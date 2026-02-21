Absolutní demolice! Alcaraz ve finále v Dauhá zametl s přemožitelem Lehečky a Menšíka

DNES, 20:30
ATP DAUHÁ - Carlos Alcaraz (22) ve finále pětistovky v Dauhá nedal absolutně žádnou šanci Arthuru Filsovi (21). Po Australian Open tak ovládl i svůj druhý letošní turnaj a prodloužil svou neporazitelnost na 12 utkání. Francouze, který v průběhu turnaje vyřadil Jiřího Lehečku i Jakuba Menšíka, smetl po bezchybném výkonu 6:2, 6:1 a získal svůj celkově 26. kariérní titul, na akcích ATP 500 uspěl podeváté.
Carlos Alcaraz ovládl pětistovku v Dauhá (@ ČTK / imago sportfotodienst / NOUSHAD)

Alcaraz – Fils 6:2, 6:1

Alcaraz ve finále pětistovky v Dauhá sebral Filsovi podání hned v úvodním gamu a brejk potvrdil čistou hrou. Další brejkboly si Španěl vypracoval v pátém gamu. První dva ještě Francouz suverénně odvrátil, ten třetí už ale první hráč světa využil a odskočil do vedení 4:1. Na servisu pokračoval v dominanci a první sadu získal za necelou půl hodinu hry.

V bezchybné jízdě pokračoval favorit i ve druhém dějství. Opět začal brejkem, který i ve třetím případě potvrdil čistou hrou. Třetí game zakončil vítězným bekhendem a počtvrté v zápase získal servis Francouze, který si frustraci vybil na svojí raketě.

První bod pátého gamu ukázal, v jak skvělé formě Alcaraz dnes hrál. Po dlouhé výměně od základní čáry vypálil forhend přes celý kurt a soupeř mohl jen koukat. Fils tutot hru ale dokázal otočit z 15:30 a odvrátil potupného kanára. Na víc už se však nemohl a Španěl si dokráčel k drtivé výhře. Při mečbolu předvedl neuvěřitelný prohoz a utkání uzavřel ve velkém stylu.

"Hrozně jsem tu chtěl vyhrát, pamatuji si, jak jsem se cítil, když jsem minulý rok prohrál ve čtvrtfinále a chtěl jsem to napravit. Celý týden byl pro mě skvělý, hrál jsem tu na velmi vysoké úrovni. Možná v semifinále s Rubljovem šel můj výkon lehce dolů" komentoval aktuální lídr žebříčku, který si pochvaloval svou úroveň v průběhu celého turnaje.

Španěl v utkání trefil šestkrát více vítězných úderů a udělal o deset nevynucených chyb méně. Na podání předvedl jeden ze svých nejlepších utkání, když do kurtu trefil 82 % prvních servisů a pomohl si pěti esy. Fils, který hrál teprve svůj třetí turnaj od návratu po zranění, rozhodně nenavázal na výkony z předchozích kol, o čemž vypovýdá i jeho 19 chyb. Prakticky mu však Alcaraz nedal žádnou šanci.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Alcaraz tak navázal na triumf z Australian Open, kde zkompletoval kariérní grandslam, a letošní neporazitelnost prodloužil na 12 utkání. V zápasech na venkovních betonech neprohrál už 30 duelů v řadě. Získal svůj celkově 26. kariérní titul, 11. na tvrdém povrchu a na akcích ATP 500 uspěl podeváté. Španěl v Kataru triumfoval už při svém druhém zdejším startu. Loni padl ve čtvrtfinálové bitvě s Lehečkou.

Právě 22. hráč žebříčku tento rok skončil na Filsovi, stejně jako jeho krajan Menšík. Rodák z Prostějova ve čtvrtfinále přehrál světovou dvojku Jannika Sinnera a uklidil z cesty největšího rivala Alcaraze. Na svůj výkon poté ale nedokázal navázat a v boji o finále s Francouzem prohrál.

Výsledky turnaje ATP 500 v Dauhá

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

5
Nola
21.02.2026 21:00
nevidela som ani lopticku, ale to musel byt ficak, hrac vo forme asi lutoval, ze presiel do finale, Carlito mi zacina pripominat hracov z doby B3, ked stretli vo finale niekoho mimo ich samych, chalan nema momentalne konkurenciu, porazit sa da iba v uvodnych kolach, zasluzena NO1 a dufam, ze to tak zostane po zbytok roka, verim, ze jeho naprotivok NO2 dopadne presne ako slecna Jetlag..... nebudem sa ospravedlnovat zato, ze mi nie su ti dvaja po srsti, bo ini dostali ban a nemohli hrat.......
darek.vrana
21.02.2026 20:49
Lehe a Menša mají o čem přemýšlet
sojka1
21.02.2026 21:23
takhle se to neda brat a myslim, ze premysli predevsim Fils.... videla jsem cely zapas, Carlos famozni vystoupeni, byl vsude a zahral vsechno, pripadalo mi, ze ma dokonce cas udery jeste vybirat a prebirat.... jako ty micky z dlane.... uzasna podivana, uzila jsem si to.... :-)
com
21.02.2026 20:45
Carlítos letos ještě neporažen
Krisboy
21.02.2026 20:38
Viděl jsem poslední dva gemy a byla to exhibice. Karel hrál jako závěrečnej super TB s Jendou loni v Paříži.
