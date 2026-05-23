Nečekaná šampionka. Navarrová nadělila favoritce kanára, ve Štrasburku slaví titul
Mboková – Navarrová 0:6, 7:5, 2:6
Téměř tři hodiny bojovala o postup do finále Mboková s Rumunkou Jaqueline Cristianovou. A v úvodu finálového boje jako by Kanaďanka ještě vyklepávala z nohou únavu z těžkého semifinálového boje. Navarrová byla od úvodních míčů mnohem agresivnější a jistější hráčkou, Mbokové prolomila hned její úvodní podání, brejk následně i přes dvě brejkbolové hrozby potvrdila a šla do vedení 3:0.
Neuvěřitelně dlouhý game nabídla čtvrtá hra. Fanoušci byli svědky hned dvanácti shod a osmi brejkbolových šancí Mbokové, ta ale ani jednu nevyužila a stav utkání byl jednoznačný 4:0. Americká tenistka už výborně rozjetou sadu nepustila, favoritce nedovolila ani game a za 39 minut šla do vedení 1:0 na sety.
Mboková svou první hru získala hned v úvodním gamu druhé sady, kdy prolomila soupeřčino podání. Brejk ale potvrdit nedokázala, nevyhrála si ani svůj čtvrtý servis v zápase a bylo vyrovnáno. Do kritické situace se vítězka z Montrealu z loňského roku dostala v šesté hře, kdy znovu přišla o podání a ztrácela už 2:4. Američanka ale psychickou výhodu nevyužila. Do konce sady dvakrát přišla o servis a druhé dějství ztratila 5:7.
Bývalá osmá tenistka světa se však nenechala nepovedeným závěrem druhé sady zlomit. Ve třetím setu si Američanka na svém podání počínala naprosto suverénně. V úvodních třech gamech na servisu ztratila jediný fiftýn, sama naopak byla na returnu mnohem nebezpečnější hráčkou.
Ve druhém gamu Mboková ještě ztrátě svého servisu zabránila, když odvrátila brejkovou hrozbu. O chvíli později už ale byla bez šance, Navarrová uspěla na příjmu a šla do vedení 4:1. Zbytky naděje Kanaďanka udržela v šesté hře, kdy znovu musela hodně tvrdě bojovat o udržení podání, přesto dokázala snížit na rozdíl dvou gamů.
Hned v následující hře měla dokonce šanci na návrat do utkání, Navarrová však stav 15:40 vyřešila a utkání po dvou hodinách a 21 minutách dovedla do vítězného konce 6:0, 5:7 a 6:2. Navarrová si tak připsala třetí kariérní titul a v žebříčku se posune na 25. příčku.
Výsledky dvouhry na turnaji WTA 500 ve Štrasburku
