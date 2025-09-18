Alcaraz? Je kombinací velké trojky v jednom, klaní se světové jedničce legenda

DNES, 18:00
Už jen hodiny chybí do startu dalšího ročníku Laver Cupu v San Franciscu a hlavní pozornost míří pochopitelně na úřadujícího tenisového krále Carlose Alcaraze (22), který bude plnit roli největší hvězdy turnaje. Kapitán týmu světa Andre Agassi přiznává, že hledá cestu, jak rozjetou superstar zastavit.
Carlos Alcaraz během přípravy na Laver Cup (@ EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia)

Agassi se už několikrát netajil obdivem ke hře rodáka z Murcie. Osminásobný grandslamový šampion má na adresu Španěla jen superlativy.

"Není na světě místo, kde by nebyl oblíbencem publika. A to z pochopitelných důvodů. To, co do hry přinesl, je mix toho nejlepšího z poslední generace, kterou jsme tu měli," uvedl Američan pro ATP.

Jak tedy Agassi vidí Alcaraze ve srovnání s velkou trojkou? "Carlos je kombinací Djokoviče, Federera a Nadala v jednom. Má ohromnou rychlost úderů, obranu jako Novak a cit pro míč, který měl Roger. Je skvěle fyzicky vybavený jako Rafa. Vidět tohle v jedné osobě na kurtu je mimořádné," zdůraznil Agassi.

"Carlos je jeden z nejdynamičtějších hráčů, jaké tento sport kdy viděl. Viděl jsem ho hrát několikrát naživo, ale být dole na kurtu, přímo vedle něj, bude něco speciálního," dodal Agassi.

Legenda z Las Vegas letos debutuje v roli kapitána, kdy po osmi letech vystřídal na lavičce týmu světa Johna McEnroea.

Novou roli vicekapitána si poprvé vyzkouší také Patrick Rafter, dvojnásobný vítěz US Open. Ten ocenil Alcarazovu komplexnost: "Dokáže generovat sílu odkudkoli a nikdo jiný tuto schopnost nemá. Je to pravděpodobně jeden z nejlepších tenistů, jaké jsme kdy viděli. Navíc zvládá všechny údery."

Oba však dobře vědí, že chvála nestačí. "Je to skvělý sportovec, ale v určitých chvílích je každý zranitelný. A Carlos není v tomto ohledu výjimkou. Jde o to dostat se do hry a vymyslet plán, až budeme vědět, s kým se utká. Pak si sedneme a zkusíme najít strategii," uzavřel Rafter.

Nadšený Zverev o Menšíkovi a spol.: Chci jim vysvětlit, co Laver Cup znamená

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
