A zase ten servis! Hrála jsem to, co bylo v mých silách, zoufala si Gauffová
Světová čtyřka byla v prvním i třetím setu výrazně přehrána, přičemž ve druhé sadě se dokázala vrátit do hry ze stavu 1:4. Přesto zápas jasně odkryl její slabinu na servisu.
Bouzasová dokázala Gauffovou brejknout v devíti ze třinácti servisních gemů a Američanka si připsala alarmujících 14 dvojchyb. Pět z nich přišlo v prvním setu, šest ve druhém a tři v rozhodující sadě. Z celkových 32 bodů odehraných po druhém podání vyhrála pouze šest, což představuje mizernou úspěšnost 19 procent. V úvodním setu dokonce nezískala po druhém servisu ani jeden bod.
Po zápase Gauffová neskrývala zklamání. "Špatný zápas ve všech směrech. Snažila jsem se hrát to, co bylo momentálně v mých silách. Ale prostě to nestačilo," přiznala americká hvězda.
Druhé podání je problémem, který dvojnásobnou grandslamovou šampionku provází už delší dobu. V letech 2024 a 2025 zaznamenala nejvyšší počet dvojchyb ze všech hráček okruhu WTA, když jich v obou sezonách udělala přes 430.
O to kontrastnější byl její vstup do letošní sezony, kdy v prvním zápase United Cupu deklasovala Argentinku Solanu Sierraovou 6:1, 6:1. V tomto utkání zaznamenala na své poměry pouze čtyři dvojchyby a vyhrála 67 procent bodů po druhém podání. Právě proto vyvolal návrat problémů proti Bouzasové další otázky ohledně stability jejího servisu.
V týdnu před loňským US Open se Gauffová rozhodla ukončit spolupráci s trenérem Mattem Dalym, který jí pomohl k zisku druhého grandslamového titulu na French Open. Následně angažovala experta Gavina MacMillana, jenž má za sebou spolupráci například s Arynou Sabalenkovou.
Pod jeho vedením změnila Američanka pohyb při podání ještě před US Open a ke konci roku zaznamenala povzbudivé výsledky, mimo jiné triumf na turnaji ve Wu-chanu, kde získala titul bez ztráty setu.
Navzdory porážce s Bouzasovou vidí zlepšení i zkušený trenér Rick Macci, bývalý kouč Sereny a Venus Williamsových. Podle jeho názoru se technika Gauffové na podání posunula správným směrem a výkon na United Cupu byl spíše otázkou psychiky.
Americký tým i přes porážku Gauffové výsledek otočil. Taylor Fritz ve druhém singlu porazil Jaume Munara a srovnal stav utkání. Rozhodující čtyřhru pak Gauffová odehrála po boku Cristiana Harrisona a americká dvojice zvítězila 7:6, 6:0. Spojené státy tak vyhrály duel 2:1, ovládly skupinu A a jako obhájci titulu postoupily do čtvrtfinále United Cupu.
Gauffová v United Cupu schytala kanára a nečekaně padla. USA zachránil Fritz a vítězný mix
