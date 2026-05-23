Z kvalifikace až za titulem! Senzační jízdu Buseho nezastavil v Hamburku ani Paul

DNES, 17:55
Aktuality 8
ATP HAMBURK - Fantastické tažení peruánského tenisty má zlatou tečku. Ignacio Buse si ve finále turnaje v Hamburku poradil s Američanem Tommym Paulem po tříhodinové bitvě 7:6, 4:6, 6:3 a slaví svůj první titul na okruhu ATP. Buse do finále postoupil přes kvalifikační boje, na své cestě vyřadil mimo jiné i Jakuba Menšíka.
Profily hráčů
Paul Tommy
Buse Ignacio
Ignacio Buse si došel v Hamburku pro titul (@ ČTK / DPA / Georg Wendt)

Buse – Paul 7:6, 4:6, 6:3

Úvod finálové bitvy se nesl v nervózním duchu. Od stavu 1:1 si Buse i Paul vzájemně dvakrát za sebou prolomili podání a stav utkání tak byl 3:3. V dalším průběhu první sady se už oba tenisté mohli na svůj servis spolehnout mnohem více, k brejkbolové možnosti se ani jeden z hráčů nedostal a o výsledku úvodního dějství tak musela rozhodnout zkrácená hra.

I v ní se rozpoutala bitva o každý fiftýn. Rozhodující moment přišel za stavu 6:6, kdy to byl peruánský tenista, který udržel ve vypjaté koncovce pevnější nervy. Tie-break získal poměrem 8:6 a po hodině a deseti minutách dlouhém setu šel do vedení.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Žebříčkový favorit se ale nenechal ztracenou sadou nahlodat. Do druhého setu vlétl Paul velmi sebevědomě, svému soupeři sebral obě jeho úvodní podání, sám byl naopak na servisu bezchybný a vypracoval si náskok 4:0. O zdánlivě nedostižném stavu ale nechtěl přemožitel Jakuba Menšíka z druhého kola ani slyšet.

Nejdříve v pátém gamu odvrátil další dva brejkboly Američana, vzápětí i on uspěl na příjmu a když brejk potvrdil, svítil na světelném ukazateli stav už jen 4:3 pro Paula. Rodák z New Jersey ale už další problémy nepřipustil. Sadu zakončil na svém podání čistou hrou, získal ji 6:4 a poslal finálovou bitvu do rozhodující sady.

Buse však hodlal svou hamburskou pohádku dovést až do toho nejlepšího možného konce. V dlouhém druhém gamu třetího setu proměnil pátý brejkbol, vše potvrdil čistou hrou a získal slibné vedení 3:0. Za stavu 4:1 v laufu hrající Peruánec díky skvělým returnům podruhé v setu vzal Paulovi podání a vedl už 5:1.

Brejk sice potvrdit nedokázal a Američan snížil na 3:5, více mu ale Buse nedovolil. Zápas bez problémů dopodával a po třech hodinách boje se mohl radovat z prvního turnajového triumfu kariéry. Buse si zároveň vylepší své žebříčkové maximum, v novém vydání rankingu mu bude patřit 31. příčka.

Výsledky dvouhry na turnaji ATP 500 v Hamburku

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

8
Přidat komentář
Melisska
23.05.2026 18:53
Už dlouho mi nikdo v tenise neudělal takovou radost... Ještě před pár měsíci jsem sledovala, jak se dostával do stovky... A teď tohle!!! Vybrala jsem si favorita už loni velmi dobře.
Reagovat
Saulnier
23.05.2026 18:12
Videl som len kúsok, Buse vynikol v neschopnosti trafiť čistý bekend a Paul v nevynútených chybách v rozhodujúcom geme
Ale to je len zlomok, vyhrať celý turnaj nie je len tak, asi už v závere hrala svoju rolu aj nervozita
Reagovat
pantera1
23.05.2026 18:21
Škoda, no nedá se nic dělat jedeme dál. Nejde o život. Snad se bude Tommymu dařit slušně i na RG. Posun v žebříčku po dnešku nějakej bude
Reagovat
Saulnier
23.05.2026 18:26
To rozhodne áno
Finále na európskej antuke sa počíta a poteší
Reagovat
PTP
23.05.2026 18:31
Buse abuse Pantera
Reagovat
easymoneysniper
23.05.2026 18:11
Peruánský Sinner zaslouženě
Reagovat
tenisman1233
23.05.2026 18:05
Buse to dokázal,i se slzičkami na závěr.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
23.05.2026 18:10
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist