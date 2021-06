7. den na French Open: O osmifinále se poperou Muchová a Krejčíková. Nadal a Šwiateková budou pokračovat v obhajobě

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Muchová (18-ČR) - Stephensová (USA) | Court Simonne-Mathieu (11:00 SELČ) Krejčíková (ČR) - Svitolinová (5-Ukr.) | Court Philippe-Chatrier (12:00 SELČ) • Cesta za obhajobou titulu • Nadal (3-Šp.) - Norrie (Brit.) | Court Suzanne-Lenglen (14:30 SELČ) Šwiateková (8-Pol.) - Kontaveitová (30-Est.) | Court Philippe-Chatrier (16:00 SELČ) • Mužský šlágr • Köpfer (Něm.) - Federer (8-Švýc.) | Court Philippe-Chatrier (21:00 SELČ)



• Češi v akci •

Karolína Muchová (19.) - Sloane Stephensová (59.) | Court Simonne-Mathieu (11:00 SELČ)

Karolína Muchová při své premiéře ve třetím kole French Open narazí na Sloane Stephensovou, přemožitelku Karolíny Plíškové z minulého kola. Vítězku US Open 2017 a finalistku French Open z roku 2018 vyzve poprvé.

Muchová se od února, kdy se senzačně probojovala do semifinále Australian Open, kvůli léčbě břišního svalu představila pouze na dvou turnajích. Na antuce ve Stuttgartu se v prvním kole trápila se zády a prohrála s Jekatěrinou Alexandrovovou. V Madridu se dostala až do čtvrtfinále. Na French Open nezačala vůbec dobře, ale nakonec Andreu Petkovicovou po obratu přehrála. S kvalifikantkou Varvarou Lepchenkovou jí stačily dva sety.

Stephensová v úvodu sezony pokračovala v obrovské krizi a na betonech vyhrála jediný ze šesti duelů. Na antuce se ale herně výrazně zvedla, v Charlestonu se dostala až do čtvrtfinále, a v Parmě dokonce do semifinále. Na French Open měla namále hned v prvním kole, Carla Suárezová, která odehrála svůj první soutěžní zápas po vyléčení z rakoviny, podávala na vítězství. Mnohem méně práce měla s českou jedničkou Karolínou Plíškovou.

Muchová je sice favoritkou, rozhodně ji však nečeká nic jednoduchého. Stephensová bude hodně míčů vracet, skvěle se bránit a Muchová nesmí příliš chybovat, pokud chce pomýšlet na postup. Nebylo by překvapením, kdyby Stephensová vyřadila další z nasazených Češek.

Tip: Muchová ve třech setech

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (čtvrtfinále)

Bilance: 13-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 5-2

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 2-0 (kariérní 19-10)

Grandslamy: Australian Open (semifinále)

Karolína Muchová - French Open

Kariérní bilance: 3-2

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Madrid (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Petkovicová (1-6 6-3 6-4), Lepchenková (6-3 6-4)

Sloane Stephensová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Parma (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Parma (semifinále)

Bilance: 11-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 10-5

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 0-0 (kariérní 19-24)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Sloane Stephensová - French Open

Kariérní bilance: 27-9

Nejlepší výsledek: finále (2018)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Madrid (2. kolo), Řím (1. kolo), Parma (semifinále)

Cesta turnajem: Suárezová (3-6 7-6 6-4), (9) Kar. Plíšková (7-5 6-1)



Barbora Krejčíková (33.) - Elina Svitolinová (6.) | Court Philippe-Chatrier (12:00 SELČ)

Barbora Krejčíková bude o vyrovnání svého grandslamového maxima, kterým je osmifinále loňského French Open, v dnešním ženském šlágru bojovat se světovou šestkou a trojnásobnou čtvrtfinalistkou Elinou Svitolinovou. Bude se jednat o premiérový vzájemný souboj.

Krejčíkové se zpočátku na antuce nedařilo. V Istanbulu vyhrála jediný zápas, v Madridu skončila hned v prvním kole, ale v Římě měla v osmifinále dva mečboly proti pozdější šampionce Ize Šwiatekové a ve Štrasburku si zahrála své druhé letošní finále (WTA 1000 Dubaj) a získala svůj premiérový titul. Na French Open se zpočátku nemohla dostat do rytmu, nicméně trápící se krajanku Kristýnu Plíškovou nakonec porazila. Ve druhém kole nedala šanci chybující Jekatěrině Alexandrovové.

Svitolinová letos odehrála devět turnajů a jen na dvou se nedostala do závěrečných kol. Na antuce si zahrála semifinále ve Stuttgartu a čtvrtfinále v Římě, v Madridu naopak vypadla hned v prvním kole. Na French Open si bez ztráty setu poradila s domácí divokou kartou Océane Babelovou i Ann Liovou.

Svitolinová je zkušenější a na French Open vypadá celkem ve formě. Krejčíková se naopak v prvním kole trápila a ve druhém jasně zvítězila hlavně díky mizernému výkonu Alexandrovové. Krejčíková rozhodně má na to, aby Svitolinovou vyřadila, ale musela by se výrazně zlepšit.

Tip: Svitolinová ve třech setech

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Štrasburk (vítězka); Dubaj (finále)

Největší úspěchy na antuce: Štrasburk (vítězka)

Bilance: 21-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 10-3

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-0 (kariérní 1-4)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Barbora Krejčíková - French Open

Kariérní bilance: 5-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: Madrid (1. kolo), Řím (osmifinále), Štrasburk (vítězka)

Cesta turnajem: Kr. Plíšková (5-7 6-4 6-2), (32) Alexandrovová (6-2 6-3)

Elina Svitolinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart, Miami (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart (semifinále)

Bilance: 19-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 6-3

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 6-3 (kariérní 54-25)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Elina Svitolinová - French Open

Kariérní bilance: 22-8

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2015, 2017, 2020)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Generálka: Madrid (1. kolo), Řím (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Babelová (6-2 7-5), Liová (6-0 6-4)



• Cesta za obhajobou titulu •

Rafael Nadal (3.) - Cameron Norrie (45.) | Court Suzanne-Lenglen (14:30 SELČ)

Zatímco největší favorit Rafael Nadal je 13násobným šampionem a vítězem posledních čtyř ročníků French Open, Cameron Norrie proti antukovému králi nastoupí ke svému premiérovému utkání třetího kola na antukovém grandslamu a bude útočit na své první osmifinále na podnicích velké čtyřky. Nadal a Norrie se letos potkávají již potřetí, oba předchozí souboje bez ztráty setu ovládl Nadal.

Nadal letos na antuce (na své poměry) nepůsobí přesvědčivě. V Monte Carlu už ve čtvrtfinále vypadl s Andrejem Rubljovem, v Barceloně ve finále odvrátil mečbol Stefanose Tsitsipase, v Madridu byl ve čtvrtfinále nad jeho síly Alexander Zverev a v Římě získal svůj druhý letošní titul, přestože již v osmifinále čelil dvěma mečbolům Denise Shapovalova. Na French Open byl blízko prohranému setu hned v prvním kole s Alexejem Popyrinem, ale s Australanem ani domácím Richardem Gasquetem nakonec do více než tří sad nemusel.

Norrie během letošního antukového jara prožívá nejlepší období své kariéry. Po čtvrtfinále v Barceloně si zahrál finále v Estorilu a Lyonu, obě prohrál. Dále se zúčastnil ještě Masters v Římě, kde se z kvalifikace probojoval do druhého kola. Na French Open vyřadil kvalifikanta Bjorna Fratangela a Lloyda Harrise.

Norrie má sice životní formu, ale na Nadala by to rozhodně stačit nemělo. Překvapením by byl i jeden vyhraný set britského tenisty.

Tip: Nadal ve třech setech

Rafael Nadal - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Barcelona (vítěz)

Největší úspěchy na antuce: Řím, Barcelona (vítěz)

Bilance: 20-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 16-2

Bilance proti hráčům Top 31-50: 2-0 (kariérní 164-20)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Rafael Nadal - French Open

Kariérní bilance: 102-2

Nejlepší výsledek: vítěz (2005 - 2008, 2010 - 2014, 2017 - 2020)

Loňský výsledek: vítěz

Generálka: Madrid (čtvrtfinále), Řím (vítěz)

Cesta turnajem: Popyrin (6-3 6-2 7-6), Gasquet (6-0 7-5 6-2)

Cameron Norrie - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Lyon, Estoril (finále); Delray Beach (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Lyon, Estoril (finále)

Bilance: 29-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 16-4

Bilance proti hráčům Top 10: 1-3 (kariérní 2-12)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Cameron Norrie - French Open

Kariérní bilance: 3-3

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Řím (2. kolo), Lyon (finále)

Cesta turnajem: Fratangelo (7-5 7-6 6-2), Harris (4-6 6-3 6-3 6-2)



Iga Šwiateková (9.) - Anett Kontaveitová (31.) | Court Philippe-Chatrier (16:00 SELČ)

Jediná polská grandslamová šampionka Iga Šwiateková bude v obhajobě loňského senzačního triumfu pokračovat proti Anett Kontaveitové. S Estonkou, která může v Paříži vyrovnat své maximum, těsně prohrála oba předchozí souboje.

Šwiateková na antuce potvrzuje, že nejpomalejší povrch je jejím nejsilnějším. Hned na první akci v Madridu se dostala do osmifinále, v němž ve dvou těsných setech podlehla světové jedničce a pozdější finalistce Ashleigh Bartyové. V Římě až na dva odvrácené mečboly Barbory Krejčíkové dominovala, ve finále bez ztráty gamu porazila českou jedničku Karolínu Plíškovou a získala druhou letošní trofej (Adelaide). V Paříži si poradila s Kajou Juvanovou i Rebeccou Petersonovou a v areálu Rolanda Garrose vyhrála už devět zápasů bez ztráty setu.

Kontaveitová s takovou formou do Paříže rozhodně nedorazila. Ve Stuttgartu ve čtvrtfinále podlehla Aryně Sabalenkové a v Madridu se loučila už ve druhém kole po jasné prohře s Marií Sakkariovou. Na French Open měla namále hned v prvním kole, v němž odvracela mečbol Viktorije Golubicové. Ve druhém kole naopak smetla domácí Kristinu Mladenovicovou. V posledních třech setech nadělila dva "kanáry" a ztratila jen dva gamy.

Na tvrdém povrchu by byly šance na postup vyrovnanější, ale na antuce je jasnou favoritkou Šwiateková. V Paříži se jí daří, generálku měla skvělou a měla by se dočkat svého prvního skalpu Kontaveitové.

Tip: Šwiateková ve dvou setech

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Adelaide (vítězka)

Největší úspěchy na antuce: Řím (vítězka)

Bilance: 21-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 10-1

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 5-1 (kariérní 8-6)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Iga Šwiateková - French Open

Kariérní bilance: 12-1

Nejlepší výsledek: vítězka (2020)

Loňský výsledek: vítězka

Generálka: Madrid (osmifinále), Řím (vítězka)

Cesta turnajem: Juvanová (6-0 7-5), Petersonová (6-1 6-1)

Anett Kontaveitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 3 (finále)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart (čtvrtfinále)

Bilance: 15-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 5-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-3 (kariérní 12-24)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Anett Kontaveitová - French Open

Kariérní bilance: 6-5

Nejlepší výsledek: osmifinále (2018)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Madrid (2. kolo)

Cesta turnajem: Golubicová (6-7 7-6 6-0), Mladenovicová (6-2 6-0)



• Mužský šlágr •

Dominik Köpfer (59.) - Roger Federer (8.) | Court Philippe-Chatrier (21:00 SELČ)

V dnešních zápasech třetího kola mužské dvouhry jsou favorité jasní nebo se střetávají nenasazení hráči. Proto jsme za mužský šlágr sobotního programu vybrali další utkání Rogera Federera. Vítěz ročníku 2009, který hraje svůj první grandslam od loňského Australian Open, se poprvé střetne s Dominikem Köpferem.

Federerovi se po dvou operacích kolene a více než roční pauze vůbec nedařilo. V březnu v Dauhá sice začal vydřeným vítězstvím nad Danielem Evansem, jenže pak nestačil na pozdějšího šampiona Nikoloze Basilašviliho. Jedinou generálku absolvoval v Ženevě a hned na úvod prohrál s Pablem Andújarem. V Paříži naopak předvádí velmi dobré výkony, suverénně přehrál kvalifikanta Denise Istomina a ve čtyřech setech Marina Čiliče.

Köpfer se účastní už 12. letošního turnaje, jeho maximem je semifinále v Acapulku a na antuce čtvrtfinále v Ženevě. Na nejpomalejším povrchu hraje svou šestou akci a potřetí dokázal porazit dva soupeře po sobě. V Paříži uspěl proti domácí divoké kartě Mathiasovi Bourguemu a nasazenému Taylorovi Fritzovi.

Federer v Paříži vypadá ve velmi slušné formě a měl by si poradit i s Köpferem. Bylo by velkým překvapením, kdyby německý tenista vyrovnal své grandslamové maximum (osmifinále US Open 2019).

Tip: Federer ve třech setech

Dominik Köpfer - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Acapulko (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Ženeva (čtvrtfinále)

Bilance: 13-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 9-7

Bilance proti hráčům Top 10: 0-2 (kariérní 1-4)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Dominik Köpfer - French Open

Kariérní bilance: 3-1

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2021)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Madrid (2. kolo), Ženeva (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Bourgue (6-3 6-3 6-4), (30) Fritz (6-3 6-2 3-6 6-4)

Roger Federer - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: French Open (3. kolo)

Bilance: 3-2

Bilance z posledních 10 zápasů: přes rok nehrál

Bilance na antuce: 2-1

Bilance proti hráčům Top 50-100: 0-1 (kariérní 308-37)

Grandslamy: Australian Open (nehrál)

Roger Federer - French Open

Kariérní bilance: 72-17

Nejlepší výsledek: vítěz (2009)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Ženeva (2. kolo)

Cesta turnajem: Istomin (6-2 6-4 6-3), Čilič (6-2 2-6 7-6 6-2)