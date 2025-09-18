Alcaraz? Je kombinací velké trojky v jednom, klaní se světové jedničce legenda
Agassi se už několikrát netajil obdivem ke hře rodáka z Murcie. Osminásobný grandslamový šampion má na adresu Španěla jen superlativy.
"Není na světě místo, kde by nebyl oblíbencem publika. A to z pochopitelných důvodů. To, co do hry přinesl, je mix toho nejlepšího z poslední generace, kterou jsme tu měli," uvedl Američan pro ATP.
Jak tedy Agassi vidí Alcaraze ve srovnání s velkou trojkou? "Carlos je kombinací Djokoviče, Federera a Nadala v jednom. Má ohromnou rychlost úderů, obranu jako Novak a cit pro míč, který měl Roger. Je skvěle fyzicky vybavený jako Rafa. Vidět tohle v jedné osobě na kurtu je mimořádné," zdůraznil Agassi.
"Carlos je jeden z nejdynamičtějších hráčů, jaké tento sport kdy viděl. Viděl jsem ho hrát několikrát naživo, ale být dole na kurtu, přímo vedle něj, bude něco speciálního," dodal Agassi.
Legenda z Las Vegas letos debutuje v roli kapitána, kdy po osmi letech vystřídal na lavičce týmu světa Johna McEnroea.
Novou roli vicekapitána si poprvé vyzkouší také Patrick Rafter, dvojnásobný vítěz US Open. Ten ocenil Alcarazovu komplexnost: "Dokáže generovat sílu odkudkoli a nikdo jiný tuto schopnost nemá. Je to pravděpodobně jeden z nejlepších tenistů, jaké jsme kdy viděli. Navíc zvládá všechny údery."
Oba však dobře vědí, že chvála nestačí. "Je to skvělý sportovec, ale v určitých chvílích je každý zranitelný. A Carlos není v tomto ohledu výjimkou. Jde o to dostat se do hry a vymyslet plán, až budeme vědět, s kým se utká. Pak si sedneme a zkusíme najít strategii," uzavřel Rafter.
