v řadě porazila pouze v kvalifikaci v Dauhá a na čtyřech ze sedmi turnajů ztroskotala hned na první soupeřce. V oblíbeném Monterrey uhrála jen šest gamů s trápící se Annou Karolínou Schmiedlovou a v Indian Wells schytala výprask od krajanky Markéty Vondroušové.

Rovněž Blinkovová se v průběhu loňské sezony radovala ze svého prvního triumfu na této úrovni a letos není v nejlepší formě. Po postupu z kvalifikace do semifinále v Hobartu vypadla na následujících třech akcích hned v úvodním kole. Na dalších třech ovšem první kolo zvládla, ve druhém v Austinu a Indian Wells prohrála s krajankami Varvarou Gračovovou a Veronikou Kuděrmetovovou. V Miami si na úvod snadno poradila s trápící se Jule Niemierovou.

Bouzková je favoritkou na postup, ale jen mírnou. Vítězka loňského Livesport Prague Open se totiž letos extrémně trápí a vůbec se jí nepovedly poslední dva turnaje. Ani Blinkovová není v probíhající sezoně v nijak oslnivé formě, nicméně má solidní šanci si připsat svůj teprve 15. kariérní skalp Top 50.

Tip na vítězku: Marie Bouzková

Marie Bouzková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Dubaj, Hobart (2K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells, Dubaj, Hobart (2K)

Bilance: 5-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 3-7

Bilance na venkovních betonech: 5-8

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 2-3 (kariérní 31-28)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Marie Bouzková - Miami Open

Kariérní bilance: 1-2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2022-23)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Indian Wells (2K)

Cesta turnajem: volný los

Anna Blinkovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hobart (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Hobart (SF)

Bilance: 9-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na venkovních betonech: 9-5

Bilance proti hráčkám Top 50: 2-2 (kariérní 14-32)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Anna Blinkovová - Miami Open

Kariérní bilance: 1-1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Indian Wells (2K)

Cesta turnajem: Niemeierová (6-4 6-1)



Markéta Vondroušová (103.) - Veronika Kuděrmetovová (11.) | Court 7 (17:30 SEČ)

Markéta Vondroušová si při posledních dvou návštěvách Miami zahrála minimálně osmifinále a v útoku na další účast v závěrečných kolech bude pokračovat proti světové jedenáctce a loňské osmifinalistce Veronice Kuděrmetovové. Rusce může oplatit těsnou loňskou porážku z Indian Wells.

Vondroušová letos odehrála pět turnajů a na čtyřech z nich posbírala minimálně dvě výhry. Jedinou výjimkou je vystoupení na konci února v Dubaji, kde v prvním kole podlehla krajance Karolíně Plíškové. Jejím dosavadním maximem v této sezoně je semifinále v linecké hale. Před dvěma týdny v Indian Wells solidní formu potvrdila, když bez ztráty setu přehrála Rebeccu Marinovou, Marii Bouzkovou i Ons Džabúrovou a v osmifinálové bitvě nestačila na Karolínu Muchovou. V Miami si na úvod suverénně poradila s Tatjanou Mariaovou.

Kuděrmetovová byla na generálkách v Adelaide ve čtvrtfinále a semifinále a pak ve druhém kole Australian Open zaregistrovala šokující porážku s kvalifikantkou Katie Volynetsovou. Od té doby postrádá stabilitu i skvělou formu, které ji provázely od začátku loňské sezony. Dařilo se jí pouze v Dauhá, kde v semifinále schytala výprask od Igy Šwiatekové. V Dubaji ztroskotala hned na Anhelině Kalininové a v Indian Wells prohrála už ve třetím kole s Karolínou Plíškovou.

Vondroušová možná v žebříčku figuruje o téměř sto míst níže, nicméně výkonnostně se může s ruskou dvojkou s přehledem měřit. Česká zástupkyně je dokonce mírnou favoritkou na postup. To není žádným překvapením, letos si totiž vede velmi solidně a Kuděrmetovová se naopak od startu Australian Open trápí. Rodačka ze Sokolova navíc proti hráčkám Top 20 umí (bilance 24-22).

Tip na vítězku: Markéta Vondroušová

Markéta Vondroušová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Linec (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 1 (ČF)

Bilance: 11-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 8-4

Bilance proti hráčkám Top 20: 3-2 (kariérní 24-22)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Markéta Vondroušová - Miami Open

Kariérní bilance: 7-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2019)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Indian Wells (OF)

Cesta turnajem: Mariaová (6-4 6-1)

Veronika Kuděrmetovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá, Adelaide 2 (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá, Adelaide 2 (SF)

Bilance: 10-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 10-6

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 1-1 (kariérní 177-101)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Veronika Kuděrmetovová - Miami Open

Kariérní bilance: 3-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: Indian Wells (3K)

Cesta turnajem: volný los



Petra Kvitová (12.) - Linda Nosková (51.) | Butch Buchholz (20:30 SEČ)

Český tenis bude mít mezi nejlepší dvaatřicítkou letošního ročníku Miami Open minimálně jedno zastoupení. Petra Kvitová, která se při posledních čtyřech startech v Miami dostala minimálně do osmifinále, totiž ve druhém kole nastoupí proti krajance Lindě Noskové. Mladší z Češek na floridské "tisícovce" debutuje. Bude se jednat o premiérový vzájemný souboj.

Kvitová letos ztratila set a našla přemožitelku až v pátém zápase. Na dalších třech turnajích se jí nedařilo, ve druhém kole Australian Open prohrála s Anhelinou Kalininovou, ve stejné fázi v Dauhá nestačila na Cori Gauffovou a v osmifinále v Dubaji uhrála jen pět gamů s pozdější šampionkou Barborou Krejčíkovou. Mnohem lepší to bylo v Indian Wells, kde v dramatických bitvách přehrála Jelenu Ostapenkovou a Jessicu Pegulaovou a ve čtvrtfinále nedotáhla slibný náskok proti Marii Sakkariové.

Nosková letos pravidelně střídá úspěchy s nezdary. Po senzačním vystoupení v Adelaide, kde si vyšlápla na Darju Kasatkinovou, Viktorii Azarenkovi a Ons Džabúrovou a absolvovala své první finále na nejvyšším okruhu, vypadla v úvodním kole kvalifikace Australian Open. Poté se v Lyonu podívala z kvalifikace až do čtvrtfinále a v Linci ztroskotala v prvním kole. V Indian Wells si odbyla svůj debut na WTA 1000 a ve třetím kole byla nad její síly Cori Gauffová. V Miami začala "povinnou" výhrou nad Luciou Bronzettiovou.

Kvitová je stále lepší hráčkou než Nosková, nicméně v posledních týdnech se neprezentuje zrovna stabilní formou. Vyrovnanými výkony se letos ale nemůže pochlubit ani mladší z českých zástupkyň. Šance jsou tak spíše vyrovnané. Nosková se velkého jména určitě nezalekne, v lednu v Adelaide porazila členky Top 10 Darju Kasatkinovou a Ons Džabúrovou.

Tip na vítězku: Petra Kvitová

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Adelaide 2 (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells, Adelaide 2 (ČF)

Bilance: 11-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 11-5

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 1-0 (kariérní 169-52)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Petra Kvitová - Miami Open

Kariérní bilance: 17-12

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2014, 2019, 2022)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Generálka: Indian Wells (ČF)

Cesta turnajem: volný los

Linda Nosková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 1 (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 1 (F)

Bilance: 13-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 9-3

Bilance proti hráčkám Top 20: 2-2 (kariérní 2-4)

Grandslamy: Australian Open (Q)

Linda Nosková - Miami Open

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Indian Wells (3K)

Cesta turnajem: Bronzettiová (6-3 6-4)



• Cesta za obhajobou titulu •

Carlos Alcaraz (1.) - Facundo Bagnis (100.) | Stadium (20:00 SEČ)

Carlos Alcaraz zahájí obhajobu loňského triumfu a také útok na setrvání na tenisovém trůnu proti Facundovi Bagnisovi, který má na dosah vylepšení svého maxima na turnajích Masters. Španělský teenager vyhrál všechny tři předchozí souboje, poprvé se potkávají mimo antukové dvorce.

Alcaraz přišel kvůli zranění o debut na Turnaji mistrů a také celé australské léto. Do letošní sezony tak úřadující vítěz US Open naskočil až v únoru během Golden Swingu. Na všech třech turnajích v tomto roce se dostal do finále. V Buenos Aires v něm porazil Camerona Norrieho, pak si v souboji o titul v Rio de Janeiru proti stejnému soupeři obnovil zranění a následně bez ztráty setu ovládl Masters v Indian Wells, čímž si zajistil návrat na post světové jedničky.

Bagnis má za sebou jednu z nejlepších sezon kariéry, ovšem na začátku té letošní se mu nedaří. Jen na jednom z předchozích sedmi podniků se podíval přes první kolo hlavní soutěže, a to na antukovém challengeru v chilském Santiagu. V Indian Wells se vůbec nepředstavil a v Miami začal třísetovým vítězstvím v souboji antukových specialistů s kvalifikantem Felipem Meligenim Rodriguesem Alvesem.

Alcaraz se předvedl v Indian Wells ve vynikající formě a bylo by obrovským překvapením, kdyby na argentinského antukáře nestačil nebo s ním měl jakékoli potíže. Bagnis je letos v negativních číslech a ještě nikdy neporazil zástupce elitní desítky žebříčku (0-4).

Tip na vítěze: Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Buenos Aires (T); Rio de Janeiro (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (T)

Bilance: 14-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 6-0

Bilance proti hráčům Top 50-100: 7-0 (kariérní 27-8)

Grandslamy: Australian Open (-)

Carlos Alcaraz - Miami Open

Kariérní bilance: 6-1

Nejlepší výsledek: triumf (2022)

Loňský výsledek: triumf

Generálka: Indian Wells (T)

Cesta turnajem: volný los

Facundo Bagnis - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami (2K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (2K)

Bilance: 7-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 2-2

Bilance proti hráčům Top 10: 0-0 (kariérní 0-4)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Facundo Bagnis - Miami Open

Kariérní bilance: 1-2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Meligeni Rodrigues Alves (6-3 1-6 6-4)