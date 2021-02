V rámci osmého hracího dne letošního ročníku Australian Open se zkompletuje čtvrtfinálové obsazení. O místo bude bojovat i poslední česká zástupkyně ve dvouhře Karolína Muchová, která vyzve Elise Mertensovou. Do akce půjdou také například světová jednička Ashleigh Bartyová nebo Rafael Nadal s Daniilem Medveděvem, kteří se řadí mezi největší favority.

• Češi v akci •

Karolína Muchová (27.) - Elise Mertensová (16.) | Margaret Court Arena (8:00 SEČ)

Poslední česká zástupkyně ve dvouhře Karolína Muchová si potřetí v kariéře zahraje osmifinále grandslamového podniku, poprvé na Australian Open, a zaútočí na vyrovnání svého grandslamového maxima. Její soupeřkou bude semifinalistka ročníku 2018 Elise Mertensová, s níž jediný dosavadní souboj loni v ostravské hale jasně prohrála.

Muchová hraje po mizérii v loňské sezoně podstatně lépe, ale letos se jí na paty lepí smůla. V Abú Zabí nenastoupila k utkání druhého kola, jelikož musela po kontaktu s nakaženou osobou do izolace. Na generálce v Melbourne kvůli zranění břišního svalu odstoupila před čtvrtfinále. Na úvodním grandslamu sezony neztratila set s Jelenou Ostapenkovou, Monou Barthelovou (poprvé postoupila do třetího kola) ani Karolínou Plíškovou, přestože s českou jedničkou ve druhé sadě prohrávala 0-5.

Mertensová po restartu loňské sezony parádní bilanci 30-8 a už na devátém turnaji v řadě porazila minimálně dvě soupeřky. Lepší vstup do letošní sezony si nemohla přát, jelikož ovládla jednu z melbournských generálek a na Australian Open bez ztráty setu přehrála Leylah Fernandezovou, Lin Zhu i Belindu Bencicovou.

Muchová i Mertensová všechny předchozí zápasy na letošním Australian Open zvládly ve dvou setech. Zatímco Muchová svůj nejlepší tenis nehraje, Mertensová až na problémy v úvodní sadě s Lin Zhu své soupeřky přesnou hrou s minimem nevynucených chyb jasně přehrává. Rozjetou Belgičanku by neměla zastavit ani česká naděje.

Tip: Mertensová ve dvou setech

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 1 (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 1 (čtvrtfinále)

Bilance: 6-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 6-0

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 0-0 (kariérní 5-4)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-1)

Karolína Muchová - Australian Open

Kariérní bilance: 4-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Melbourne 1 (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Ostapenková (7-5 6-2), Barthelová (6-4 6-1), (6) Kar. Plíšková (7-5 7-5)

Elise Mertensová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 1 (vítězka)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 1 (vítězka)

Bilance: 7-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 7-0

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 0-0 (kariérní 14-8)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 3-4)

Elise Mertensová - Australian Open

Kariérní bilance: 13-3

Nejlepší výsledek: semifinále (2018)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 1-1

Generálka: Melbourne 1 (vítězka)

Cesta turnajem: Fernandezová (6-1 6-3), Lin Zhu (7-6 6-1), (11) Bencicová (6-2 6-1)



• Osmifinále dvouhry žen •

Jessica Pegulaová (61.) - Elina Svitolinová (5.) | Rod Laver Arena (1:00 SEČ)

Jessica Pegulaová ve svém prvním grandslamovém osmifinále vyzve světovou pětku Elinu Svitolinovou, která může vyrovnat své melbournské maximum z let 2018 a 2019. Premiérový souboj se odehrál na začátku letošní sezony v Abú Zabí, Svitolinová zvítězila hladce ve dvou setech.

Pegulaová tedy do letošní sezony vstoupila porážkou se Svitolinovou, na generálce v Melbourne se naopak dostala až do osmifinále, v němž neudržela vedení setu a brejku proti Sofii Keninové. Na Australian Open si v úvodním kole vyšlápla na dvojnásobnou šampionku Viktorii Azarenkovou a poté smetla Samanthu Stosurovou a Kristinu Mladenovicovou.

Svitolinová na obou letošních turnajích prošla mezi nejlepší osmičku, čtvrtfinále pro ni bylo vždy konečnou. V Abú Zabí neudržela vedení proti Veronice Kuděrmetovové, na melbournské generálce v super tie-breaku podlehla Elise Mertensové. Na úvodním grandslamu sezony neměla coby nasazená pětka vůbec snadný los, přesto neztratila set s Marií Bouzkovou, Cori Gauffovou ani Julií Putincevovou.

Pegulaová i Svitolinová mají v Melbourne výbornou formu. Svitolinová je přece jen o něco solidnější a vyrovnanější hráčkou a měla by si poradit i s dnešní výzvou, i když nejspíše poprvé bude muset do rozhodující sady.

Tip: Svitolinová ve třech setech

Jessica Pegulaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 2 (osmifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 2 (osmifinále)

Bilance: 5-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 5-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-2 (kariérní 0-6)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Jessica Pegulaová - Australian Open

Kariérní bilance: 3-1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Melbourne 2 (osmifinále)

Cesta turnajem: (12) Azarenková (7-5 6-4), Stosurová (6-0 6-1), Mladenovicová (6-2 6-1)

Elina Svitolinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 1, Abú Zabí (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 1, Abú Zabí (čtvrtfinále)

Bilance: 8-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 8-2

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 2-0 (kariérní 95-33)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 7-4)

Elina Svitolinová - Australian Open

Kariérní bilance: 20-8

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2018-19)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 2-0

Generálka: Melbourne 1 (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Bouzková (6-3 7-6), Gauffová (6-4 6-3), (26) Putincevová (6-4 6-0)



Donna Vekičová (33.) - Jennifer Bradyová (24.) | Rod Laver Arena (2:30 SEČ)

Donna Vekičová postupem mezi nejlepší šestnáctku zkompletovala svou sbírku osmifinálových účastí na všech grandslamových turnajích a tentokrát může vyrovnat své grandslamové maximum. V cestě jí bude stát semifinalistka loňského US Open Jennifer Bradyová. Jediný dosavadní souboj se odehrál před třemi lety v kvalifikaci antukového podniku v Římě, po obratu zvítězila Vekičová.

Vekičové se loňská sezona vůbec nepovedla, dokonce ji zakončila s negativní bilancí 8-11 a čtyřmi porážkami. Černou sérii protáhla na začátku letošního tenisového roku, když ztroskotala na úvodní soupeřce v Abú Zabí i na generálce v Melbourne. Na Australian Open ovšem hraje podstatně lépe, po obratu zdolala Yafan Wang, poté smetla Nadiu Podoroskou a ve třetím kole po odvráceném mečbolu přetlačila rozjetou Kaiu Kanepiovou.

Bradyová sice do letošní sezony vstoupila porážkou, nicméně od té doby hraje skvěle. Na přípravném turnaji v Melbourne Parku bez ztráty setu došla do semifinále, v němž nestačila na senzaci letošního australského léta Ann Liovou. Na Australian Open své soupeřky zatím ničí, šanci nedala Aljoně Bolšovové, Madison Brengleové ani Kaje Juvanové.

Vekičová by měla být pro Bradyovou prvním ostrým testem na letošním Australian Open. Američanka by si s Chorvatkou měla poradit, momentálně má vážně skvělou formu a je zaslouženě favoritkou.

Tip: Bradyová ve dvou setech

Donna Vekičová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (osmifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (osmifinále)

Bilance: 3-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na venkovních betonech: 3-2

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 0-0 (kariérní 13-16)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-2)

Donna Vekičová - Australian Open

Kariérní bilance: 9-8

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Melbourne 2 (2. kolo)

Cesta turnajem: Yafan Wang (4-6 6-3 6-4), Podoroská (6-2 6-2), Kanepiová (5-7 7-6 6-4)

Jennifer Bradyová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 3 (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 3 (semifinále)

Bilance: 6-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 6-2

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 1-0 (kariérní 17-8)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-2)

Jennifer Bradyová - Australian Open

Kariérní bilance: 6-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2017, 2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-1

Generálka: Melbourne 3 (semifinále)

Cesta turnajem: Bolšovová (6-1 6-3), Brengleová (6-1 6-2), Juvanová (6-1 6-3)



Ashleigh Bartyová (1.) - Shelby Rogersová (57.) | Rod Laver Arena (9:00 SEČ)

Světová jednička, grandslamová šampionka a loňská semifinalistka Australian Open Ashleigh Bartyová v osmifinále nastoupí proti Shelby Rogersové, která se pokusí udržet si svou neporazitelnost v osmifinále grandslamových turnajů a vyrovnat své grandslamové maximum. Oba předchozí souboje se odehrály v Austrálii, ten poslední nedávno ve čtvrtfinále jedné z generálek v Melbourne, i v něm uspěla Bartyová.

Bartyová na generálce v Melbourne odehrála svůj první soutěžní turnaj po téměř roční pauze a hned se dočkala triumfu, když ve finále zastavila do té doby suverénní Garbiñe Muguruzaovou. Na Australian Open v úvodním kole s Dankou Koviničovou neztratila jediný game, ve druhém kole si poradila s Darjou Gavrilovovou a set nepovolila ani Jekatěrině Alexandrovové.

Rogersová má na začátku letošní sezony vynikající formu. Ve čtvrtfinále na generálce v Melbourne sahala po skalpu právě Bartyové a na Australian Open nedala šanci Francesce Jonesové, Olze Danilovičové ani nasazené Anett Kontaveitové. Na australském grandslamu je v osmifinále poprvé, při předchozích čtyřech startech v hlavní soutěži vyhrála jediný zápas.

Nebylo by překvapením, kdyby stejně jako před pár dny rozhodoval až třetí set. Bartyová i Rogersová mají v úvodu letošního tenisového roku skvělou formu a mohly by tak divákům u televizních obrazovek nabídnout skvělou a hlavně kvalitní bitvu. Diváci teď do Melbourne Parku nesmí, takže Bartyovou nepoženou.

Tip: Bartyová ve třech setech

Ashleigh Bartyová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 2 (vítězka)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 2 (vítězka)

Bilance: 7-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 7-0

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 4-0 (kariérní 59-14)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 3-3)

Ashleigh Bartyová - Australian Open

Kariérní bilance: 16-7

Nejlepší výsledek: semifinále (2020)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v osmifinále: 2-0

Generálka: Melbourne 2 (vítězka)

Cesta turnajem: Koviničová (6-0 6-0), Gavrilovová (6-1 7-6), (29) Alexandrovová (6-2 6-4)

Shelby Rogersová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 2 (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 2 (čtvrtfinále)

Bilance: 6-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 6-1

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-1 (kariérní 3-10)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 2-0)

Shelby Rogersová - Australian Open

Kariérní bilance: 4-4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Melbourne 2 (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Jonesová (6-4 6-1), Danilovičová (6-2 6-3), (21) Kontaveitová (6-4 6-3)



• Osmifinále dvouhry mužů •

Mackenzie McDonald (192.) - Daniil Medveděv (4.) | Margaret Court Arena (2:30 SEČ)

Mackenzie McDonald na letošním Australian Open startuje díky chráněnému žebříčku, postupem do osmifinále vyrovnal svůj nejlepší grandslamový výsledek a dnes zaútočí na své největší čtvrtfinále v kariéře. Do cesty se mu postaví jeden z největších favoritů, 17 zápasů neporažený Daniil Medveděv, se kterým v předchozích třech soubojích neuhrál jediný set.

Bývalý 57. hráč světa se po předloňské operaci pravé podkolenní šlachy postupně vrací do horních pater žebříčku ATP. Letos odehrál, co se dalo. V Delray Beach skončil hned v prvním kole, na generálce v Melbourne se dostal o kolo dál. Na Australian Open využil vcelku příznivého losu a vyřadil Marca Cecchinata, nasazeného Bornu Čoriče a Lloyda Harrise.

Medveděv zakončil loňskou sezonu triumfy na Masters v Paříži a Turnaji mistrů a neporazitelnost úspěšně protahuje i v letošní sezoně. Ruský tenista čtyřmi výhrami pomohl Rusku k triumfu v ATP Cupu, na Australian Open si poradil s Vaskem Pospisilem i Robertem Carballésem a proti Filipovi Krajinovičovi vyhrál svůj první pětisetový zápas v kariéře. Momentálně se veze na vlně 17 výher.

Medveděv sice v minulém kole proti Krajinovičovi zaváhal, když ztratil vedení 2-0 na sety, nicméně proti McDonaldovi by měl být výsledek jednoznačnější. Ruská jednička je jasným favoritem.

Tip: Medveděv ve třech setech

Mackenzie McDonald - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (osmifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (osmifinále)

Bilance: 4-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 4-2

Bilance proti hráčům Top 10: 0-0 (kariérní 1-5)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-1)

Mackenzie McDonald - Australian Open

Kariérní bilance: 5-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Melbourne 2 (2. kolo)

Cesta turnajem: Cecchinato (3-6 6-3 6-2 6-2), (22) Čorič (6-4 6-2 4-6 6-4), Harris (7-6 6-1 6-4)

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 6-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na venkovních betonech: 6-0

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 0-0 (kariérní 161-61)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 2-2)

Daniil Medveděv - Australian Open

Kariérní bilance: 10-4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019-21)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 0-2

Generálka: ATP Cup (bilance 4-0)

Cesta turnajem: Pospisil (6-2 6-2 6-4), Carballés (6-2 7-5 6-1), (28) Krajinovič (6-3 6-3 4-6 3-6 6-0)



Andrej Rubljov (8.) - Casper Ruud (28.) | Margaret Court Arena (4:30 SEČ)

Casper Ruud se stal teprve druhým norským osmifinalistou grandslamu. Před ním to z jeho země dokázal akorát jeho otec Christian, a to právě v Melbourne v roce 1997. Ruud má šanci svého otce překonat, pokud najde recept na letos neporaženého Andreje Rubljova, s nímž prohrál oba předchozí souboje.

Rubljov má za sebou životní sezonu, během níž získal pět titulů, debutoval v Top 10 žebříčku a premiérově si zahrál Turnaj mistrů. Do loňské sezony vstoupil 11 výhrami v řadě a něco podobného se mu daří i letos. Rok 2021 zahájil v ATP Cupu, při svém debutu v týmové soutěži vyhrál všechny čtyři dvouhry a výrazně pomohl Rusku k triumfu. Na Australian Open je zatím rovněž suverénní, bez ztráty setu si poradil s Yannickem Hanfmannem, Thiagem Monteirem i Felicianem Lópezem.

Ruud naopak hned svůj úvodní letošní duel prohrál, když na generálce v Melbourne nestačil na nejlepšího českého tenistu Jiřího Veselého. Na Australian Open ale skvěle využil pozice nasazeného a vyřadil Jordana Thompsona (skreč), Tommyho Paula i Radu Albota. Poprvé je tak v grandslamovém osmifinále.

Rubljov je rozjetý a Ruud, který své největší úspěchy sbírá hlavně na antuce, ho s největší pravděpodobností nezastaví. Nikdy neříkej nikdy, ale Rubljov je jasným favoritem a bylo by velkým překvapením, pokud by mezi nejlepší osmičku neprošel.

Tip: Rubljov ve třech setech

Andrej Rubljov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 7-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 7-0

Bilance proti hráčům Top 21-30: 0-0 (kariérní 13-14)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 3-2)

Andrej Rubljov - Australian Open

Kariérní bilance: 9-4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020-21)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 0-1

Generálka: ATP Cup (bilance 4-0)

Cesta turnajem: Hanfmann (6-3 6-3 6-4), Monteiro (6-4 6-4 7-6), F. López (7-5 6-2 6-3)

Casper Ruud - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (osmifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (osmifinále)

Bilance: 3-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 3-1

Bilance proti hráčům Top 10: 0-0 (kariérní 1-6)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Casper Ruud - Australian Open

Kariérní bilance: 4-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Melbourne 2 (1. kolo)

Cesta turnajem: Thompson (6-3 6-3 2-1 skreč), Paul (3-6 6-2 6-4 7-5), Albot (6-1 5-7 6-4 6-4)



Fabio Fognini (17.) - Rafael Nadal (2.) | Rod Laver Arena (5:00 SEČ)

Fabio Fognini má na kontě triumf na turnajích Masters a byl v Top 10 žebříčku, ale na grandslamech je jeho maximem jediné čtvrtfinále z French Open 2011. Šanci vylepšit svou mizernou bilanci v osmifinálových bojích na největších podnicích bude mít proti Rafaelovi Nadalovi. S vítězem roku 2009 a jedním z největších favoritů na letošní titul ve vzájemné bilanci prohrává 4-12.

Fognini během loňské koronavirové pauzy podstoupil operaci obou kotníků, po restartu sezony vyhrál jediný z pěti zápasů a na úvodním letošním turnaji v Antalyi skončil už ve druhém kole. V ATP Cupu se po jasné a překvapivé porážce s Dennisem Novakem konečně probudil, následující dvě dvouhry vyhrál a i když ve finále schytal výprask od Andreje Rubljova, vede si teď podstatně lépe. Na Australian Open smetl Pierra-Huguese Herberta a Alexe de Minaura, ve druhém kole naopak likvidoval mečbol Salvatora Carusa a svého krajana zdolal až 14-12 v tie-breaku rozhodující sady.

Nadal měl solidní závěr sezony a na Masters v Paříži a Turnaji mistrů uhrál semifinále. Vstup do letošní sezony mu ovšem zkomplikoval problém se zády, kvůli němuž nezasáhl do letošního ročníku ATP Cupu a Španělsko bez jeho pomoci skončilo v semifinále. Antukový král tedy letošní tenisový rok zahájil až na úvodním grandslamu sezony a bez ztráty setu přehrál Lasla Djereho, Michaela Mmoha i Camerona Norrieho.

Fognini už se několikrát na Nadala dokázal vytáhnout a porazit ho umí. Motivace mu nejspíše chybět nebude, ovšem teď má nevyrovnanou formu a proti jednomu z největších favoritů by musel předvést svůj nejlepší tenis.

Tip: Nadal ve čtyřech setech

Fabio Fognini - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (osmifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (osmifinále)

Bilance: 6-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 6-3

Bilance proti hráčům Top 10: 0-1 (kariérní 15-63)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-6)

Fabio Fognini - Australian Open

Kariérní bilance: 24-12

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2011)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 1-2

Generálka: ATP Cup (bilance 2-2)

Cesta turnajem: Herbert (6-4 6-2 6-3), Caruso (4-6 6-2 2-6 6-3 7-6), (21) de Minaur (6-4 6-3 6-4)

Rafael Nadal - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první turnaj

Bilance: 3-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 3-0

Bilance proti hráčům Top 11-20: 0-0 (kariérní 137-31)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 42-6)

Rafael Nadal - Australian Open

Kariérní bilance: 68-14

Nejlepší výsledek: vítěz (2009)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 12-1

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Djere (6-3 6-4 6-1), Mmoh (6-1 6-4 6-2), Norrie (7-5 6-2 7-5)



Stefanos Tsitsipas (6.) - Matteo Berrettini (10.) | Rod Laver Arena (10:30 SEČ)

Premiérový souboj hráčů Top 10 na letošním Australian Open obstarají Stefanos Tsitsipas s Matteem Berrettinim, který na Australian Open nikdy předtím nepřešel přes druhé kolo. Oba předchozí turnajové duely vyhrál Tsitsipas včetně toho předloňského v prvním kole právě v Melbourne.

Tsitsipas loni v říjnu prohrál pětisetové semifinále s Novakem Djokovičem, v němž se zranil, a závěr sezony se mu právě i kvůli zdravotním potížím nepovedl. Do letošního tenisového roku však vstupuje velmi solidně. V ATP Cupu neztratil set s Alexem de Minaurem ani Robertem Bautistou. Na Australian Open si suverénně poradil s Gillesem Simonem i Mikaelem Ymerem, ve druhém kole naopak musel do rozhodující sady s domácím talentem Thanasim Kokkinakisem.

Berrettini nemůže loňskou sezonu hodnotit jako povedenou, jelikož se jen jednou dostal do čtvrtfinále. Další účast mezi nejlepší osmičkou přidal letos v lednu v Antalyi, kde v roli největšího favorita a nasazené jedničky v souboji o semifinále prohrál s Alexanderem Bublikem. V mnohem lepší formě hraje v Melbourne, v ATP Cupu snadno přehrál Dominica Thiema, Gaëla Monfilse i Roberta Bautistu a ve finále prohrál s rozjetým Daniilem Medveděvem. Na Australian Open zlepšenou formu potvrdil, ve třech setech přehrál Kevina Andersona, ve čtyřech českého kvalifikanta Tomáše Macháče a ve třech tie-breacích Karena Chačanova.

Oba předchozí souboje byly velmi vyrovnané, v klíčových momentech byl lepší Tsitsipas a pokaždé slavil postup. I teď je Tsitsipas o něco lepším hráčem a měl by si svou neporazitelnost proti Berrettinimu udržet.

Tip: Tsitsipas ve čtyřech setech

Stefanos Tsitsipas - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 5-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 5-0

Bilance proti hráčům Top 10: 0-0 (kariérní 18-24)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 2-2)

Stefanos Tsitsipas - Australian Open

Kariérní bilance: 9-3

Nejlepší výsledek: semifinále (2019)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 1-0

Generálka: ATP Cup (bilance 2-0)

Cesta turnajem: Simon (6-1 6-2 6-1), Kokkinakis (6-7 6-4 6-1 6-7 6-4), M. Ymer (6-4 6-1 6-1)

Matteo Berrettini - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Antalya (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Antalya (čtvrtfinále)

Bilance: 8-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 8-2

Bilance proti hráčům Top 10: 1-1 (kariérní 7-9)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-2)

Matteo Berrettini - Australian Open

Kariérní bilance: 4-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: ATP Cup (bilance 3-1)

Cesta turnajem: Anderson (7-6 7-5 6-3), Macháč (6-3 6-2 4-6 6-3), (19) Chačanov (7-6 7-6 7-6)