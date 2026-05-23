Z kvalifikace až za titulem! Senzační jízdu Buseho nezastavil v Hamburku ani Paul
Buse – Paul 7:6, 4:6, 6:3
Úvod finálové bitvy se nesl v nervózním duchu. Od stavu 1:1 si Buse i Paul vzájemně dvakrát za sebou prolomili podání a stav utkání tak byl 3:3. V dalším průběhu první sady se už oba tenisté mohli na svůj servis spolehnout mnohem více, k brejkbolové možnosti se ani jeden z hráčů nedostal a o výsledku úvodního dějství tak musela rozhodnout zkrácená hra.
I v ní se rozpoutala bitva o každý fiftýn. Rozhodující moment přišel za stavu 6:6, kdy to byl peruánský tenista, který udržel ve vypjaté koncovce pevnější nervy. Tie-break získal poměrem 8:6 a po hodině a deseti minutách dlouhém setu šel do vedení.
Žebříčkový favorit se ale nenechal ztracenou sadou nahlodat. Do druhého setu vlétl Paul velmi sebevědomě, svému soupeři sebral obě jeho úvodní podání, sám byl naopak na servisu bezchybný a vypracoval si náskok 4:0. O zdánlivě nedostižném stavu ale nechtěl přemožitel Jakuba Menšíka z druhého kola ani slyšet.
Nejdříve v pátém gamu odvrátil další dva brejkboly Američana, vzápětí i on uspěl na příjmu a když brejk potvrdil, svítil na světelném ukazateli stav už jen 4:3 pro Paula. Rodák z New Jersey ale už další problémy nepřipustil. Sadu zakončil na svém podání čistou hrou, získal ji 6:4 a poslal finálovou bitvu do rozhodující sady.
Buse však hodlal svou hamburskou pohádku dovést až do toho nejlepšího možného konce. V dlouhém druhém gamu třetího setu proměnil pátý brejkbol, vše potvrdil čistou hrou a získal slibné vedení 3:0. Za stavu 4:1 v laufu hrající Peruánec díky skvělým returnům podruhé v setu vzal Paulovi podání a vedl už 5:1.
Brejk sice potvrdit nedokázal a Američan snížil na 3:5, více mu ale Buse nedovolil. Zápas bez problémů dopodával a po třech hodinách boje se mohl radovat z prvního turnajového triumfu kariéry. Buse si zároveň vylepší své žebříčkové maximum, v novém vydání rankingu mu bude patřit 31. příčka.
Výsledky dvouhry na turnaji ATP 500 v Hamburku
Ale to je len zlomok, vyhrať celý turnaj nie je len tak, asi už v závere hrala svoju rolu aj nervozita
Finále na európskej antuke sa počíta a poteší