Alcaraz může s tenisem skončit brzy jako legenda Borg, obává se vítězka Wimbledonu

DNES, 13:00
Rozhovory 1
Carlos Alcaraz (22) má všechny předpoklady pro to, aby sbíral úspěchy ještě mnoho let. Wimbledonská šampionka a bývalá profesionální tenistka Marion Bartoliová (41) se ale obává, že by španělský supertalent mohl s kariérou skončit až příliš brzy. Podobně jako legendární Björn Borg.
Carlos Alcaraz by podle Marion Bartoliové mohl s tenisem skončit brzy (© AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Alcaraz je v pouhých 22 letech ohromně úspěšným tenistou. Na kontě má šest grandslamových trofejí, celkem 24 titulů a je momentální světovou jedničkou. Pokud mu vydrží zdraví, měl by se v budoucnu zařadit mezi největší legendy tenisových dějin.

Wimbledonská šampionka a bývalá světová sedmička Bartoliová se však obává toho, aby Španěl nepověsil raketu na hřebík až příliš brzy. "Mám z toho obavy. Má výjimečné kvality, ale potřebuje nějaký systém, jinak by mohl skončit s tenisem podobně brzy jako Borg, kterému bylo 25 let," uvedla v rozhovoru pro RMC Sport.

Švédská legenda posbírala 11 grandslamových vavřínů a s tenisem skutečně skončila velmi brzy a hlavně naprosto nečekaně. Rodák ze Stockholmu navíc zpřetrhal vazby s tenisovým světem úplně, čehož dodnes lituje. "Alcaraz je tenisový génius, takže tohle nechceme. Naopak chceme, aby pokračoval ještě velmi dlouho," říká Bartoliová.

Jedna z nejúspěšnějších francouzských tenistek se poté vyjádřila i k šokujícímu a kontroverznímu rozchodu Alcaraze s trenérem Juanem Carlosem Ferrerem. "Lidé budou přicházet s různými jmény. Bude se řešit, kdo se ho ujme. Génius jako Alcaraz se samozřejmě těžko odmítá," myslí si Bartoliová.

"Pokud mu nebude spolupráce s novým trenérem fungovat a Sinner ovládne úvodní dva grandslamy sezony, a to Australian Open, kde je obrovský favorit, a French Open, kde byl loni jeden míč od triumfu, tak Alcaraz okamžitě povolá zpět Ferrera. To je jasné," dodala.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

1
Přidat komentář
Hector.Salamanca
22.12.2025 14:17
Tohlecto věštění z křišťálový koule, já vám nevím...
Reagovat

Nový komentář

