Alcaraz byl od začátku lepší, řekl po porážce ve finále Wimbledonu Djokovič

Srbský tenista Novak Djokovič po hladké porážce s Carlosem Alcarazem ze Španělska ve finále Wimbledonu nehledal výmluvy. Bývalý první hráč světa uznal, že soupeř byl lepší a byl vždycky aspoň o půl kroku vpředu.

"Zasloužil si vyhrát. Od začátku až do konce byl lepší," řekl vítěz rekordních 24 grandslamů Djokovič. "Snažil jsem se bojovat, ve třetím setu jsem odvrátil tři mečboly, ale jen jsem trochu oddálil nevyhnutelné. Byl lepší, to je prostě fakt," dodal.

Djokovič se měsíc před Wimbledonem podrobil operaci kolena, na následky se ale nevymlouval. "Pro uzdravení jsem udělal úplně všechno. Kdyby mi někdo před třemi, čtyřmi týdny řekl, že tady budu ve finále, tak to beru," dodal.

"Samozřejmě jsem zklamaný. Navíc jsem sebekritický a už teď vím, co jsem měl při zápase udělat jinak. Ale stejně si myslím, že by to výsledek moc nezměnilo. Protože on byl od začátku minimálně o půl kroku vpředu," přidal.

Nyní čeká Djokoviče příprava na olympijské hry, kde tenisový turnaj začne 27. července. "Uvidíme, jak se budu cítit fyzicky a psychicky. Doufám, že zase najdu svoji hru, protože abych došel do olympijského finále, budu muset být v top formě," prohlásil.