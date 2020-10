6. den na French Open: Siniaková a Krejčíková budou bojovat o osmifinále

V rámci šestého dne letošního ročníku French Open se o postup do osmifinále poperou Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková. Siniaková vyzve světovou osmičku Kiki Bertensovou, Krejčíková se utká s Cvetanou Pironkovovou. V obhajobě loňského prvenství bude pokračovat největší favorit Rafael Nadal. Šlágry dne obstarají Simona Halepová s Amandou Anisimovovou a Dominic Thiem s Casperem Ruudem.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Krejčíková (ČR) - Pironkovová (Bulh.) | Court 7 (14:30 SELČ) Siniaková (ČR) - Bertensová (5-Niz.) | Court Suzanne Lenglen (16:30 SELČ) • Cesta za obhajobou titulu • Nadal (2-Šp.) - Travaglia (It.) | Court Philippe Chatrier (16:00 SELČ) • Šlágr dne - muži • Ruud (28-Nor.) - Thiem (3-Rak.) | Court Philippe Chatrier (11:00 SELČ) • Šlágr dne - ženy • Halepová (1-Rum.) - Anisimovová (25-USA) | Court Philippe Chatrier (13:00 SELČ)



• Češi v akci •

Barbora Krejčíková (114.) - Cvetana Pironkovová (157.) | Court 7 (14:30 SELČ)

Barbora Krejčíková si poprvé zahraje třetí kolo na grandslamových turnajích. O znovu vylepšení svého maxima bude bojovat s čtvrtfinalistkou ročníku 2016 Cvetanou Pironkovovou. S Bulharkou, která se na nedávném US Open famózně vrátila po více než tříleté mateřské pauze, se utká poprvé.

Krejčíková letos kvůli obavám z pandemie koronaviru vynechala americké betony a po pauze hraje jen na antuce. Po pražském turnaji WTA, kde měla ve druhém kole blízko ke skalpu Simony Halepové, už jezdila jen po domácích akcích ITF. Na nich však roli největší favoritky nepotvrzovala a v Praze i Frýdku-Místku skončila již ve čtvrtfinále a z Přerova po výhře v prvním kole odstoupila. Na French Open se po skalpu trápící se Niny Stojanovičové dočkala prvního vítězství v hlavní soutěži pařížského grandslamu, po vítězství nad nasazenou krajankou Barborou Strýcovou se poprvé na grandslamech dostala do třetího kola.

Pironkovová na US Open odehrála svůj první turnaj po mateřské pauze a od Wimbledonu 2017. Bývalé 31. hráčce světa se povedl snový návrat, když vyřadila Ljudmilu Samsonovovou, Garbiñe Muguruzaovou, Donnu Vekičovou a Alizé Cornetovou a až ve čtvrtfinále prohrála právě s Williamsovou. Na French Open, kde hraje po třech letech, si v úvodním kole snadno poradila s Andreou Petkovicovou, jež odehrála svůj první letošní soutěžní zápas. Druhé kolo po odstoupení Sereny Williamsové hrát nemusela.

Krejčíková sice na grandslamech vylepšila své maximum, ale přešla přes dvě trápící se soupeřky a svůj nejlepší tenis rozhodně nepředvádí. Pironkovová má po mateřské naopak parádní formu a měla by si s českou nadějí poradit.

Tip: Pironkovová ve dvou setech

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open (3. kolo)

Největší úspěchy na antuce: French Open (3. kolo)

Bilance: 15-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 8-3

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 6-2 (kariérní 201-120)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), US Open (nehrála)

Barbora Krejčíková - French Open

Kariérní bilance: 2-1

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2020)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: ITF W25 Praha (čtvrtfinále), ITF W25 Frýdek-Místek (čtvrtfinále), ITF W25 Přerov (2. kolo)

Cesta turnajem: Stojanovičová (6-3 7-5), (32) Strýcová (6-4 3-6 6-3)

Cvetana Pironkovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 5-1

Bilance z posledních 10 zápasů: přes tři roky nehrála

Bilance na antuce: 1-0

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 1-0 (kariérní 216-72)

Grandslamy: Australian Open (nehrála), US Open (čtvrtfinále)

Cvetana Pironkovová - French Open

Kariérní bilance: 13-12

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2016)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Petkovicová (6-3 6-3), (6) S. Williamsová (bez boje)



Kateřina Siniaková (61.) - Kiki Bertensová (8.) | Court Suzanne Lenglen (16:30 SELČ)

Kateřina Siniaková si loni na French Open zahrála své jediné dosavadní grandslamové osmifinále a dnes může své maximum na akcích velké čtyřky vyrovnat, pokud porazí členku elitní desítky a semifinalistku ročníku 2016 Kiki Bertensovou. Vzájemná bilance je před dnešním soubojem vyrovnaná.

Siniaková se na devíti letošních turnajích dočkala pouhých dvou výher v hlavních soutěžích. Dvě taková vítězství v řadě zaznamenala až na poslední generálce ve Štrasburku a bez týdne po jednom roce dokázala v hlavní soutěži porazit dvě soupeřky po sobě. Ve svém prvním čtvrtfinále od loňského srpna podlehla Aryně Sabalenkové. Na French Open na zlepšenou formu navazuje a ještě neztratila set, když vyřadila trápící se Lauren Davisovou a favorizovanou Anastasii Pavljučenkovovou.

Bertensové se po pauze herně absolutně nedaří. V Římě prohrála hned v úvodním zápase s Polonou Hercogovou, ve Štrasburku v úvodním utkání vzdala Jeleně Ostapenkové a na French Open měla potíže s Katarinou Zavackou a hlavně s kvalifikantkou a finalistkou ročníku 2012 Sarou Erraniovou, která měla třikrát možnost zápas dopodávat a disponovala i mečbolem.

Bertensová se po pauze hodně trápí a je na míle daleko od svých nejlepších výkonů. Siniaková se teď naopak každým zápasem zlepšuje a naprosto zaslouženě je kurzovou favoritkou.

Tip: Siniaková ve dvou setech

Kateřina Siniaková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Štrasburk (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: Štrasburk (čtvrtfinále)

Bilance: 12-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 5-3

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-1 (kariérní 5-19)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (1. kolo)

Kateřina Siniaková - French Open

Kariérní bilance: 7-5

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: Řím (2. kolo), Štrasburk (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Davisová (7-6 6-2), Pavljučenkovová (6-3 6-4)

Kiki Bertensová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Petrohrad (vítězka)

Největší úspěchy na antuce: French Open (3. kolo)

Bilance: 14-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 2-2

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 1-1 (kariérní 79-64)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), US Open (nehrála)

Kiki Bertensová - French Open

Kariérní bilance: 14-8

Nejlepší výsledek: semifinále (2016)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Řím (2. kolo), Štrasburk (2. kolo)

Cesta turnajem: Zavacká (2-6 6-2 6-0), Erraniová (7-6 3-6 9-7)



• Cesta za obhajobou titulu •

Rafael Nadal (2.) - Stefano Travaglia (74.) | Court Philippe Chatrier (16:00 SELČ)

Dvanáctinásobný šampion, vítěz posledních tří ročníků a největší favorit Rafael Nadal bude pokračovat v útoku na vyrovnání rekordu Rogera Federera v počtu grandslamových trofejí proti Stefanovi Travagliovi. S 28letým Italem, který si na grandslamech zahraje třetí kolo poprvé v kariéře, změří síly premiérově.

Nadal se rozhodl vynechat americké betony včetně obhajoby na US Open a po restartu sezony se představil až na Masters v Římě, kde byl největším favoritem. Devítinásobný šampion a vítěz předchozích dvou ročníků sice začal suverénně, když nedal šanci Pablovi Carreñovi ani Dušanovi Lajovičovi, ovšem ve čtvrtfinále ho senzačně vyřadil pozdější finalista Diego Schwartzman. Na French Open si bez ztráty setu poradil s Egorem Gerasimovem i Mackenziem McDonaldem.

Travaglia je typickým antukářem, který úspěchy sbírá hlavně na nejpomalejším povrchu. Zatímco na generálce ve Flushing Meadows a US Open skončil hned na úvodním soupeři, na challengeru v Prostějově si zahrál semifinále, v Římě své první osmifinále na Masters a na French Open bez ztráty setu vyřadil Pabla Andújara a po pětisetové bitvě Keie Nišikoriho.

Travaglia sice může být na antuce pro mnohé nebezpečným a nepříjemným soupeřem, ale antukový král by si měl s dnešním protivníkem snadno poradit.

Tip: Nadal ve třech setech

Rafael Nadal - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Acapulko (vítěz)

Největší úspěchy na antuce: Řím (čtvrtfinále)

Bilance: 17-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 4-1

Bilance proti hráčům Top 50-100: 6-0 (kariérní 276-19)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), US Open (nehrál)

Rafael Nadal - French Open

Kariérní bilance: 95-2

Nejlepší výsledek: vítěz (2005-08, 2010-14, 2017-19)

Loňský výsledek: vítěz

Generálka: Řím (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Gerasimov (6-4 6-4 6-2), McDonald (6-1 6-0 6-3)

Stefano Travaglia - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (osmifinále)

Největší úspěchy na antuce: Řím (osmifinále)

Bilance: 17-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 7-2

Bilance proti hráčům Top 10: 0-1 (kariérní 1-1)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (1. kolo)

Stefano Travaglia - French Open

Kariérní bilance: 2-1

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2020)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Prostějov challenger (semifinále), Řím (osmifinále)

Cesta turnajem: Andújar (6-3 6-4 6-4), Nišikori (6-4 2-6 7-6 4-6 6-2)



• Šlágr dne - muži •

Casper Ruud (25.) - Dominic Thiem (3.) | Court Philippe Chatrier (11:00 SELČ)

Dnešní mužský šlágr nabídne premiérový souboj mezi Casperem Ruudem, který zaútočí na své první grandslamové osmifinále, a finalistou posledních dvou ročníků a jedním z největších favoritů Dominicem Thiemem, jenž na French Open zatím úspěšně navazuje na nedávné US Open, kde vybojoval svůj premiérový grandslamový vavřín.

Ruud sbírá úspěchy hlavně na antuce, mimo třetího kola na US Open letos na jiném povrchu neuspěl. Na nejpomalejším tenisovém podkladu ovšem v únoru v Buenos Aires získal svůj premiérový titul, finále hrál i v Santiagu, v Římě si zahrál své premiérové semifinále na turnajích Masters, v němž měl setboly proti pozdějšímu vítězi Novakovi Djokovičovi, a mezi nejlepší kvarteto došel také v Hamburku. Na French Open si poradil s Juičim Sugitou a překvapivě až v pěti setech s Tommym Paulem.

Finalista lednového Australian Open Thiem se na US Open počtvrté v kariéře dostal do finále grandslamů a po pětisetové bitvě s Alexanderem Zverevem se konečně dočkal premiérového triumfu na akcích velké čtyřky. Po něm se rozhodl odpočívat, do Paříže tak dorazil bez jediného ostrého zápasu na oranžové drti. Přesto na French Open ještě neztratil set a proti Marinovi Čiličovi i kvalifikantovi Jackovi Sockovi potvrdil roli favorita.

Ruud je na antuce velmi nebezpečným soupeřem, což ostatně nedávno poznal i vedoucí muž žebříčku Djokovič, který letos stále nezaznamenal standardní porážku. Thiem je ale velmi zkušený a na antuce ještě minimálně o úroveň lepší než jeho dnešní protivník. Rakouská jednička to nebude mít jednoduché, ale postup by jí neměl uniknout.

Tip: Thiem ve čtyřech setech

Casper Ruud - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Buenos Aires (vítěz); Santiago (finále); Hamburk, Řím (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Buenos Aires (vítěz); Santiago (finále); Hamburk, Řím (semifinále)

Bilance: 22-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 17-4

Bilance proti hráčům Top 10: 1-3 (kariérní 1-5)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (3. kolo)

Casper Ruud - French Open

Kariérní bilance: 5-2

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2019-20)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Řím (semifinále), Hamburk (semifinále)

Cesta turnajem: Sugita (6-1 6-3 6-1), Paul (6-1 1-6 6-3 1-6 6-3)

Dominic Thiem - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open (vítěz); Australian Open (finále)

Největší úspěchy na antuce: Rio de Janeiro (čtvrtfinále)

Bilance: 18-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 4-1

Bilance proti hráčům Top 21-30: 2-1 (kariérní 37-13)

Grandslamy: Australian Open (finále), US Open (vítěz)

Dominic Thiem - French Open

Kariérní bilance: 26-6

Nejlepší výsledek: finále (2018-19)

Loňský výsledek: finále

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Čilič (6-4 6-3 6-3), Sock (6-1 6-3 7-6)



• Šlágr dne - ženy •

Simona Halepová (2.) - Amanda Anisimovová (29.) | Court Philippe Chatrier (13:00 SELČ)

Největší favoritku, nasazenou jedničku letošního ročníku a předloňskou šampionku Simonu Halepovou čeká v dnešním ženském šlágru repríza loňského čtvrtfinálového souboje s Amandou Anisimovovou. Dvojnásobná grandslamová vítězka a bývalá světová jednička se pokusí americké teenagerce oplatit loňskou šokující porážku.

Halepová se letos stihla zúčastnit pěti turnajů a na všech došla minimálně do čtvrtfinále. Momentálně se veze na vítězné vlně 16 zápasů a má letos skvostnou bilanci 22-2, poslední porážku utrpěla na lednovém Australian Open. Po triumfech v Dubaji a na antuce v Praze si pro trofej pro vítězku došla také v Římě, kde hrála finále potřetí a poprvé uspěla, v souboji o titul jí vzdala Karolína Plíšková. Na French Open si bez ztráty setu poradila se Sarou Sorribesovou i krajankou Irinou Beguovou.

Anisimovová si zkraje roku v Aucklandu zahrála semifinále, ale na další postup do závěrečných kol stále čeká. Na antukových generálkách se jí nedařilo, v Římě skončila ve druhém kole, a ve Štrasburku dokonce ztroskotala hned na úvodní soupeřce. Na French Open ovšem postupuje naprosto suverénně, s Tamarou Korpatschovou a krajankou Bernardou Peraovou ztratila pouhé dva gamy.

Anisimovová vypadá ve velké formě, ale na rozjetou Halepovou by to stačit nemělo. Otázkou je, zda se favorizovaná Rumunka z jediného předchozího souboje poučila. Hodně bude záležet i na tom, zda Anisimovová ukočíruje své agresivní údery.

Tip: Halepová ve dvou setech

Simona Halepová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Praha, Dubaj (vítězka); Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Řím, Praha (vítězka)

Bilance: 22-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na antuce: 12-0

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 3-0 (kariérní 43-24)

Grandslamy: Australian Open (semifinále), US Open (nehrála)

Simona Halepová - French Open

Kariérní bilance: 30-9

Nejlepší výsledek: vítězka (2018)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Generálka: Řím (vítězka)

Cesta turnajem: Sorribesová (6-4 6-0), Beguová (6-3 6-4)

Amanda Anisimovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: French Open (3. kolo)

Bilance: 11-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 3-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-1 (kariérní 3-7)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (3. kolo)

Amanda Anisimovová - French Open

Kariérní bilance: 7-2

Nejlepší výsledek: semifinále (2019)

Loňský výsledek: semifinále

Generálka: Řím (2. kolo), Štrasburk (1. kolo)

Cesta turnajem: Korpatschová (6-2 6-0), Peraová (6-2 6-0)