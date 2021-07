NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Čtvrtfinále mužů • Chačanov (25-Rus.) - Shapovalov (10-Kan.) | No. 1 Court (14:00 SELČ) Djokovič (1-Srb.) - Fucsovics (Maď.) | Centre Court (14:30 SELČ) Berrettini (7-It.) - Auger-Aliassime (16-Kan.) | No. 1 Court (16:00 SELČ) Federer (6-Švýc.) - Hurkacz (14-Pol.) | Centre Court (16:30 SELČ)



Karen Chačanov (29.) - Denis Shapovalov (12.) | No. 1 Court (14:00 SELČ)

Karen Chačanov i Denis Shapovalov dnes absolvují své druhé čtvrtfinále na grandslamech, první ve Wimbledonu a budou útočit na své premiérové grandslamové semifinále. Rusko má díky Chačanovovi po devíti letech zastoupení ve čtvrtfinále Wimbledonu. Vítěz juniorky 2016 Shapovalov a Félix Auger-Aliassime se zase postarali o to, že Kanada má poprvé v historii dva čtvrtfinalisty na jednom grandslamu. Aktéři se střetli pouze předloni v Davis Cupu, kde uspěl Shapovalov.

Shapovalov je favoritem a s tím nelze nesouhlasit. Ve Wimbledonu zvládl poslední dva zápasy výborně a na generálkách si vedl mnohem lépe než jeho dnešní protivník. Chačanov ale samozřejmě má zbraně na to, aby uspěl a prošel dál. Bude hodně záležet i na tom, kdo lépe zvládne případné klíčové momenty.

Tip: Shapovalov ve čtyřech setech

Aktuální forma

Chačanov se na svém úvodním letošním turnaji probojoval do semifinále, ale další účast mezi nejlepším kvartetem přidal až na konci května na antuce v Lyonu, kde přerušil sérii sedmi turnajových nezdarů, během nichž nedokázal porazit více než jednoho soupeře. Generálky na Wimbledon se mu nepovedly, v Halle skončil hned v prvním kole na krajanovi Andrejovi Rubljovovi a na Mallorce ve druhém prohrál s Felicianem Lópezem.

Cesta turnajem

Ve Wimbledonu porazil Mackenzieho McDonalda, Jegora Gerasimova a Francese Tiafoea, přemožitele Stefanose Tsitsipase z prvního kola. V osmifinále vyhrál maratonskou a naprosto šílenou bitvu se Sebastianem Kordou, v pátém rozhodujícím setu bylo k vidění 13 ztracených podání, Chačanov dokázal utkání doservírovat až na čtvrtý pokus.

Historie ve Wimbledonu

Chačanov hraje svou čtvrtou hlavní soutěž Wimbledonu a vždy se dostal minimálně do třetího kola, v němž předloni prohrál s Robertem Bautistou. Jeho předchozím maximem bylo osmifinále z roku 2018.

Karen Chačanov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Lyon, Melbourne 1 (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (čtvrtfinále)

Bilance: 20-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na trávě: 5-2

Bilance proti hráčům Top 11-20: 1-1 (kariérní 11-20)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (2. kolo)

Karen Chačanov - Wimbledon

Kariérní bilance: 11-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Halle (1. kolo), Mallorca (2. kolo)

Cesta turnajem: McDonald (3-6 6-3 6-4 7-6), Gerasimov (6-1 7-6 6-3), Tiafoe (6-3 6-4 6-4), Korda (3-6 6-4 6-3 5-7 10-8)

Aktuální forma

Shapovalov se letos prezentuje nevyrovnanou formou, na všech površích se dočkal jednoho solidního výsledku, když hrál semifinále na hardu v Dubaji, finále na antuce v Ženevě a semifinále na trávě v londýnském Queen's Clubu (porážka s Cameronem Norriem). Na nejrychlejším povrchu se představil ještě ve Stuttgartu a ve čtvrtfinále prohrál s pozdějším šampionem Marinem Čiličem.

Cesta turnajem

Ve Wimbledonu měl namále hned v prvním kole, v němž až v pěti setech zdolal veterána Philippa Kohlschreibera. Ve druhém kole měl po odstoupení Pabla Andújara volno a pak suverénně přehrál domácího Andyho Murrayho a Roberta Bautistu.

Historie ve Wimbledonu

Shapovalov ve Wimbledonu účinkuje počtvrté a v minulosti se dočkal jediné výhry. Předloni skončil hned v prvním kole po šokující porážce s Ričardasem Berankisem.

Denis Shapovalov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Ženeva (finále); Queens, Dubaj (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: Queens (semifinále)

Bilance: 21-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na trávě: 7-2

Bilance proti hráčům Top 21-30: 0-1 (kariérní 7-8)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (nehrál)

Denis Shapovalov - Wimbledon

Kariérní bilance: 4-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Stuttgart (čtvrtfinále), Queens (semifinále)

Cesta turnajem: Kohlschreiber (6-4 4-6 6-3 5-7 6-4), Andújar (bez boje), Murray (6-4 6-2 6-2), (8) Bautista (6-1 6-3 7-5)



Novak Djokovič (1.) - Márton Fucsovics (48.) | Centre Court (14:30 SELČ)

Největší favorit, pětinásobný šampion a vítěz posledních dvou ročníků Novak Djokovič bude pokračovat ve svém útoku na 20. grandslamový titul, kterým by vyrovnal rekordmany Rogera Federera a Rafaela Nadala, proti Mártonovi Fucsovicsovi. Zatímco Djokoviče čeká jubilejní 50. grandslamové čtvrtfinále, vítěz juniorky 2010 Fucsovics je prvním maďarským čtvrtfinalistou grandslamů po 30 letech, ve Wimbledonu dokonce od roku 1948. Oba předchozí souboje vyhrál Djokovič.

Djokovič je jasným favoritem na postup. Fucsovics však na trávě hrát rozhodně umí, ve Wimbledonu vyřadil Diega Schwartzmana a Andreje Rubljova a může světovou jedničku značně potrápit. Otázkou je, jak své první grandslamové čtvrtfinále zvládne psychicky. Djokovičovi v obou předchozích duelech sebral set.

Tip: Djokovič ve čtyřech setech

Aktuální forma

Vítězi obou letošních grandslamů Djokovičovi se zpočátku na antuce nedařilo, ale v Římě už prošel do finále, pak ovládl menší domácí akci v Bělehradu a na French Open vyhrál všech sedm zápasů, přestože dvakrát prohrával 0-2 na sety včetně finále proti Stefanosovi Tsitsipasovi a v semifinále čelil antukovému králi Rafaelovi Nadalovi. Na trávě se představil pouze ve čtyřhře na Mallorce.

Cesta turnajem

Do Wimbledonu vstoupil prohraným setem, pak však už set neztratil a vyřadil domácího mladíka Jacka Drapera, v repríze finále 2018 Kevina Andersona, kvalifikanta Denise Kudlu a Christiana Garína.

Historie ve Wimbledonu

Djokovič se Wimbledonu účastní pošestnácté a pouze třikrát nepostoupil do druhého týdne. Celkem šestkrát se v All England Clubu probojoval až do finále a pětkrát v něm uspěl, naposledy předloni proti Rogerovi Federerovi, přestože čelil dvěma mečbolům.

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open, Bělehrad 2, Australian Open (vítěz); Řím (finále); Bělehrad 1 (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 31-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na trávě: 4-0

Bilance proti hráčům Top 31-50: 5-1 (kariérní 182-18)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 2-0 (kariérní 39-9)

Grandslamy: Australian Open (vítěz), French Open (vítěz)

Novak Djokovič - Wimbledon

Kariérní bilance: 76-10

Nejlepší výsledek: vítěz (2011, 2014 - 2015, 2018-19)

Výsledek v posledním ročníku 2019: vítěz

Bilance ve čtvrtfinále: 10-1

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Draper (4-6 6-1 6-2 6-2), Anderson (6-3 6-3 6-3), Kudla (6-4 6-3 7-6), (17) Garín (6-2 6-4 6-2)

Aktuální forma

Fucsovics si v úvodních měsících zahrál semifinále a další dvě čtvrtfinále. Od startu antukového jara však na žádném ze sedmi podniků nedokázal vyhrát více než jeden zápas. Přípravu absolvoval ve Stuttgartu a Eastbourne a dočkal se jediné výhry.

Cesta turnajem

Ve Wimbledonu ve čtyřech setech porazil trápícího se nasazeného Itala Jannika Sinnera, poté mu vzdal Jiří Veselý a ve třetím kole ve čtyřech setech přehrál světovou jedenáctku Diega Schwartzmana. V osmifinále vyhrál pětisetovou bitvu s Andrejem Rubljovem a přerušil s ním sérii čtyř porážek.

Historie ve Wimbledonu

Fucsovics ve Wimbledonu v roce 2010 ovládl juniorku, ale mezi dospělými se mu nikdy nedařilo. Při úvodních pěti startech skončil už v kvalifikaci a při třech účastech v hlavní soutěži ukořistil jedinou výhru, když předloni ve druhém kole prohrál s Fabiem Fogninim.

Márton Fucsovics - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rotterdam (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (čtvrtfinále)

Bilance: 23-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na trávě: 5-2

Bilance proti hráčům Top 10: 1-4 (kariérní 2-18)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (2. kolo)

Márton Fucsovics - Wimbledon

Kariérní bilance: 5-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Stuttgart (1. kolo), Eastbourne (2. kolo)

Cesta turnajem: (19) Sinner (5-7 6-3 7-5 6-3), Veselý (6-3 5-4 skreč), (9) Schwartzman (6-3 6-3 6-7 6-4), (5) Rubljov (6-3 4-6 4-6 6-0 6-3)



Matteo Berrettini (9.) - Félix Auger-Aliassime (19.) | No. 1 Court (16:00 SELČ)

Matteo Berrettini letos stále neokusil porážku na trávě, je prvním italským čtvrtfinalistou Wimbledonu od roku 1998 (Davide Sanguinetti) a bude útočit na vyrovnání svého maxima na akcích velké čtyřky (semifinále US Open 2019). Dvacetiletý Félix Auger-Aliassime se na grandslamech mezi nejlepší osmičku probojoval poprvé. Kanada má díky Augerovi-Aliassimemu a Denisovi Shapovalovovi poprvé v historii dvojí zastoupení ve čtvrtfinále mužů na jednom grandslamu. Jediný dosavadní souboj se odehrál předloni ve finále travnaté generálky ve Stuttgartu a ve dvou těsných setech vyhrál Berrettini.

Berrettini letos na trávě ještě neprohrál, má famózní formu a je zaslouženým favoritem na postup. Auger-Aliassime si letos na trávě rovněž vede skvěle, ve Stuttgartu uhrál finále a v Halle semifinále. Možná nás čeká velmi napínavá bitva, Berrettini by však měl mít navrch.

Tip: Berrettini ve čtyřech setech

Aktuální forma

Berrettini se letos až na jednu výjimku na všech turnajích dostal minimálně do osmifinále. Na kontě má dva tituly, přemožitele nenašel na antuce v Bělehradu a vyhrál generálku v londýnském Queen's Clubu, kde v pěti zápasech ztratil jediný set a slavil svůj pátý triumf.

Cesta turnajem

Ve Wimbledonu si bez větších potíží poradil s Guidem Pellou, Boticem van de Zandschulpem, Aljažem Bedenem i Iljou Ivaškou a protáhl svou neporazitelnost na devět zápasů.

Historie ve Wimbledonu

Berrettini hraje svůj třetí Wimbledon a každou účastí se zlepšuje. Při svém debutu v roce 2018 vypadl ve druhém kole, předloni v osmifinále po výprasku od Rogera Federera.

Matteo Berrettini - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Queens, Bělehrad (vítěz); Madrid (finále)

Největší úspěchy na trávě: Queens (vítěz)

Bilance: 30-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na trávě: 9-0

Bilance proti hráčům Top 11-20: 3-0 (kariérní 8-4)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-1 (kariérní 1-1)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (čtvrtfinále)

Matteo Berrettini - Wimbledon

Kariérní bilance: 8-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Queens (vítěz)

Cesta turnajem: Pella (6-4 3-6 6-4 6-0), van de Zandschulp (6-3 6-4 7-6), Bedene (6-4 6-4 6-4), Ivaška (6-4 6-3 6-1)

Aktuální forma

Auger-Aliassime si na začátku sezony na generálce v Melbourne zahrál finále. Na další solidní výsledek čekal až do startu travnaté části sezony. Ve Stuttgartu se znovu po dvou letech probojoval do finále, jenže ani ve svém celkově osmém souboji o titul neuhrál set. Do závěrečných kol se dostal i v Halle, v semifinále podlehl pozdějšímu šampionovi Ugovi Humbertovi.

Cesta turnajem

Ve Wimbledonu bez větších potíží porazil Thiaga Monteira i Mikaela Ymera, ve třetím kole mu vzdal Nick Kyrgios a v osmifinále vyhrál pětisetovou bitvu s Alexanderem Zverevem.

Historie ve Wimbledonu

Auger-Aliassime ve Wimbledonu debutoval předloni, ve třetím kole nestačil na Uga Humberta.

Félix Auger-Aliassime - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart, Melbourne 2 (finále); Halle (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: Stuttgart (finále); Halle (semifinále)

Bilance: 24-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na trávě: 10-2

Bilance proti hráčům Top 10: 3-2 (kariérní 5-15)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (1. kolo)

Félix Auger-Aliassime - Wimbledon

Kariérní bilance: 6-1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Stuttgart (finále), Halle (semifinále)

Cesta turnajem: Monteiro (6-3 6-3 6-3), M. Ymer (6-4 4-6 7-6 6-1), Kyrgios (2-6 6-1 skreč), (4) A. Zverev (6-4 7-6 3-6 3-6 6-4)



Roger Federer (8.) - Hubert Hurkacz (18.) | Centre Court (16:30 SELČ)

Předloňský finalista Roger Federer stále živí naději na 21. grandslamový triumf, kterým by se odpoutal od Rafaela Nadala a zvýšil náskok na Novaka Djokoviče, a devátou trofej z Wimbledonu. Devětatřicetiletý Švýcar je nejstarším čtvrtfinalistou Wimbledonu v open éře. Jeho dnešní soupeř Hubert Hurkacz bude naopak hrát své premiérové grandslamové čtvrtfinále. Jediné dosavadní střetnutí předloni ve čtvrtfinále Masters v Indian Wells vyhrál Federer.

O 15 let starší Federer má podstatně více zkušeností se zápasy na trávě i v závěrečných kolech grandslamů a je favoritem na postup do další fáze nejslavnějšího turnaje světa. Hurkacz ovšem na trávě umí své zbraně využívat a švýcarského veterána, který po operacích kolene stále nehraje svůj nejlepší tenis, nejspíše nečeká vůbec jednoduchý zápas.

Tip: Federer ve čtyřech setech

Aktuální forma

Federer před osmifinále odstoupil z French Open, aby dopřál tělu odpočinek a připravil se na svou nejoblíbenější část sezony. Na trávě se představil na svém oblíbeném podniku v Halle. S deseti triumfy nejúspěšnější hráč turnaje měl potíže už v prvním kole s Iljou Ivaškou a v následujícím zápase nestačil na Félixe Augera-Aliassimeho.

Cesta turnajem

Problémy měl také v prvním kole Wimbledonu, Adrian Mannarino mu nakonec za stavu 2-2 na sety vzdal, poté přehrál Richarda Gasqueta, ve čtyřech setech Camerona Norrieho a bez ztráty setu Lorenza Sonega.

Historie ve Wimbledonu

Wimbledon je jasně nejúspěšnějším grandslamem Federera. Švýcar na něm získal osm ze svých 20 trofejí a je nejúspěšnějším hráčem nejslavnějšího turnaje světa. Letos si v All England Clubu odbývá již svůj 22. start, pouze čtyřikrát jeho jméno nefigurovalo v programu druhého týdne. Předloni ve finále nevyužil dva mečboly proti Novakovi Djokovičovi.

Roger Federer - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (čtvrtfinále)

Bilance: 9-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na trávě: 5-1

Bilance proti hráčům Top 11-20: 0-0 (kariérní 156-39)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 46-11)

Grandslamy: Australian Open (nehrál), French Open (osmifinále)

Roger Federer - Wimbledon

Kariérní bilance: 105-13

Nejlepší výsledek: vítěz (2003 - 2007, 2009, 2012, 2017)

Výsledek v posledním ročníku 2019: finále

Bilance ve čtvrtfinále: 13-4

Generálka: Halle (2. kolo)

Cesta turnajem: Mannarino (6-4 6-7 3-6 6-2 skreč), Gasquet (7-6 6-1 6-4), (29) Norrie (6-4 6-4 5-7 6-4), (23) Sonego (7-5 6-4 6-2)

Aktuální forma

Hurkacz letos sbírá velké úspěchy, ale mezi nimi má období, kdy se mu absolutně nedaří. Na začátku roku ovládl akci v Delray Beach, pak se mu nedařilo a na přelomu března a dubna v Miami senzačně vybojoval svůj premiérový triumf na podnicích Masters. Od té doby odehrál šest turnajů a připsal si jedinou výhru. Na generálkách ve Stuttgartu i Halle prohrál hned s prvním soupeřem.

Cesta turnajem

Do Wimbledonu dorazil se sérií šesti porážek, i tak bez ztráty setu přehrál Lorenza Musettiho, Marcose Girona a Alexandera Bublika. V osmifinále v pětisetové bitvě rozložené do dvou dnů zdolal světovou dvojku a jednoho z největších favoritů Daniila Medveděva.

Historie ve Wimbledonu

Hurkacz hraje Wimbledon potřetí a s každou účastí se zlepšuje. V roce 2018 vypadl hned v prvním kole, předloni ve třetím kole, v němž sebral set pozdějšímu šampionovi Novakovi Djokovičovi.

Hubert Hurkacz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami, Delray Beach (vítěz)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (čtvrtfinále)

Bilance: 19-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na trávě: 4-2

Bilance proti hráčům Top 10: 3-1 (kariérní 8-10)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: (kariérní )

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (1. kolo)

Hubert Hurkacz - Wimbledon

Kariérní bilance: 6-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2019)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Stuttgart (2. kolo), Halle (1. kolo)

Cesta turnajem: Musetti (6-4 7-6 6-1), Giron (6-3 6-2 6-4), Bublik (6-3 6-4 6-2), (2) Medveděv (2-6 7-6 3-6 6-3 6-3)