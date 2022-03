5. den v Miami: O osmifinále zabojují Siniaková a Muchová

V rámci pátého hracího dne letošního ročníku Miami Open budou dvě české naděje útočit na postup do osmifinále. Kateřina Siniaková se utká s Darjou Savilleovou, Karolína Muchová vyzve Naomi Ósakaovou. Hubert Hurkacz zahájí obhajobu loňského triumfu proti Arthurovi Rinderknechovi. Šlágrem je souboj bývalých světových jedniček mezi Daniilem Medveděvem a Andym Murraym.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Siniaková (ČR) - Savilleová (Austr.) | Butch Buchholz (16:00 SEČ) Muchová (ČR) - Ósakaová (Jap.) | Stadium (20:00 SEČ) • Cesta za obhajobou titulu • Hurkacz (8-Pol.) - Rinderknech (Fr.) | Grandstand (17:30 SEČ) • Šlágr dne • Medveděv (1-) - A. Murray (Brit.) | Stadium (17:00 SEČ)



• Češi v akci •

Kateřina Siniaková (53.) - Darja Savilleová (249.) | Butch Buchholz (16:00 SEČ)

Kateřina Siniaková se až při svém osmém startu v Miami dokázala dostat přes druhé kolo a další vylepšení maxima se utká s osmifinalistkou ročníku 2015 Darjou Savilleovou. Bývalé světové dvacítce má co vracet, prohrála s ní oba předchozí souboje.

Siniaková dál sbírá deblové úspěchy, ale ve dvouhře letos ani na jednom z pěti úvodních turnajů nepřešla přes první kolo hlavní soutěže. Ve čtyřech případech ovšem narazila na jasnou favoritku. Prvního postupu v hlavním losu se dočkala až před dvěma týdny v Indian Wells, kde porazila Irinu Beguovou a potrápila pozdější finalistku Marii Sakkariovou. V Miami rovněž zvládla vstup, s kvalifikantkou Rebeccou Marinovou prohrávala 3-6 0-2, ale pak už soupeřce povolila jen jeden game. Vzápětí vyřadila grandslamovou šampionku Emmu Raducanuovou, která podávala na postup.

Savilleová kvůli problému s achillovkou skoro rok nehrála a už měsíc má zpět svou obvyklou formu. Ruská rodačka v mexické Guadalajaře prošla do svého prvního čtvrtfinále na turnajích WTA od května 2019, v němž ve třech setech podlehla pozdější vítězce Sloane Stephensové, a v Indian Wells se z kvalifikace probojovala až mezi nejlepší šestnáctku (skreč). V Miami využila odstoupení Simony Halepové a bez ztráty setu přehrála Greet Minnenovou i Harmony Tanovou.

Šance na postup jsou naprosto vyrovnané. To není žádným překvapením, Siniaková sice v žebříčku figuruje o téměř 200 míst výše, ale forma obou aktérek je v posledních týdnech podobná.

Tip na vítězku: Kateřina Siniaková

Kateřina Siniaková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami (3K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (3K)

Bilance: 6-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 6-6

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 2-0 (kariérní 150-49)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Kateřina Siniaková - Miami Open

Kariérní bilance: 3-6

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2022)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Indian Wells (2K)

Cesta turnajem: Marinová (3-6 6-2 6-1), (11) Raducanuová (3-6 6-4 7-5)

Darja Savilleová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Guadalajara (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Guadalajara (ČF)

Bilance: 12-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 12-6

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 3-3 (kariérní 56-41)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Darja Savilleová - Miami Open

Kariérní bilance: 6-5

Nejlepší výsledek: osmifinále (2015)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Indian Wells (OF)

Cesta turnajem: Minnenová (7-5 6-3), Tanová (6-4 6-2)



Karolína Muchová (74.) - Naomi Ósakaová (77.) | Stadium (20:00 SEČ)

Karolína Muchová už postupem mezi nejlepší dvaatřicítku vylepšila své maximum na Miami Open a o osmifinále bude bojovat proti bývalé světové jedničce a loňské čtvrtfinalistce Naomi Ósakaové. Vzájemná bilance je před tímto soubojem vyrovnaná 1-1, pokaždé rozhodoval třetí set.

Muchová měla loňskou sezonu slušně rozjetou. Po semifinále Australian Open hrála čtvrtfinále velké akce v Madridu, zajistila si debut v Top 20 a ve Wimbledonu znovu po roce postoupila až do čtvrtfinále. V průběhu roku se však trápila se zraněním břišního svalu, kvůli němuž od US Open nehrála. Svůj první zápas po téměř sedmi měsících zvládla, když ve dvou tie-breacích přetlačila krajanku Terezu Martincovou. Pak si vyšlápla na nasazenou finalistku loňského US Open Leylah Fernandezovou.

Ósakaová absolvuje teprve sedmý turnaj po incidentu na French Open a čtvrtý v letošní sezoně. Na generálce v Melbourne nenastoupila k semifinálovému utkání a na Australian Open její obhajoba titulu skončila již ve třetím kole. V Indian Wells otočila utkání s rozjetou Sloane Stephensovou, jenže v dalším kole se nechala rozhodit divačkou a s Veronikou Kuděrmetovovou uhrála jen čtyři gamy. Na Floridě začala "povinným" vítězstvím nad Astrou Sharmaovou a v dalším kole smetla Angelique Kerberovou.

Muchová v Miami v obou zápasech překvapila a už teď může hodnotit návrat na kurty pozitivně. Ósakaová na Floridě chytla výbornou formu a nejspíše první turnaj české naděje po zdravotní pauze ukončí.

Tip na vítězku: Naomi Ósakaová

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první turnaj

Bilance: 2-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 2-0

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 0-0 (kariérní 20-11)

Grandslamy: Australian Open (-)

Karolína Muchová - Miami Open

Kariérní bilance: 3-1

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2022)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Martincová (7-6 7-6), (18) Fernandezová (6-4 7-6)

Naomi Ósakaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 1 (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 1 (SF)

Bilance: 8-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 8-2

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 6-1 (kariérní 60-22)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Naomi Ósakaová - Miami Open

Kariérní bilance: 9-5

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Generálka: Indian Wells (2K)

Cesta turnajem: Sharmaová (6-3 6-4), (13) Kerberová (6-2 6-3)



• Cesta za obhajobou titulu •

Hubert Hurkacz (10.) - Arthur Rinderknech (58.) | Grandstand (17:30 SEČ)

Hubert Hurkacz vykročí za obhajobou svého největšího triumfu proti Arthurovi Rinderknechovi, který na Miami Open v 26 letech startuje poprvé v kariéře. Bude se jednat o premiérové vzájemné měření sil.

Hurkacz si rozhodně nemůže dosavadní průběh letošní sezony pochvalovat, pouze na jedné ze čtyř akcí prošel do čtvrtfinále a na Australian Open se loučil již ve druhém kole. Na posledních dvou turnajích už si vedl podstatně lépe, v Dubaji prohrál semifinálovou bitvu s Andrejem Rubljovem a na ruskou dvojku nestačil ani v osmifinále v Indian Wells.

Rinderknech na začátku roku pokračoval v solidních výkonech z loňska, a dokonce si v Adelaide zahrál své premiérové finále na okruhu ATP. Po semifinále v Dauhá se mu však přestalo dařit, na dalších třech podnicích ukořistil jediné vítězství a na challengeru ve Phoenixu prohrál už ve druhém kole s hráčem druhé stovky Liamem Broadym. Svůj debut v Miami zahájil výhrou nad Laslem Djerem.

Hurkacz se v posledních týdnech herně výrazně zvedl, takže by měl proti Rinderknechovi, který naopak svou nejlepší formu ztratil, potvrdit roli favorita.

Tip na vítěze: Hubert Hurkacz

Hubert Hurkacz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj (SF)

Bilance: 10-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 9-4

Bilance proti hráčům Top 50-100: 2-2 (kariérní 35-31)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Hubert Hurkacz - Miami Open

Kariérní bilance: 8-1

Nejlepší výsledek: triumf (2021)

Loňský výsledek: triumf

Generálka: Indian Wells (OF)

Cesta turnajem: volný los

Arthur Rinderknech - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 2 (F); Dauhá (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 2 (F); Dauhá (SF)

Bilance: 12-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 11-7

Bilance proti hráčům Top 10: 0-1 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Arthur Rinderknech - Miami Open

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2022)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Indian Wells (1K)

Cesta turnajem: Djere (6-2 7-6)



• Šlágr dne •

Daniil Medveděv (2.) - Andy Murray (85.) | Stadium (17:00 SEČ)

Daniil Medveděv zahájí útok na návrat na tenisový trůn šlágrem bývalých světových jedniček s dvojnásobným šampionem floridského turnaje Andym Murraym. Jediný dosavadní duel se odehrál před více než třemi lety v Brisbane, ve dvou setech zvítězil Medveděv.

Medveděv se mohl na Australian Open stát prvním hráčem v historii, který by okamžitě navázal na premiérový grandslamový triumf. Ve finále však zahodil jasný náskok proti Rafaelovi Nadalovi a od té doby se trápí. V semifinále v Acapulku na španělského matadora nestačil znovu a v Indian Wells se loučil už po druhém zápase, když neudržel vedení setu proti Gaëlovi Monfilsovi.

Murray dál dostává divoké karty, nejdále se probojoval v lednu v Sydney, kde odehrál své první finále od podzimu 2019. Ze všech následujících pěti akcích odjížděl s bilancí jedné výhry a jedné porážky, v Indian Wells ho ve druhém kole zastavil Alexander Bublik. Úspěšně vstoupil i do dalšího Masters v Miami, v úvodním kole si poradil s Federicem Delbonisem.

Medveděv se sice trápí, ale i tak je jasným favoritem na postup. Murray by s momentální formou neměl světovou dvojku ohrozit a s největší pravděpodobností v Miami, kde startuje po šesti letech, zaznamená svůj nejhorší výsledek od roku 2011.

Tip na vítěze: Daniil Medveděv

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (F); Acapulko (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (F); Acapulko (SF)

Bilance: 13-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 13-4

Bilance proti hráčům Top 50-100: 4-0 (kariérní 77-22)

Grandslamy: Australian Open (F)

Daniil Medveděv - Miami Open

Kariérní bilance: 6-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Generálka: Indian Wells (3K)

Cesta turnajem: volný los

Andy Murray - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Sydney (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Sydney (F)

Bilance: 10-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 9-6

Bilance proti hráčům Top 10: 0-2 (kariérní 104-90)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Andy Murray - Miami Open

Kariérní bilance: 29-9

Nejlepší výsledek: triumf (2009, 2013)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Indian Wells (2K)

Cesta turnajem: Delbonis (7-6 6-1)