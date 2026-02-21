Absolutní demolice! Alcaraz ve finále v Dauhá zametl s přemožitelem Lehečky a Menšíka
Alcaraz – Fils 6:2, 6:1
Alcaraz ve finále pětistovky v Dauhá sebral Filsovi podání hned v úvodním gamu a brejk potvrdil čistou hrou. Další brejkboly si Španěl vypracoval v pátém gamu. První dva ještě Francouz suverénně odvrátil, ten třetí už ale první hráč světa využil a odskočil do vedení 4:1. Na servisu pokračoval v dominanci a první sadu získal za necelou půl hodinu hry.
V bezchybné jízdě pokračoval favorit i ve druhém dějství. Opět začal brejkem, který i ve třetím případě potvrdil čistou hrou. Třetí game zakončil vítězným bekhendem a počtvrté v zápase získal servis Francouze, který si frustraci vybil na svojí raketě.
První bod pátého gamu ukázal, v jak skvělé formě Alcaraz dnes hrál. Po dlouhé výměně od základní čáry vypálil forhend přes celý kurt a soupeř mohl jen koukat. Fils tutot hru ale dokázal otočit z 15:30 a odvrátil potupného kanára. Na víc už se však nemohl a Španěl si dokráčel k drtivé výhře. Při mečbolu předvedl neuvěřitelný prohoz a utkání uzavřel ve velkém stylu.
"Hrozně jsem tu chtěl vyhrát, pamatuji si, jak jsem se cítil, když jsem minulý rok prohrál ve čtvrtfinále a chtěl jsem to napravit. Celý týden byl pro mě skvělý, hrál jsem tu na velmi vysoké úrovni. Možná v semifinále s Rubljovem šel můj výkon lehce dolů" komentoval aktuální lídr žebříčku, který si pochvaloval svou úroveň v průběhu celého turnaje.
Španěl v utkání trefil šestkrát více vítězných úderů a udělal o deset nevynucených chyb méně. Na podání předvedl jeden ze svých nejlepších utkání, když do kurtu trefil 82 % prvních servisů a pomohl si pěti esy. Fils, který hrál teprve svůj třetí turnaj od návratu po zranění, rozhodně nenavázal na výkony z předchozích kol, o čemž vypovýdá i jeho 19 chyb. Prakticky mu však Alcaraz nedal žádnou šanci.
Alcaraz tak navázal na triumf z Australian Open, kde zkompletoval kariérní grandslam, a letošní neporazitelnost prodloužil na 12 utkání. V zápasech na venkovních betonech neprohrál už 30 duelů v řadě. Získal svůj celkově 26. kariérní titul, 11. na tvrdém povrchu a na akcích ATP 500 uspěl podeváté. Španěl v Kataru triumfoval už při svém druhém zdejším startu. Loni padl ve čtvrtfinálové bitvě s Lehečkou.
Právě 22. hráč žebříčku tento rok skončil na Filsovi, stejně jako jeho krajan Menšík. Rodák z Prostějova ve čtvrtfinále přehrál světovou dvojku Jannika Sinnera a uklidil z cesty největšího rivala Alcaraze. Na svůj výkon poté ale nedokázal navázat a v boji o finále s Francouzem prohrál.
Výsledky turnaje ATP 500 v Dauhá
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře