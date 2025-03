A co Menšík? Djokovič upozorňuje, že Fonseca není jediným talentem na obzoru

Joao Fonseca (18) má ve světových médiích a na sociálních sítích obrovskou pozornost a často se hovoří o tom, že by mohl vytvořit novou Velkou trojku společně s Jannikem Sinnerem a Carlosem Alcarazem. Rekordman a nejúspěšnější hráč všech dob Novak Djokovič (37) ovšem upozorňuje, že jsou na okruhu i jiní talentovaní teenageři. Například česká naděje Jakub Menšík (19).

Fonseca se těší ohromné publicitě a pozornosti. Přitom ještě v půlce prosince byl relativně neznámým hráčem a do hledáčku médií se dostal až hlavně díky prvenství na Turnaji mistrů do 20 let, kde porazil mimo jiné i Menšíka. Od té doby nabrala jeho kariéra úplně jiný směr a teď už trápí i nejlepší hráče na světě a má na kontě triumf na nejvyšším okruhu, i když ve slabší konkurenci v Buenos Aires.

Ten sice Menšík nemá, nicméně už hrál finále, byl v nejlepší padesátce a třeba teď na probíhajícím Masters v Miami se na rozdíl od Fonsecy probojoval do osmifinále, ačkoli měl v cestě světovou sedmičku Jacka Drapera. K talentu a schopnostem brazilského teenagera má rozhodně právo vyjádřit se nejúspěšnější hráč všech dob Djokovič.

"Na tour se o něm mluví už několik měsíců. Rozhodně zaslouženě. Je to velmi dobrý hráč, pořád velmi mladý a od základní čáry má neskutečnou sílu na forhendu i bekhendu. Má i servis. Je to velmi kompletní hráč," uvedl srbský rekordman. "Je působivé, jak hraje a zvládá vypjaté okamžiky. Přitom ještě nemá tolik zkušeností se zápasy na nejvyšší úrovni," popsal hru Brazilce, který se ještě zhruba před rokem rozhodoval, zda bude studovat, nebo naplno vstoupí do světa profesionálního tenisu.

Novak Djokovic had kind words for Joao Fonseca



The Serb said Fonseca is a 'very complete player' https://t.co/zs2Cn6SA7h — TENNIS (@Tennis) March 24, 2025

Djokovič ale zároveň upozorňuje, že na okruhu se pohybují i další velmi talentovaní teenageři. "Sledovat jeho tenis je strhující podívaná. Ale není jediný. O Fonsecovi se mluví hodně a zapomíná se na Jakuba (Menšíka) a (Learnera) Tiena. Jsou v jeho věku. I oni jsou stejně dobří jako Fonseca a mají dobrý ranking."

Fonseca je v poslední době často spojován s vybudováním nové Big Three. Tuto legendární partu v minulosti tvořili Roger Federer, Rafael Nadal a právě Djokovič. A teď by podle mnohých mohli novou Velkou trojku vytvořit Sinner, Alcaraz a Fonseca.

"Sinner a Alcaraz jsou v dnešní době lídry mužského tenisu a pořád jsou velmi mladí. Vypadá to, že tihle kluci (Fonseca, Menšík a Tien) by mohli v následujících letech Sinnerovi a Alcarazovi vzdorovat," řekl majitel 24 grandslamových trofejí.

Fonseca má rozhodně mnohem větší pozornost než Menšík a na probíhajícím Masters v Miami to při jeho zápasech vypadalo, jak když hraje domácí daviscupového utkání. Menšík sice stadiony vyprodat nedokáže, nicméně pořád je v mnoha ohledech úspěšnější než o rok mladší Brazilec.

Menšík prorazil na tour o rok dříve než Fonseca a může se pochlubit například pozitivní úspěšností 6:5 se zástupci TOP 10 (Fonseca nyní 1:0). Aktivní bilanci po alespoň 10 odehraných soubojích s takto vysoko postavenými tenisty mají už jen Djokovič, Sinner a Alcaraz.

Zmínění Menšík (54.), Fonseca (60.) a Tien (66.) jsou nejvýše postavenými teenagery v žebříčku ATP. V elitní stovce je už jenom Nishesh Basavareddy, který ale v pondělí TOP 100 zase opustí.

Nabízí se udělat srovnání Menšíka s Fonsecou v následující sezoně. Prostějovský rodák už má totiž jeden kompletní rok na tour za sebou a teď je řada na Brazilci.