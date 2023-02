Alcaraz je po sérii zranění zpět. Sezonu začal antukovou výhrou nad Djerem

Carlos Alcaraz se po triumfu na loňském US Open stal nejmladší světovou jedničkou, ale o závěr sezony s vyvrcholením na Turnaji mistrů přišel kvůli zranění břišního svalu a když už se chystal na vstup do nové sezony, poranil si hamstring na pravé noze. Mimo jiné nestartoval na Australian Open a z čela žebříčku byl sesazen.



První turnaj v roce 2023 a ostrý zápas po čtvrt roce odehrál devatenáctiletý Španěl při své premiéře na antuce v Buenos Aires. Na úvod poprvé čelil srbskému antukáři Laslu Djeremu, který už měl možnost sžít se s kurtem v zápasovém režimu proti Fabiu Fogninimu a letos nastoupil již k 10. utkání.



Alcaraz ale navzdory absenci zápasového rytmu roli favorita potvrdil. Bývalého 27. hráče světa aktuálně figurujícího na 57. místě světového žebříčku, který si před čtyřmi lety na 'pětistovce' v Riu de Janeiro připsal v rámci únorového Golden Swing na jihoamerických antukách první ze dvou titulů na okruhu ATP, porazil po dvou hodinách hry 6-2 4-6 6-2.



Španělský mladík získal snadno první set, ale ve druhé sadě oba tenisté zahodili celkem 14 brejkbolů v řadě v šesti různých gamech. Španěl nevyužil ani jednu z osmi šancí na brejk, Srb uspěl až na sedmý pokus za stavu 5-4 a vyrovnal. Třetí dějství ale okopírovalo to první: Alcaraz využil oba brejkboly, na servisu byl suverénní a odložený vstup do sezony si zpříjemnil vítězstvím.



Un Gran Regreso @carlosalcaraz makes his return to the tour in style, taking out Djere 6-2 4-6 6-2 to book a spot in the quarterfinals against Lajovic!#ArgOpen2023 pic.twitter.com/dJLZ7FwziX — Tennis TV (@TennisTV) February 16, 2023



"Je to skvělý pocit znovu vyhrávat. Byla to pro mě dlouhá doba bez soutěžení, bez zápasů a strávená pouze zotavováním. Konečně jsem se dočkal své první výhry v roce 2023," usmíval se Alcaraz, který se dočkal velké podpory argentinských fanoušků. V publiku byla i bývalá hvězda WTA Gabriela Sabatini.



"Jsem opravdu šťastný, že si v Buenos Aires mohu zahrát. Nečekal jsem tak skvělé publikum, skvělou atmosféru a podporu. Mohu vám jen poděkovat za vřelé přivítání a doufat, že tahle energie bude pokračovat," pochvaloval si Alcaraz, jenž v Buenos Aires může navázat na triumf svého trenéra Juana Carlose Ferrera z roku 2010.



V pátečním čtvrtfinále se Alcaraz utká znovu se srbským soupeřem. Narazí na Dušana Lajoviče (h2h 1-0), kterého loni na Australian Open přehrál hladce 3-0 na sety.







Rovněž ve třech setech, ale s mnohem většími problémy, si se svým prvním soupeřem poradil 12. hráč světa Cameron Norrie. Druhý nasazený Brit zdolal domácího antukového specialistu z chvostu druhé světové stovky Facunda Díaze Acostu až po třech hodinách boje 3-6 7-5 7-6, byť prohrával 3-6 a 3-5 a ve třetím setu byl čtyřikrát dva míčky od porážky. V rozhodujícím tie-breaku otočil vývoj z 1-4.



"Facu hrál skvěle, byla to bitva. Byl to můj první zápas na antukovém turnaji ATP po delší době a vidím, že je spousta věcí, na kterých musím zapracovat. Ale dnešní atmosféra byla skvělá, moc jsem si to užil. Každopádně já se do dalšího zápasu musím zlepšit," řekl Norrie.



27letý Brit měl tento týden obhajovat titul v Delray Beach, ale po Davis Cupu na antuce v Kolumbii zůstal v Jižní Americe a podruhé v kariéře startuje na antukovém Golden Swing. V roce 2019 včetně duelů v kvalifikaci vyhrál jen dva z pěti zápasů.



"Argentinu miluju. Dorazil jsem dříve, abych se na turnaj připravil. Nejsem na úrovni, na které bych si představoval, ale cítím se tu dobře. Můj trenér i fyzio jsou odsud, takže je to pro mě speciální místo," dodal vítěz předloňského Masters 1000 v Indian Wells Norrie, jenž má na kontě čtyři tituly a jeden z nich slavil na antuce (Lyon 2022).