Adios! Kariéru ukončil španělský elegán López. Miloval trávu, oslnil dlouhověkostí

Feliciano López byl výjimkou mezi španělskými antukáři. I když byl v mládí vychováván stejně jako většina jeho krajanů, on se vydal jinou cestou. Vyznával styl servis-volej, miloval hru u sítě.

"Byl jsem odlišným hráčem, aniž bych se o to snažil. Bylo to kvůli mé identitě, stylu hry a servisu. Ale přímo tenhle styl jsem netrénoval. Vyrostl jsem jako většina Španělů. Trénoval jsem v Barceloně, ale tak nějak přirozeně jsem se rozhodl být jiným typem hráče," řekl López pro ATPTour.com.

Turnaj ATP vyhrál minimálně jednou na každém povrchu, zamiloval si však především trávu. Vyhrál na ní celkem 87 zápasů, což se žádnému jinému Španělovi nepodařilo. Druhý Rafael Nadal na zeleném pažitu posbíral o jedenáct výher méně, Andres Gimeno 53, Fernando Verdasco 51 a David Ferrer i Roberto Bautista shodně 44.

O jeho kvalitách na travnatých dvorcích se vědělo už v počátcích kariéry. Hned svůj první turnaj na nich v roce 2002 ve Wimbledonu proměnil v osmifinále a o rok později výsledek v All England Clubu zopakoval.

I proto na konci sezony 2003 obdržel svou první pozvánku do španělského daviscupového týmu a hned na finálový duel. Dostal přednost před obvyklými oporami, neboť se hrálo v Austrálii na trávě.

"V Austrálii jsem debutoval, protože se hrálo na trávě a já byl v té době prakticky jediný, kdo měl na tomto povrchu dobré výsledky. Nevzali hráče, kteří byli v týmu celý rok, a vybrali si mě. Tahle zkušenost mi dala spoustu nádherných pocitů," vzpomínal levou rukou hrající López na tým složený kolem Carlose Moyi a Juana Carlose Ferrera.

Porážce Španělů ale tehdy nezabránil. Šanci dostal pouze ve čtyřhře po boku Alexe Corretji a společně podlehli 0:3 na sety páru Wayne Arthurs a Todd Woodbridge. Přesto byl v budoucnu celkem pětkrát (2004, 2008, 2009, 2011, 2019) členem vítězného daviscupového týmu Španělů.

Ale zpátky ke grandslamům. V roce 2005 López jako první Španěl od roku 1972 postoupil do čtvrtfinále Wimbledonu, kde tentýž výsledek zopakoval i v letech 2008 a 2011. Mezi osmičkou nejlepších na grandslamu ve dvouhře pak byl už jen na US Open 2015.

Bez grandslamové trofeje ale nezůstal. Na French Open 2016 ovládl čtyřhru mužů s krajanem Marcem Lópezem, společně si pak zahráli ještě finále na US Open 2017.

Do grandslamové historie se López, po celou svou kariéru dbající na elegantní vzhled i vystupování, zapsal i rekordy. Od French Open 2002, kdy zaznamenal premiérovou výhru, nechyběl v hlavní soutěži na rekordních 79 grandslamech v řadě. Série skončila na loňském Roland Garros, kde neprošel kvalifikací.

"Jsem pyšný na to, že jsem odehrál 20 sezon jako profesionál a během nich nechyběl ani na jednom grandslamu. Ale také na to, že jsem zanechal dobrý dojem u spoluhráčů a dalších lidí, kteří se mnou trávili čas," pochvaloval si rodák z Toleda.

Ve Wimbledonu 2022 se dokonce stal prvním tenistou bez ohledu na pohlaví, který minimálně dvacetkrát zasáhl do dvouhry každého ze čtyř grandslamů. Loni v Londýně zároveň odehrál poslední kariérní major, jímž vyrovnal mužský rekord Rogera Federera 81 účastí na grandslamech.

