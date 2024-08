Alcaraz povolil jen dva gamy Augerovi-Aliassimemu, Djokovič je ve finále OH poprvé v kariéře

OH PAŘÍŽ - Carlos Alcaraz (21) je jedinou výhru od toho, aby při svém debutu na olympijských hrách potvrdil roli největšího favorita singlové soutěže. Šampion posledních dvou grandslamů znovu po dvou měsících smetl na pařížské antuce Félixe Augera-Aliassimeho (23), tentokrát po setech 6:1, 6:1. O zlatou medaili si zahraje s Novakem Djokovičem (37), Srb přehrál 6:4, 6:2 Lorenza Musettiho (22) a na pátý pokus prošel pod pěti kruhy do finále.

Auger-Aliassime – Alcaraz 1:6, 1:6

Carlos Alcaraz vyhrál s Félixem Augerem-Aliassimem už čtvrtý souboj v řadě a otočil vzájemnou bilanci na 4:3 ve svůj prospěch. Podruhé po sobě zvítězil na pařížské antuce, před dvěma měsíci v osmifinále French Open ztratil jen sedm gamů a tentokrát mu uštědřil ještě větší výprask.

Kanaďan, který včera bojoval tři hodiny o postup do semifinále a pozdě večer prohrál utkání smíšené čtyřhry, nenašel recept na agresivní hru španělského supertalentu ani pod pěti kruhy. Dokonce vinou mizerného výkonu dopadl ještě mnohem hůře, když se nedostal k brejkbolu, pouze dvakrát uhájil vlastní servis a na kurtu strávil jen hodinu a čtvrt.

Alcaraz ovládl poslední dva grandslamové podniky včetně French Open a rozšířil svou sbírku grandslamových vavřínů na čtyři kousky. V posledních měsících je na těch největších akcích neporažen a od začátku plní roli největšího favorita singlové soutěže, přestože na olympijských hrách debutuje.

Jako teprve druhý muž v historii dokáže během jedné sezony ovládnout French Open a Wimbledon a získat cenný kov z olympiády. Dosud se to povedlo pouze Rafaelovi Nadalovi (2008), s nímž prohrál čtvrtfinále čtyřhry a cenný kov nezískal. Chuť si spravil nyní ve dvouhře.

Male players to win Roland-Garros, Wimbledon, and an Olympic singles medal in the same year:



Rafael Nadal (2008)

Carlos Alcaraz (2024) pic.twitter.com/xHj6xTNmNb — Bastien Fachan (@BastienFachan) August 2, 2024

Ve finále stejně jako před pár týdny ve Wimbledonu potká Novaka Djokoviče. Pro Augera-Aliassimeho olympijský turnaj rozhodně nekončí. Ještě v rámci pátečního programu vybojoval bronz v mixu a v sobotu se utká o třetí místo s Lorenzem Musettim.

Djokovič – Musetti 6:4, 6:2

Rovněž Novak Djokovič prošel do finále bez ztráty setu. Nejúspěšnější hráč všech dob se musel vypořádat s Matthewem Ebdenem, svým největším rivalem Rafaelem Nadalem, Dominikem Koepferem, Stefanosem Tsitsipasem a v životní formě hrajícím Lorenzem Musettim. Vzájemnou bilanci s Italem upravil na 7:1 a letos ho porazil i počtvrté.

Srbský veterán až v semifinále ukázal, jak moc je pro něj olympijský turnaj důležitý. Zatímco v předchozích duelech skoro vůbec neprojevoval emoce, v tomto utkání jich z jeho strany bylo k vidění možná více než za celý dosavadní průběh sezony. Ve čtvrtém gamu nevyužil sérii tří brejkbolů a úvodní set nakonec urval až po brejku v posledním gamu, v němž prohrával 0:40.

Zisk prvního dějství ho nijak neuklidnil a dvakrát po sobě si prohrál servis. Musettimu však ani jednou nedovolil brejk potvrdit a dominanci nastolil až od stavu 2:2. V předchozím zápase s Tsitsipasem ucítil ostrou bolest v operovaném koleni a jeho výkon byl na nějakou dobu limitován, v pátek proti Musettimu však žádné známky zranění nejevil.

Pět pokusů potřeboval na to, aby se poprvé probojoval do finále olympijských her. Rodák z Bělehradu, jenž pod pěti kruhy prohrál úvodní tři semifinále, si na pařížské antuce zajistil nové maximum na této akci. Tím dosavadním byl bronz z jeho prvních her v Pekingu 2008. "Na tenhle okamžik jsem čekal skoro 20 let," řekl po postupu.

O zlato, které je jediným chybějícím kouskem do jeho fenomenální skládačky úspěchů, se popere s Carlosem Alcarazem. S o 16 let mladším Španělem jasně prohrál nedávné finále ve Wimbledonu a dovolil mu srovnat vzájemnou bilanci na 3:3. V All England Clubu účinkoval zhruba měsíc po operaci menisku v pravém koleni.

"Čelit Carlosovi ve finále je teď největší výzva, kterou můžu mít. Cítím se lépe než ve Wimbledonu a i můj pohyb je lepší," uvedl Djokovič před nedělním šlágrem.

Musetti nestačil na Djokoviče v areálu Rolanda Garrose ani ve třetím kole letošního French Open a poté se odrazil k vynikajícím výsledkům. Už na pátém turnaji v řadě prošel minimálně do semifinále a v sobotu bude bojovat s Félixem Augerem-Aliassimem o bronzovou medaili.



Výsledky mužské dvouhry na olympiádě v Paříži

