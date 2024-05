Alcaraz si počtvrté v řadě zahraje třetí kolo Roland Garros. Na postup potřeboval čtyři sety

FRENCH OPEN - Španěl Carlos Alcaraz (21) potřeboval na postup do třetího kola French Open čtyři sety. V prvním vzájemném zápase s kvalifikantem Jesperem De Jongem (23) zvítězil až po vyrovnané bitvě 6:3, 6:4, 2:6, 6:2 a pokračuje v cestě za obhajobou loňského semifinále.

Alcaraz – De Jong 6:3, 6:4, 2:6, 6:2

Carlos Alcaraz je i letos je jedním z největších favoritů French Open i přes to, že nevyhrál ani jeden antukový turnaj a v posledních týdnech ho limitovalo zranění pravé ruky, kvůli kterému se odhlasil z tisícovky v Římě. Španěl, který obhajuje loňské semifinále, začal svou letošní pouť jednoznačným vítězstvím nad Američanem J. J. Wolfem a bez větší potíží přehrál i nizozemského kvalifikanta Jespera De Jonga.

Alcaraz hned na úvod ztratil servis stejně jako v prvním kole. Následně však vyhrál šest ze sedmi gamů a získal první sadu. Ve velmi vyrovnaném druhém setu přežil Španěl kritický okamžik při svém servisu za stavu 4:4 30:40. Následně dějství rozhodl v desáté hře, ve které proměnil první z devíti brejkbolů a i díky své kreativní hře se ujal vedení 2:0.

Carlos drops a set but gets the job done #RolandGarros pic.twitter.com/K2i5zJoJlN — Roland-Garros (@rolandgarros) May 29, 2024

Ani ve třetí sadě to dvojnásobný grandslamový šampion neměl s nizozemským soupeřem lehké. De Jong začal více riskovat, dvakrát světové trojce sebral servis a utkání poslal do čtvrtého setu. V něm si do stavu 2:2 si ani jeden z hráčů neudržel podání. Alcaraz však potvrdil, že je zkušenějším hráčem a ziskem posledních pěti her a čtvrtým rokem v řadě si zajistil postup do třetího kola.

"Jak jsem řekl mnohokrát, na těchto turnajích vás může dostat do problémů každý hráč. Musíte se soustředit na každý zápas, bod a každé kolo. Nezáleží na tom, že jste na vrcholu žebříčku a hrajete s někým mimo TOP 100. Musíte hrát co nejlépe, pokud chcete projít. Na pořadí nezáleží. S úrovní, kterou dnes ukázal se může dostat daleko. Jsem si jistý, že prolomí top 100," pochválil Alcaraz svého soupeře.

Španěl si připsal 20. letošní výhru a svou bilanci na grandslamech vylepšil na 47:10.

Rubljov – Martínez 6:3, 6:4, 6:3

Také světová šestka Andrej Rubljov na Roland Garros zvládl i své druhé vystoupení. Ruský tenista, který na začátku měsíce vyhrál Masters v Madridu, přehrál pod zataženou střechou kurtu Suzanne Lenglenové 6:3, 6:4, 6:3 španělského antukáře Pedra Martíneze.

"Známe se už od juniorských let, moc dobře o sobě víme. On hraje velmi dobře i debl. Věděl jsem, že mě čeká velmi těžký zápas a proto jsem rád, že jsem ho zvládnul ve třech setech," pochvaloval si Rubljov, který nastřílel 56 winnerů a udělal přitom jen 25 nevynucených chyb.

Statistiky zápasu Andrej Rubljov – Pedro Martínez (@ Livesport)

"Tenhle kurt je docela rychlý, je tedy dobré soupeře rozpohybovat. Zdá se to být jako dobrá taktika, ale na druhou stranu je to i nebezpečné s ohledem na chyby. Je to o tom, kdo jako první ve výměně převezme iniciativu," dodal šestadvacetiletý Rus, jenž postupem do 3. kola vyrovnal loňský výsledek.

Letos se v něm čtvrtfinalista z let 2020 a 2022 utká s Italem Matteem Arnaldim, nebo domácím Alexandrem Mullerem. Jejich duel byl v průběhu prvního setu přerušen kvůli dešti a pokračovat bude až ve čtvrtek.

