6. den na US Open: Muchová bude bojovat o osmifinále

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Muchová (20-ČR) - Cirsteaová (Rum.) | Court 7 (18:30 SELČ) • Šlágr dne - muži • Čilič (31-Chorv.) - Thiem (2-Rak.) | Arthur Ashe Stadium (neděle 2:30 SELČ) • Šlágr dne - ženy • Stephensová (26-USA) - S. Williamsová (3-USA) | Arthur Ashe Stadium (20:00 SELČ)



• Češi v akci •

Karolína Muchová (26.) - Sorana Cirsteaová (77.) | Court 7 (18:30 SELČ)

Karolína Muchová i při své třetí účasti prošla do třetího kola US Open, ale dál se zatím nedostala. Předloni prohrála s Ashleigh Bartyovou, loni se Serenou Williamsovou. Papírově určitě nejsnadnější soupeřku má letos, bude jí překvapivě Sorana Cirsteaová. Ani o šest let starší Rumunka ve Flushing Meadows do druhého týdne ještě nikdy nepostoupila. Bude se jednat o premiérový vzájemný souboj.

Muchová má za sebou nejlepší sezonu kariéry, ale ta letošní je pro ni zatím trápením. Talentovaná Češka na žádném z pěti předchozích turnajů nedokázala vyhrát dva zápasy v řadě. Po pauze se přece jen herně zvedla. Na přípravné akci ve Flushing Meadows ve druhém kole statečně vzdorovala člence elitní desítky a pozdější finalistce Naomi Ósakaové. US Open zahájila cenným skalpem Venus Williamsové a bez ztráty setu si poradila i s Annou Kalinskou.

Cirsteaová je velkým překvapením. Před pauzou dokázala v hlavní soutěži vyhrát jediný zápas, a to na lednovém Australian Open. Dobře to s ní nevypadalo ani po restartu sezony, na přípravném turnaji v New Yorku vypadla již v kvalifikaci. Na US Open má ale úplně jinou formu. Po vyřazení Christiny McHaleové si vyšlápla na nasazenou devítku Johannu Kontaovou.

Muchová je dle sázkových kanceláří jasnou favoritkou na postup. I přes zlepšení po pauze však stále nehraje své maximum, čehož by mohla Cirsteaová, která letos hraje svůj nejlepší tenis právě na grandslamech, využít. Muchová to bude mít asi těžší než kurzy napovídají, ale postoupit by měla.

Tip: Muchová ve třech setech

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open (3. kolo)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open (3. kolo)

Bilance: 5-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 5-5

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 2-1 (kariérní 16-9)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Karolína Muchová - US Open

Kariérní bilance: 6-2

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2018 - 2019)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: New York (2. kolo)

Cesta turnajem: V. Williamsová (6-3 7-5), Kalinská (6-3 7-6)

Sorana Cirsteaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open (3. kolo)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open (3. kolo)

Bilance: 9-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 9-5

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 0-1 (kariérní 11-28)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Sorana Cirsteaová - US Open

Kariérní bilance: 12-11

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2009, 2019 - 2020)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: New York (kvalifikace)

Cesta turnajem: McHaleová (6-4 7-5), (9) Kontaová (2-6 7-6 6-4)



• Šlágr dne - muži •

Marin Čilič (38.) - Dominic Thiem (3.) | Arthur Ashe Stadium (neděle 2:30 SELČ)

Mužský šlágr sobotního programu obstarají vítěz ročníku 2014 Marin Čilič a druhý nasazený Dominic Thiem, jehož maximem ve Flushing Meadows je předloňské čtvrtfinále. Oba předchozí souboje vyhrál Thiem, průběh byl vždy těsný.

Čilič nemůže být s posledními roky spokojený, ale na grandslamech se mu stále celkem daří. Zatímco na turnajích ATP letos vyhrál jediný zápas (nepočítaje ATP Cup), na Australian Open vyřadil mimo jiné Roberta Bautistu a prošel až do osmifinále. Na US Open měl namále hned v prvním kole s domácím Denisem Kudlou, s nímž prohrával 0-2 na sety. Poté si poradil se Slovákem Norbertem Gombosem.

Finalista letošního Australian Open Thiem během koronavirové přestávky nelenil a odehrál celkem 28 zápasů s bilancí 25-3. Po restartu sezony se ale v dobré formě nepředvedl, na přípravném turnaji ve Flushing Meadows skončil hned na úvod po výprasku od Filipa Krajinoviče. Na US Open zatím neztratil set, v úvodním kole mu vzdal Jaume Munar a následně si poradil se Sumitem Nagalem.

Čilič na grandslamech stále patří k nebezpečným soupeřům, což by mohl i přes momentální trápení potvrdit proti jednomu z největších favoritů Thiemovi. Ten sice letos v New Yorku zatím neztratil set, nicméně svou nejlepší formou se rozhodně neprezentuje. Přesto je nejlepší rakouský tenista celkem jasným favoritem.

Tip: Thiem ve čtyřech setech

Marin Čilič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (osmifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (osmifinále)

Bilance: 10-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 7-4

Bilance proti hráčům Top 10: 1-0 (kariérní 33-81)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Marin Čilič - US Open

Kariérní bilance: 38-10

Nejlepší výsledek: vítěz (2014)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: New York (1. kolo)

Cesta turnajem: Kudla (6-7 3-6 7-5 7-5 6-3), Gombos (6-3 1-6 7-6 7-5)

Dominic Thiem - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (finále)

Bilance: 11-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 9-4

Bilance proti hráčům Top 31-50: 2-2 (kariérní 56-25)

Grandslamy: Australian Open (finále)

Dominic Thiem - US Open

Kariérní bilance: 17-6

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2018)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: New York (2. kolo)

Cesta turnajem: Munar (7-6 6-3 skreč), Nagal (6-3 6-3 6-2)



• Šlágr dne - ženy •

Sloane Stephensová (39.) - Serena Williamsová (8.) | Arthur Ashe Stadium (20:00 SELČ)

Ženský šlágr sobotního programu bude patřit vítězce US Open 2017 Sloane Stephensové a šestinásobné šampionce Sereně Williamsové, která podniká další útok na vyrovnání rekordu Margaret Courtové v počtu grandslamových trofejí. Hráčky se potkávají poprvé od French Open 2015, ve vzájemné bilanci vede 5-1 Williamsová.

Stephensová se od léta loňského roku extrémně trápí. Na pěti turnajích před pauzou dokázala vyhrát jediný zápas a na generálkách v Lexingtonu a právě New Yorku neuhrála jediný set. Na US Open je to podstatně lepší, po Mihaele Buzarnescuové nedala šanci ani Olze Govorcovové a poprvé v sezoně vyhrála dva duely v řadě.

Williamsová je po restartu sezony velmi aktivní. Na domácí půdě se zúčastnila malého turnaje v Lexingtonu (ve čtvrtfinále prohrála bitvu s krajankou Shelby Rogersovou), i přípravné akce právě ve Flushing Meadows, kde v osmifinále nedopodávala souboj s Marií Sakkariovou. Ve všech pěti zápasech musela do rozhodující sady. Dvousetového vítězství se dočkala až na US Open proti krajance Kristie Ahnové, set neztratila ani s Margaritou Gasparjanovou.

Williamsová, která je favoritkou na postup, se US Open účastní jubilejně podvacáté a pouze při své premiéře v roce 1998 skončila ve třetím kole, jinak ve druhém týdnu nikdy nechyběla. Stephensová se na domácím grandslamu herně zvedla, ale na Williamsovou by to stačit nemělo, i když je 38letá Američanka letos hodně zranitelná.

Tip: Williamsová ve dvou setech

Sloane Stephensová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open (3. kolo)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open (3. kolo)

Bilance: 3-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 3-7

Bilance na venkovních betonech: 3-7

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 17-35)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Sloane Stephensová - US Open

Kariérní bilance: 19-7

Nejlepší výsledek: vítězka (2017)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Lexington (1. kolo), New York (1. kolo)

Cesta turnajem: Buzarnescuová (6-3 6-3), Govorcovová (6-2 6-2)

Serena Williamsová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (vítězka)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (vítězka)

Bilance: 13-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 12-3

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 1-1 (kariérní 137-9)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Serena Williamsová - US Open

Kariérní bilance: 103-13

Nejlepší výsledek: vítězka (1999, 2002, 2008, 2012 - 2014)

Loňský výsledek: finále

Generálka: Lexington (čtvrtfinále), New York (osmifinále)

Cesta turnajem: Ahnová (7-5 6-3), Gasparjanová (6-2 6-4)