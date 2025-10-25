Alcaraz si pochvaluje pomalejší podmínky na Masters v Paříži. Aspoň uvidíme pořádný tenis, říká
Alcaraz po Six Kings Slamu přípravné turnaje v evropských halách vynechal a na Masters v Paříži dorazil s větším předstihem, aby se na závěrečnou tisícovku roku co nejlépe připravil a vyzkoušel si nové zdejší podmínky. Turnaj totiž změnil své dějiště, už se nehraje v hale Bercy, ale ve větší La Défense Areně, která má kapacitu 17 500 diváků.
"Letos je to úplně jiné než loni. Je to pomalejší," komentoval rychlost kurtu Španěl po prvních tréninkách. "Aspoň uvidíme pořádný tenis, kde nejde jen o kvalitní podání," dodal vítěz osmi letošních turnajů, který už tento rok dokázal pozvednou trofej na všech površích.
Právě rychlé halové podmínky mu ale rozhodně sedí nejméně a v minulosti se mu zde nedařilo, nejdál došel do čtvrtfinále v roce 2022. V ostatních letech zde zaznamenal velmi překvapivé porážky. "Uvidíme, jak to letos půjde, jestli se mi podaří dojít dál než v předchozích letech," prozradil. "Neřekl bych, že v halách hraji špatně, ale ostatní hráči jsou zde lepší než já. Přesto mám pocit, že se každým rokem zlepšuji, a věřím, že na tomto povrchu můžu hrát dobře."
Kauzu ohledně zpomalování kurtů letos otevřel Roger Federer. "Turnaje dovolily to, aby rychlost kurtů i míčů byla v podstatě každý týden stejná," řekl Švýcar, který neskrýval, že zpomalení povrchu dává výhodu právě Alcarazovi s Jannikem Sinnerem.
Zpomalování potvrdili i ostatní hráči v čele s třetím hráčem světa Alexanderem Zverevem. "Teď vám stačí, když všude hrajete skoro stejně," vyjádřil se k situaci Němec. Oproti loňsku byly kurty pomalejší především na podnicích Masters v Cincinnati, Šanghaji a nyní i v Paříži.
Pořadatelé francouzského podniku to ale zdůvodnili tím, že chtěli udělat povrchu co nejvíce podobný tomu na Turnaji mistrů v Turíně, kam se osm nejlepších hráčů sezony přesune z Paříže. "Cílem je usnadnit hráčům přechod na závěrečný turnaj sezony," řekl ředitel turnaje Cédric Pioline.
