5. den na French Open: Plíšková a Kolář se poperou o třetí kolo

Karolína Plíšková (8.) - Leolia Jeanjeanová (227.) | Court Simonne-Mathieu (11:00 SELČ)

Karolína Plíšková už podvaadvacáté v řadě zvládla úvodní kolo grandslamu a dnes zabojuje o první pařížskou účast mezi nejlepší dvaatřicítkou od roku 2019. Bývalá semifinalistka se i ve druhém zápase letošního ročníku French Open premiérově utká s domácí divokou kartou, tentokrát Leolií Jeanjeanovou.

Plíšková po zlomenině ruky do aktuální sezony naskočila až v březnu v Indian Wells a první vítězství slavila o měsíc později na antuce v Charlestonu. Do poslední generálky ve Štrasburku vstupovala s mizernou bilancí 2-6, ve francouzském městě vyřadila Martu Kosťukovou, Bernardu Peraovou a Marynu Zaněvskou, poprvé od US Open postoupila do čtvrtfinále a připsala si první letošní vítěznou sérii. V semifinále prohrála s Kajou Juvanovou. V Paříži začala obratem proti Tessah Andrianjafitrimové.

Jeanjeanová ve 26 letech nikdy nebyla ani ve druhé stovce žebříčku WTA a úspěchy sbírá na nižším okruhu ITF, kde letos jednou triumfovala a hrála další dvě finále. Nejvíce zápasů má odehráno právě na antuce (bilance 67-32). V úvodním kole French Open ve dvou setech zaskočila favorizovanou Nurii Párrizasovou a zvládla svůj premiérový zápas v hlavních soutěžích na nejvyšší tour.

Plíšková sice stále není v optimální formě, nicméně i s další nezkušenou soupeřkou by si měla poradit. Jeanjeanovou čeká teprve třetí kariérní souboj s hráčkami Top 100 (úspěšnost 1-1) a první s členkami elitní desítky.

Tip na vítězku: Karolína Plíšková

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Štrasburk (SF)

Největší úspěchy na antuce: Štrasburk (SF)

Bilance: 6-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 6-5

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 3-0 (kariérní 241-109)

Grandslamy: Australian Open (-)

Karolína Plíšková - French Open

Kariérní bilance: 14-10

Nejlepší výsledek: semifinále (2017)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Madrid (1K), Řím (2K), Štrasburk (SF)

Cesta turnajem: Andrianjafitrimová (2-6 6-3 6-1)

Leolia Jeanjeanová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open (2K)

Největší úspěchy na antuce: French Open (2K)

Bilance: 27-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 8-4

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (-)

Leolia Jeanjeanová - French Open

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2022)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: WTA 125k Saint-Malo (1K)

Cesta turnajem: Párrizasová (6-4 6-3)



Zdeněk Kolář (134.) - Stefanos Tsitsipas (4.) | Court Suzanne-Lenglen (16:00 SELČ)

Zdeněk Kolář bude ve svém úspěšném debutu v hlavní fázi majorů pokračovat proti loňskému finalistovi Stefanosovi Tsitsipasovi. Proti největšímu favoritovi dolní poloviny pavouka si zahraje poprvé a absolvuje premiérový souboj s hráči Top 10.

Kolář před cestou do Paříže neprožíval nejpovedenější sezonu, jeho letošním maximem jsou pouhá dvě semifinále na challengerech. Pětadvacetiletý Čech přesto dosáhl na metu, o kterou usiloval několik let, a sice účast v hlavní soutěži grandslamů. Tu si v Paříži vybojoval díky vítězství nad Federicem Gaiem, Altugem Celikbilekem a Francem Agamenonem. Tříkolovou kvalifikaci grandslamových turnajích zvládl až na 17. pokus. A v prvním kole hlavní soutěže využil příznivého losu, trápící se bývalou světovou desítku a domácí divokou kartu Lucase Pouilleho přehrál ve čtyřech setech.

Tsitsipas v listopadu podstoupil operaci lokte a okamžitě se vrátil do tenisového kolotoče. Letos má na kontě nejvíce výher (31) a do Paříže dorazil s antukovou bilancí 14-3. Ta zahrnuje úspěšnou obhajobu v Monte Carlu, čtvrtfinále v Barceloně, semifinále v Madridu a finále v Římě. Na nejpomalejším povrchu letos prohrál jen s těmi nejlepšími (postupně Carlos Alcaraz, Alexander Zverev a Novak Djokovič). V Paříži měl hned na úvod namále, proti Lorenzovi Musettimu otáčel stav 0-2 na sety.

Kolář si v Paříži vede nad očekávání, ale dnes jeho životní jízda s největší pravděpodobností skončí. Tsitsipas je sice o dva roky mladší, nicméně herně, výsledkově i zkušenostně je úplně jinde než rodák z Bystřice nad Pernštejnem.

Tip na vítěze: Stefanos Tsitsipas

Zdeněk Kolář - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open (2K)

Největší úspěchy na antuce: French Open (2K)

Bilance: 16-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 15-11

Bilance proti hráčům Top 10: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (Q)

Zdeněk Kolář - French Open

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2022)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: Ostrava challenger (ČF), Mauthausen challenger (2K)

Cesta turnajem: Pouille (6-3 4-6 7-5 6-4)

Stefanos Tsitsipas - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monte Carlo (T); Řím, Rotterdam (F); Madrid, Acapulko, Australian Open (SF)

Největší úspěchy na antuce: Monte Carlo (T); Řím (F); Madrid (SF)

Bilance: 32-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 15-3

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 5-1 (kariérní 148-65)

Grandslamy: Australian Open (SF)

Stefanos Tsitsipas - French Open

Kariérní bilance: 16-5

Nejlepší výsledek: finále (2021)

Loňský výsledek: finále

Generálka: Madrid (SF), Řím (F)

Cesta turnajem: Musetti (5-7 4-6 6-2 6-3 6-2)