5. den v Dubaji: Na programu jsou čtvrtfinále, o postup bude bojovat Krejčíková

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Krejčíková (ČR) - Potapovová (Rus.) | Centre Court (11:00 SEČ) • Další čtvrtfinále dvouhry žen • Mertensová (10-Belg.) - Pegulaová (USA) | Centre Court (12:30 SEČ) Muguruzaová (9-Šp.) - Sabalenková (3-Běl.) | Centre Court (16:00 SEČ) Teichmannová (Švýc.) - Gauffová (USA) | Centre Court (17:30 SEČ)



• Češi v akci •

Barbora Krejčíková (63.) - Anastasia Potapovová (88.) | Centre Court (11:00 SEČ)

Barbora Krejčíková i Anastasia Potapovová dnes nastoupí ke svému největšímu čtvrtfinále v kariéře. Pětadvacetiletá Češka si navíc v případě dnešního vítězství zajistí debut v Top 50 žebříčku WTA. Hráčky se potkávají poprvé.

Od Krejčíkové ani 19leté Potapovové se postup do závěrečných kol nečekal. Krejčíková v Dauhá bojovala se zraněním nohy a Potapovová se vrací po operaci kotníku. Obě hráčky mají v Dubaji skvělou formu a nejspíše nás čeká pořádně napínavá bitva. V ní by mohla mít mírně navrch v posledních měsících solidnější Krejčíková.

Tip: Krejčíková ve třech setech

Aktuální forma

Krejčíková má za sebou nejlepší sezonu ve dvouhře a i letos si vede velmi dobře, už podruhé si zahraje čtvrtfinále. To první absolvovala na generálce v Melbourne a poté došla do druhého kola Australian Open. Poslední podnik v Dauhá se jí i kvůli zranění nohy nepovedl, ve druhém kole kvalifikace prohrála s hráčkou druhé stovky Cristinou Bucsaovou.

Cesta turnajem

V Dubaji ovšem ještě neztratila set, když začala nečekaným skalpem nasazené Marie Sakkariové a poté nedala šanci grandslamovým šampionkám Jeleně Ostapenkové ani Světlaně Kuzněcovové.

Historie na Dubai Duty Free Tennis Championships

Krejčíková v hlavní soutěži dubajského podniku debutuje.

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 3 (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 3 (čtvrtfinále)

Bilance: 8-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 8-4

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 3-0 (kariérní 14-11)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Barbora Krejčíková - Dubai Duty Free Tennis Championships

Kariérní bilance: 3-0

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: kvalifikace

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Dauhá (kvalifikace)

Cesta turnajem: (16) Sakkariová (6-2 7-6), Ostapenková (6-3 6-1), Kuzněcovová (6-3 6-2)

Aktuální forma

Potapovová kvůli operaci kotníku loni po restartu sezony už nehrála. Do akce znovu naskočila letos a na čtyřech turnajích posbírala jen tři výhry, přičemž na třech z nich prohrála s velmi kvalitními soupeřkami. V Dauhá musela do kvalifikace a ve druhém zápase málem slavila momentálně velmi cenný skalp rozjeté Jessicy Pegulaové.

Cesta turnajem

V Dubaji její forma graduje, 19letá Ruska nedala šanci Lauře Siegemundové ani nasazené Madison Keysové a ve svém největším osmifinále v kariéře zvládla třísetovou bitvu s předloňskou šampionkou Belindou Bencicovou.

Historie na Dubai Duty Free Tennis Championships

Potapovová hraje v Dubaji poprvé.

Anastasia Potapovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj (čtvrtfinále)

Bilance: 7-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 7-5

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 1-1 (kariérní 17-7)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Anastasia Potapovová - Dubai Duty Free Tennis Championships

Kariérní bilance: 3-0

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Dauhá (kvalifikace)

Cesta turnajem: Siegemundová (6-3 6-2), (11) Keysová (6-4 6-3), (6) Bencicová (6-1 2-6 7-5)



• Další čtvrtfinále dvouhry žen •

Elise Mertensová (18.) - Jessica Pegulaová (36.) | Centre Court (12:30 SEČ)

Další čtvrtfinále obstrají dvě ve skvělé formě hrající tenistky, Elise Mertensová a Jessica Pegulaová. Pro obě aktérky se bude jednat o první dubajské čtvrtfinále, přičemž Pegulaová v něm zaútočí na své největší semifinále v kariéře. Jediný dosavadní souboj loni na generálce ve Flushing Meadows suverénně vyhrála Mertensová.

Pegulaová měla už loni v New Yorku skvělou formu, ale nasazenou Belgičanku příliš potrápit nedokázala. Tentokrát by mělo být skóre rozhodně vyrovnanější, jelikož Pegulaová si na Blízkém východě zatím vede naprosto skvěle. To potvrzuje i kurzová nabídka, dnešní duel nemá favoritku.

Tip: Pegulaová ve třech setech

Aktuální forma

Mertensová má po loňské koronavirové pauze vynikající formu, Belgičanka vyhrála 33 ze 42 zápasů a na sedmi z posledních deseti turnajů prošla minimálně do čtvrtfinále. V Dubaji hraje svůj první turnaj od Australian Open.

Cesta turnajem

Mertensová měla hned na úvod překvapivé potíže s lucky loserem Viktorijí Tomovovou, proti které dokonce musela utkání otáčet. V následujících kolech proti Shelby Rogersové i Caroline Garciaové naopak byla suverénní.

Historie na Dubai Duty Free Tennis Championships

Mertensová se prestižního dubajského turnaje účastní popáté a postupem do čtvrtfinále vylepšila své maximum. Loni ve druhém kole nestačila na svou deblovou parťačku Arynu Sabalenkovou.

Elise Mertensová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 1 (vítězka)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 1 (vítězka)

Bilance: 10-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 10-1

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 3-0 (kariérní 29-14)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 1-3)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Elise Mertensová - Dubai Duty Free Tennis Championships

Kariérní bilance: 5-4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Tomovová (4-6 6-2 6-4), Rogersová (6-3 6-3), Garciaová (6-4 6-2)

Aktuální forma

Pegulaová má po loňské koronavirové pauze životní formu. Na letošním Australian Open se poprvé v kariéře dostala do druhého týdne grandslamů, nakonec až ve čtvrtfinále podlehla krajance a pozdější finalistce Jennifer Bradyové. Před týdnem v Dauhá se dokonce z kvalifikace dostala až do semifinále, v němž sehrála dva vyrovnané sety s pozdější vítězkou Petrou Kvitovou.

Cesta turnajem

Ve skvělých výkonech pokračuje také v Dubaji, kde povolila jen tři hry Jaroslavě Švedovové i Kristině Mladenovicové a ještě o game méně české jedničce Karolíně Plíškové, které uštědřila výprask i před týdnem v Dauhá.

Historie na Dubai Duty Free Tennis Championships

Pegulaová si v Dubaji odbývá premiéru.

Jessica Pegulaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (semifinále)

Bilance: 15-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 15-4

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 1-0 (kariérní 4-4)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Jessica Pegulaová - Dubai Duty Free Tennis Championships

Kariérní bilance: 3-0

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Dauhá (semifinále)

Cesta turnajem: Švedovová (6-2 6-1), Mladenovicová (6-1 6-2), (2) Kar. Plíšková (6-0 6-2)



Garbiñe Muguruzaová (16.) - Aryna Sabalenková (8.) | Centre Court (16:00 SEČ)

Garbiñe Muguruzaová a Aryna Sabalenková se potkaly před týdnem v Dauhá a byla z toho parádní třísetová bitva, kterou vyhrála Muguruzaová, srovnala se Sabalenkovou vzájemnou bilanci a znemožnila jí obhájit loňský triumf.

I tentokrát by mělo dojít na dramatický a hlavně pohledný zápas. Obě aktérky v Dubaji pokračují ve skvělé formě a po cestě do čtvrtfinále neztratily jediný set. Rovněž ve Spojených arabských emirátech by mohla být úspěšnější Muguruzaová, která je teď přece jen o chlup lepší a stabilnější hráčkou.

Tip: Muguruzaová ve třech setech

Aktuální forma

Muguruzaová má letos parádní formu a na všech čtyřech předchozích akcích prošla minimálně do osmifinále. Letos už dvakrát bojovala o trofej, ale ani v jednom případě neuspěla, nejdříve na generálce v Melbourne a naposledy před týdnem v Dauhá, kde ve finále jasně nestačila na Petru Kvitovou.

Cesta turnajem

V Dubaji ještě neztratila set a zápas od zápasu se zlepšuje. Nejvíce práce měla v prvním kole s Irinou Beguovou, o něco méně s Amandou Anisimovovou a v osmifinále povolila jen čtyři hry grandslamové šampionce Ize Šwiatekové.

Historie na Dubai Duty Free Tennis Championships

Muguruzaová v Dubaji startuje posedmé a postupem do čtvrtfinále vyrovnala svůj loňský výsledek, loni v něm nestačila na Jennifer Bradyovou. Jejím maximem na turnaji je semifinále z let 2015 a 2018.

Garbiñe Muguruzaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá, Melbourne 2 (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá, Melbourne 2 (finále)

Bilance: 15-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 15-4

Bilance proti hráčkám Top 10: 2-3 (kariérní 37-38)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 9-6)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Garbiñe Muguruzaová - Dubai Duty Free Tennis Championships

Kariérní bilance: 13-6

Nejlepší výsledek: semifinále (2015, 2018)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 2-1

Generálka: Dauhá (finále)

Cesta turnajem: Beguová (6-3 7-5), Anisimovová (6-4 6-2), (8) Šwiateková (6-0 6-4)

Aktuální forma

Sabalenková na přelomu sezon kralovala, vyhrála tři turnaje v řadě a její vítězná série 15 utkání se zastavila až letos v Austrálii, kde na generálce v Melbourne vypadla hned v prvním kole s pozdější finalistkou Kaiou Kanepiovou. Na Australian Open poté v osmifinále nestačila na Serenu Williamsovou. Před týdnem v Dauhá hned v úvodním zápase podlehla právě Muguruzaové a neobhájila loňský triumf.

Cesta turnajem

V Dubaji zatím postupuje s přehledem. Po Alizé Cornetové si bez ztráty setu poradila také s Anett Kontaveitovou. Ve Spojených arabských emirátech letos vyhrála všech osm utkání.

Historie na Dubai Duty Free Tennis Championships

Sabalenková postupem do čtvrtfinále vyrovnala své dubajské maximum i loňský výsledek, loni právě ve čtvrtfinále prohrála s pozdější vítězkou Simonou Halepovou. Hlavní soutěž v Dubaji hraje počtvrté.

Aryna Sabalenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Abú Zabí (vítězka)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Abú Zabí (vítězka)

Bilance: 11-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 11-3

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 1-2 (kariérní 14-7)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 4-1)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Aryna Sabalenková - Dubai Duty Free Tennis Championships

Kariérní bilance: 5-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2020-21)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-1

Generálka: Dauhá (2. kolo)

Cesta turnajem: volný los, Cornetová (6-2 6-4), Kontaveitová (6-3 6-2)



Jil Teichmannová (54.) - Cori Gauffová (40.) | Centre Court (17:30 SEČ)

Stejně jako Krejčíková s Potapovovou i Jil Teichmannová a teprve 16letá Cori Gauffová si dnes zahrají své největší čtvrtfinále v kariéře. Hráčky se v rámci letošní sezony potkávají už potřetí, v Melbourne Parku v obou případech uspěla o sedm let mladší Američanka.

Teichmannová i Gauffová si na své poslední akci v Adelaide shodně zahrály semifinále a ve skvělé formě hrají i v Dubaji, hlavně Teichmannová, která do čtvrtfinále prošla bez ztráty jediného setu. Švýcarka v Dubaji hraje opravdu parádně a mohla by s Gauffovou přerušit sérii porážek.

Tip: Teichmannová ve třech setech

Aktuální forma

Teichmannové se zpočátku v Austrálii nedařilo, ale po skončení úvodního grandslamu sezony si v Melbourne zahrála čtvrtfinále, a v Adelaide dokonce semifinále.

Cesta turnajem

V Dubaji začala drtivým vítězstvím nad kvalifikantkou Katarinou Zavackou, poté jí vzdala Petra Kvitová a v osmifinále jasně přehrála Ons Džabúrovou.

Historie na Dubai Duty Free Tennis Championships

Teichmannová se hlavní soutěže dubajského turnaje účastní poprvé, loni vypadla v kvalifikaci.

Jil Teichmannová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (semifinále)

Bilance: 9-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 9-4

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 2-3 (kariérní 6-12)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Jil Teichmannová - Dubai Duty Free Tennis Championships

Kariérní bilance: 3-0

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: kvalifikace

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Zavacká (6-1 6-2), (4) Kvitová (6-2 3-4 skreč), Džabúrová (6-3 6-3)

Aktuální forma

Gauffová letos startuje na svém pátém turnaji a i v Dubaji přešla přes první kolo. Letošním maximem mladé Američanky je nedávné semifinále v Adelaide.

Cesta turnajem

Gauffová v úvodním zápase zahodila vedení 5-1 v rozhodující sadě a Jekatěrinu Alexandrovovou zdolala po dvou odvrácených mečbolech až v tie-breaku. Další třísetový duel zvládla ve druhém kole proti Markétě Vondroušové. V osmifinále s kvalifikantkou Terezou Martincovou uspěla ve dvou setech.

Historie na Dubai Duty Free Tennis Championships

Gauffová v Dubaji startuje premiérově.

Cori Gauffová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (semifinále)

Bilance: 11-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 11-4

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 5-0 (kariérní 16-4)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Cori Gauffová - Dubai Duty Free Tennis Championships

Kariérní bilance: 3-0

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Alexandrovová (7-6 2-6 7-6), (12) Vondroušová (3-6 6-0 6-4), Martincová (6-4 6-2)