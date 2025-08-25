Alcaraz bavil novým účesem: Bratr to nezvládl, tohle bylo jediné řešení
"Chtěl jsem se jen před turnajem ostříhat, vlasy už byly moc dlouhé. Poprosil jsem bratra, ale on to se strojkem moc nezvládl a ostříhal to špatně. Jediná možnost byla všechno oholit," vysvětlil dobře naladěný Alcaraz.
"Upřímně, není to tak hrozné. Vlasy mi dorostou, takže se tím netrápím," dodal pětinásobný grandslamový šampion.
Nový vzhled vzbudil mezi fanoušky rozporuplné reakce, které ale Španěl bere s nadhledem. "Někomu se líbí, jiným ne. Já se tomu spíš směju, reakce lidí mě hodně baví. Bylo vtipné vidět se na obrazovce při nástupu na stadion – tak bledý a bez vlasů. Snad mi to pomohlo být i trochu rychlejší," dodal s úsměvem.
Na otázky ohledně boje o post světové jedničky odpovídal Alcaraz s nadhledem. "Upřímně si nemyslím, že na Jannika tlačím. Snažím se příliš nepřemýšlet o žebříčku, chci dojít co nejdál a hrát svůj nejlepší tenis. Ten, kdo tady podá lepší výkon, skončí jako jednička," řekl.
Samotný zápas proti americkému dlouhánovi Opelkovi nebyl podle jeho slov tak jednoduchý, jak by napovídal výsledek. "Bylo těžké najít rytmus, Opelka má skvělé podání a ve výměnách vás nenechá hrát. Snažil jsem se vracet co nejvíce míčů, udržet se ve výměně a být aktivní od základní čáry," říkal Alcaraz.
Alcaraz zvládl bitvu s domácím ranařem, na US Open postupuje
"Myslím, že jsem hrál dobře v returnu, na podání i od základní čáry. Zítra chci víc trénovat, protože v dalším kole to bude zase o něčem jiném," dodal Španěl o duelu s Italem Mattiou Belluccim.
Na tiskové konferenci přišla řeč i na Francesa Tiafoea, který jeho účes okomentoval s humorem. "Frances lže a lže," smál se Španěl. "Řekl mi, že účes je hrozný, ale já vím, že se mu líbí, protože mi to také přiznal. Takže už ho nebudu poslouchat," uzavřel vysmátý šampion.
