Carlos Alcaraz (1.) - Grigor Dimitrov (28.) | Court Central (12:30 SEČ)

Carlos Alcaraz i při svém druhém startu na Masters v Paříži prošel mezi nejlepší šestnáctku a o vylepšení svého maxima v tomto dějišti se popere se semifinalistou ročníku 2019 Grigorem Dimitrovem. Aktuální světová jednička a bývalý třetí hráč světa změří síly poprvé.

Alcaraz prožívá naprosto neskutečný rok. Do sezony vstupoval ze 32. místa, na kontě má pět triumfů a může se pochlubit bilancí 56-12 v soutěžních zápasech. Po zisku premiérového grandslamového titulu na US Open však přišel propad formy. V hale v Astaně skončil hned v prvním kole na trápícím se Davidovi Goffinovi a poprvé v tomto roce neuhrál alespoň set. Další takovou porážku zaznamenal před pár dny v Basileji, kde v semifinále jasně nestačil na rozjetého pozdějšího šampiona Félixe Augera-Aliassimeho. V Paříži si na úvod poradil s Jošihitem Nišiokou.

Dimitrov už dávno nehraje ve své nejlepší formě, ale sem tam stále umí předvést parádní tenis a drží se okolo nejlepší třicítky světového hodnocení. V posledních měsících si prošel další krizí, před týdnem ve Vídni se dočkal první vítězné série od květnového French Open. V rakouské hale si bývalý šampion Turnaje mistrů vyšlápl na Andreje Rubljova a až v semifinále ho zastavil pozdější vítěz Daniil Medveděv. V Paříži potvrdil roli favorita proti Boticovi van de Zandschulpovi i lucky loserovi Fabiovi Fogninimu.

Jestli má Dimitrov někdy šanci Alcaraze porazit, pak je to právě teď a v těchto podmínkách. Musí však překonat svou úspěšnost 1-7 v osmifinále tohoto podniku (sedmkrát narazil na hráče Top 10). Španělský teenager totiž stále sbírá zkušenosti s halovými betony, na kterých debutoval loni, a je pod střechou velmi zranitelný, což dokazují jeho výkony v posledních týdnech. Přesto je celkem jasným favoritem na postup.

Tip na vítěze: Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open, Madrid, Barcelona, Miami, Rio de Janeiro (T); Umag, Hamburk (F); Basilej, Indian Wells (SF)

Největší úspěchy v hale: Basilej (SF)

Bilance: 56-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance v hale: 4-2

Bilance proti hráčům Top 30: 26-8 (kariérní 33-14)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (ČF), Wimbledon (OF), US Open (T)

Carlos Alcaraz - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 3-1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021-22)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 0-1

Generálka: Astana (1K), Basilej (SF)

Cesta turnajem: volný los, Nišioka (6-4 6-4)

Grigor Dimitrov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Vídeň, Monte Carlo, Melbourne 1 (SF)

Největší úspěchy v hale: Vídeň (SF)

Bilance: 26-21

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance v hale: 5-3

Bilance proti hráčům Top 10: 2-5 (kariérní 30-72)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (3K), Wimbledon (1K), US Open (2K)

Grigor Dimitrov - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 17-9

Nejlepší výsledek: semifinále (2019)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 1-7

Generálka: Stockholm (1K), Vídeň (SF)

Cesta turnajem: van de Zandschulp (7-6 7-6), Fognini (6-0 7-5)



Novak Djokovič (7.) - Karen Chačanov (19.) | Court Central (15:30 SEČ)

Novak Djokovič na Masters v Paříži zvládl posledních 10 zápasů a naposledy tady neuspěl ve finále v roce 2018 proti Karenovi Chačanovovi. Právě s ruským tenistou se šestinásobný šampion a nejúspěšnější hráč turnaje potkává v osmifinále letošního ročníku. Dalších osm soubojů s ním vyhrál, letos měl navrch v Dubaji, Bělehradu i nedávno v hale v Astaně.

Djokovič se letos kvůli odmítání vakcíny proti Covidu-19 představil pouze na devíti akcích, přišel o dva grandslamy a také několik podniků série Masters. Přesto posbíral čtyři trofeje, zopakoval prvenství ve slavném Wimbledonu, v žebříčku se drží v elitní desítce, zahraje si pátým rokem po sobě Turnaj mistrů a do Paříže přijel se sérií 16 turnajových vítězství. Do sezony naskočil až na konci února, zpočátku se trápil, ale postupně se rozjel a z posledních 27 duelů prohrál jediný. V hale Bercy začal výhrou nad servismanem Maximem Cressym.

Chačanov slavil v roce 2018 právě v tomto dějišti svůj největší triumf a od té doby na žádný další titul nedosáhl. Vzhledem k jeho talentu a kvalitám je pro něj i tato sezona průměrná, na kontě má jen čtyři semifinále, nicméně na US Open postupem mezi nejlepší kvarteto vylepšil své grandslamové maximum. V hale se mu moc nedaří, za sebou má čtyři podniky a nejdále byl ve čtvrtfinále v Astaně, navíc před týdnem ve Vídni schytal výprask od Daniela Evanse. Pařížské vystoupení zahájil demolicí Sebastiána Báeze, pak potřeboval tři sety s Marcem-Andreou Hüslerem.

Djokovič na svého dnešního protivníka umí. Chačanov se navíc neprezentuje stabilní formou ani v Paříži a letos prohrál všech devět utkání se zástupci Top 10. Největšího favorita by tak ohrozit neměl, od bývalého lídra žebříčku se očekává prodloužení neporazitelnosti.

Tip na vítěze: Novak Djokovič

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Astana, Tel Aviv, Wimbledon, Řím (T); Bělehrad (F); Madrid (SF)

Největší úspěchy v hale: Astana, Tel Aviv (T)

Bilance: 34-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance v hale: 11-1

Bilance proti hráčům Top 20: 12-4 (kariérní 357-136)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (ČF), Wimbledon (T), US Open (-)

Novak Djokovič - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 42-8

Nejlepší výsledek: triumf (2009, 2013-15, 2019, 2021)

Loňský výsledek: triumf

Bilance v osmifinále: 8-3

Generálka: Tel Aviv (T), Astana (T)

Cesta turnajem: volný los, Cressy (7-6 6-4)

Karen Chačanov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open, Bělehrad, Dauhá, Adelaide (SF)

Největší úspěchy v hale: Astana (ČF)

Bilance: 36-24

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance v hale: 6-4

Bilance proti hráčům Top 10: 0-9 (kariérní 10-38)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (OF), Wimbledon (-), US Open (SF)

Karen Chačanov - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 9-4

Nejlepší výsledek: triumf (2018)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 1-0

Generálka: Astana (ČF), Antverpy (2K), Vídeň (2K)

Cesta turnajem: Báez (6-1 6-1), Hüsler (6-3 4-6 6-4)