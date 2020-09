8. den v Římě: O titul budou bojovat Karolína Plíšková s Halepovou a Djokovič se Schwartzmanem

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Finále dvouhry žen • Kar. Plíšková (2-ČR) - Halepová (1-Rum.) | Centrale (14:30 SELČ) • Finále dvouhry mužů • Djokovič (1-Srb.) - Schwartzman (8-Arg.) | Centrale (17:00 SELČ)



Karolína Plíšková (4.) - Simona Halepová (2.) | Centrale (14:30 SELČ)

Karolína Plíšková a Simona Halepová potvrdily roli nasazené dvojky a jedničky a zahrají si v Římě o prestižní titul. Zatímco Plíšková se pokusí zopakovat loňský triumf, Halepová bude ve svém třetím římském finále bojovat o první trofej z Fora Italica. Ve vzájemné bilanci sice vede Halepová 7-4, nicméně Plíšková vyhrála poslední dva souboje a na antukových turnajích to spolu mají 1-1.

Osmadvacetiletá Plíšková absolvuje své první finále od lednového triumfu v Brisbane, kde slavila zisk své 16. trofeje. Ve finále bojovala celkem 28krát (bilance 16-12). Na akcích Premier 5 ji čeká čtvrté finále, dvakrát byla úspěšná.

Její vrstevnice Halepová letos hrála dvě finále a obě zvládla, získala tak svůj 20. a 21. titul. Ve finálových bojích má bilanci 21-17. Konkrétně na podnicích Premier 5 ji čeká 11. finále (bilance 4-6), na antuce třetí a i tentokrát v italské metropoli. Jedinou předchozí rumunskou finalistkou je Virginia Ruziciová, která se do finále římského turnaje rovněž dostala třikrát (1978, 1980 - 1981), ale nikdy neuspěla.

Plíšková si bez ohledu na dnešní výsledek udrží čtvrtou příčku v žebříčku WTA. Halepová se rovněž nikam nemůže posunout, v novém vydání bude stále druhá, nicméně může stáhnout náskok světové jedničky Ashleigh Bartyové na zhruba 1 500 bodů.

Halepová se momentálně veze na vítězné vlně 13 zápasů, poslední porážku utrpěla na lednovém Australian Open. Na antuce je předloňská vítězka French Open o něco lepší hráčkou než česká jednička. Proto je favoritkou. Očekáváme však velmi kvalitní finále s vyrovnaným průběhem.

Tip: Halepová ve třech setech

Aktuální forma

Plíšková do letošní sezony vstoupila třetím triumfem v Brisbane, ale poté se jí dlouho vůbec nedařilo. Na dalších třech akcích vyhrála jen čtyři zápasy. Po pauze startovala na generálce v New Yorku, kde hned na úvod nestačila na Veroniku Kuděrmetovovou, na US Open byla nasazenou jedničkou a ve druhém kole prohrála s Caroline Garciaovou.

Cesta turnajem

V Římě zatím celkem suverénně kráčí za obhajobou loňského triumfu. Bez ztráty setu si poradila s krajankou Barborou Strýcovou i kvalifikantkou Annou Blinkovovou a dva zápasy v řadě vyhrála poprvé od lednového Australian Open. Ve čtvrtfinále už do třetího setu musela, s Elise Mertensovou ale měla zápas pod kontrolou a v rozhodující sadě jí nadělila "kanára". V semifinále relativně snadno vyhrála derby s Markétou Vondroušovou.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Plíšková v Římě hraje pošesté. Třikrát vypadla v úvodních kolech, v roce 2017 skončila ve čtvrtfinále a loni si překvapivě došla až pro titul. Na něj dnes může navázat.

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Brisbane (vítězka)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 13-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 4-0

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-0 (kariérní 32-39)

Bilance ve finále Premier 5: 0-0 (kariérní 2-1)

Bilance ve finále: 1-0 (kariérní 16-12)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), US Open (2. kolo)

Karolína Plíšková - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 11-4

Nejlepší výsledek: vítězka (2019)

Loňský výsledek: vítězka

Bilance ve finále: 1-0

Cesta turnajem: volný los, Strýcová (6-3 6-3), Blinkovová (6-4 6-3), (11) Mertensová (6-3 3-6 6-0), (12) Vondroušová (6-2 6-4)

Aktuální forma

Halepová se i na svém pátém letošním turnaji dostala minimálně do čtvrtfinále. Těsně před pauzou kralovala na betonech v Dubaji a ihned po pauze na antuce v Praze.

Cesta turnajem

V neporazitelnosti čítající už 13 zápasů pokračuje v Římě, kde si bez ztráty setu poradila s domácí Jasmine Paoliniovou, Dajanou Jastremskou i Julií Putincevovou, která ve druhé sadě vzdala. Poprvé ztratila set až v semifinále, v němž zdolala Garbiñe Muguruzaovou.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Halepová hraje hlavní soutěž římského turnaje podeváté a potřetí je ve finále (2017 a 2018). V něm ještě ani jednou neuspěla, v obou případech nestačila na Elinu Svitolinovou. Loni skončila překvapivě již ve druhém kole na raketě Markéty Vondroušové.

Simona Halepová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Praha, Dubaj (vítězka); Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Praha (vítězka)

Bilance: 19-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na antuce: 9-0

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 40-49)

Bilance ve finále Premier 5: 0-0 (kariérní 4-6)

Bilance ve finále: 2-0 (kariérní 21-17)

Grandslamy: Australian Open (semifinále), US Open (nehrála)

Simona Halepová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 19-7

Nejlepší výsledek: finále (2017 - 2018, 2020)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve finále: 0-2

Cesta turnajem: volný los, Paoliniová (6-3 6-4), Jastremská (7-5 6-4), Putincevová (6-2 2-0 skreč), (9) Muguruzaová (6-3 4-6 6-4)



Novak Djokovič (1.) - Diego Schwartzman (15.) | Centrale (17:00 SELČ)

Zatímco od čtyřnásobného šampiona, loňského finalisty a světové jedničky Novaka Djokoviče, který letos ještě nezaznamenal standardní porážku, se očekávalo, že bude na římském Masters bojovat o letošní trofej, z dolní poloviny pavouka do finále překvapivě nepostoupil antukový král Rafael Nadal, ale jeho přemožitel Diego Schwartzmanem, kterého dnes čeká největší finále v kariéře a premiérové na Masters. Všechny čtyři předchozí souboje vyhrál Djokovič.

Třiatřicetiletý Djokovič absolvuje své již 115. kariérní finále, letos o titul bojoval třikrát (Australian Open, Dubaj a Masters v New Yorku) a pokaždé uspěl. V případě dnešního vítězství načne devátou desítku sbírky svých trofejí a oslaví 36. triumf na Masters, čímž se dostane do čela historických tabulek. Konkrétně na akcích Masters bude hrát své 52. finále, jubilejní desáté v Římě.

To o pět let mladšího Schwartzmana čeká takto velké finále poprvé v kariéře. O titul v minulosti bojoval osmkrát, naposledy letos v únoru na domácí antukové akci v Córdobě, kde prohrál s Christianem Garínem. Ve finálových bojích má bilanci 3-5. Schwartzman je prvním argentinským finalistou římského Masters po 15 letech (Guillermo Coría, 2005) a může se stát prvním argentinským šampionem od roku 1989 (Alberto Mancini).

Djokovič se coby vedoucí muž světového hodnocení logicky nikam posunout nemůže, ovšem má šanci o 400 bodů navýšit svůj náskok na druhého Nadala, před kterým v live žebříčku momentálně figuruje o 1 010 bodů. Schwartzman si v novém vydání světového pořadí polepší minimálně o dvě pozice na 13. místo. Pokud by Djokoviče porazil, pak ho čeká debut v Top 10, konkrétně na deváté příčce.

Djokovič v Římě nepůsobí vůbec přesvědčivě, přesto dokáže v důležitých momentech vytáhnout svůj nejlepší tenis a své protivníky letos i nadále porážet. Výjimkou by neměl být ani Schwartzman, i když si na něj bude muset dát světová jednička velký pozor. Argentinec po životním výkonu proti Nadalovi zaznamenal své největší vítězství kariéry a na 18. pokus první skalp hráče Big Three.

Včera však nehrál tak dobře a proti Denisovi Shapovalovovi bojoval přes tři hodiny. Otázkou tedy je, kolik sil mu na finále zbyde. Každopádně loňské římské semifinále mezi Djokovičem a Schwartzmanem bylo parádní a favorizovaný Djokovič musel se svým dnešním soupeřem v obou předchozích antukových soubojích do rozhodujícího setu.

Tip: Djokovič ve třech setech

Aktuální forma

Djokovič letos ještě neokusil standardní porážku. Zkraje roku pomohl Srbsku k triumfu v ATP Cupu, poté ovládl Australian Open, podnik v Dubaji, Masters v New Yorku a na US Open byl při absenci svých největších rivalů jasným favoritem. V osmifinále však spáchal přestupek proti pravidlům a byl diskvalifikován.

Cesta turnajem

V Římě si na úvod snadno poradil s domácím Salvatorem Carusem, s krajanem Filipem Krajinovičem měl v osmifinále mnohem více práce, ale ztrátu setu nedopustil, ovšem ve čtvrtfinále s Dominikem Köpferem už set ztratil, přestože měl náskok setu a brejku. Rozhodující sada mu hrozila také v semifinále proti Casperovi Ruudovi, oba setboly však odvrátil a zvítězil ve dvou setech. Letos má, pokud počítáme diskvalifikaci jako porážku, bilanci 30-1.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Djokovič v Římě debutoval v roce 2006, kdy krátce před svými 19. narozeninami vypadl v kvalifikaci. Od té doby hrál hlavní soutěž 13krát a ani jednou nechyběl ve čtvrtfinále. Dnes ho čeká jubilejní desáté finále, v němž v italské metropoli už třikrát v řadě neuspěl, v tom posledním loni prohrál s Rafaelem Nadalem. Trofej pro vítěze přebíral čtyřikrát.

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: New York, Dubaj, Australian Open, ATP Cup (vítěz)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 30-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 4-0

Bilance proti hráčům Top 11-20: 4-0 (kariérní 108-27)

Bilance ve finále Masters: 1-0 (kariérní 35-16)

Bilance ve finále: 3-0 (kariérní 79-34)

Grandslamy: Australian Open (vítěz), US Open (osmifinále)

Novak Djokovič - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 54-9

Nejlepší výsledek: vítěz (2008, 2011, 2014 - 2015)

Loňský výsledek: finále

Bilance ve finále: 4-5

Cesta turnajem: volný los, Caruso (6-3 6-2), Krajinovič (7-6 6-3), Köpfer (6-3 4-6 6-3), Ruud (7-5 6-3)

Aktuální forma

Schwartzman měl na začátku roku dobrou formu. Po osmifinále na Australian Open hrál finále domácího antukového podniku v Córdobě a i na další domácí antukové akci v Buenos Aires prošel do semifinále, do kterého kvůli zranění nenastoupil. Po pauze se mu však zpočátku vůbec nedařilo. Na Masters v New Yorku a US Open dohromady vyhrál jediný zápas, na antukové generálce v Kitzbühelu slavil jedinou výhru a skončil již ve čtvrtfinále.

Cesta turnajem

V Římě poprvé od února dokázal vyhrát dva zápasy v řadě, když vyřadil Johna Millmana a po obratu Huberta Hurkacze. Přesto se stále nijak dobrou formou neprezentoval. Ve čtvrtfinále proti Rafaelovi Nadalovi ovšem předvedl životní výkon, antukového krále ve dvou setech naprosto senzačně vyřadil a na desátý pokus proti němu uspěl, přičemž ukončil jeho 12zápasovou neporazitelnost v Římě a sérii 14 výher na antuce. V semifinále byl krůček od vyřazení, Denis Shapovalov v rozhodující sadě podával na vítězství, ale Schwartzman nakonec postup po více než tříhodinovém boji a až v tie-breaku rozhodujícího dějství vydřel.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Schwartzman hraje italské Masters popáté. Zatímco při třech úvodních startech vyhrál jediný zápas hlavní soutěže, loni ve svém jediném předchozím semifinále na turnajích Masters podlehl právě Djokovičovi.

Diego Schwartzman - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Córdoba (finále); Buenos Aires (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Córdoba (finále); Buenos Aires (semifinále)

Bilance: 15-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 10-2

Bilance proti hráčům Top 10: 1-3 (kariérní 8-28)

Bilance ve finále Masters: 0-0 (kariérní 0-0)

Bilance ve finále: 0-1 (kariérní 3-5)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), US Open (1. kolo)

Diego Schwartzman - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 9-4

Nejlepší výsledek: finále (2020)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance ve finále: 0-0

Generálka: Kitzbühel (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: volný los, Millman (6-4 7-6), Hurkacz (3-6 6-2 6-4), (2) Nadal (6-2 7-5), (12) Shapovalov (6-4 5-7 7-6)