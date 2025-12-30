Alcaraz udělal největší chybu. Neměl nechat rozhodovat tátu, říká bývalá světová jednička
Čím dál tím víc to začíná vypadat, že šokující rozchod Alcaraze s trenérem Ferrerem nebyl z hlavy aktuálního lídra žebříčku. Podle dostupných informací to spíše působí tak, že rozhodoval hlavně otec majitele šesti grandslamových trofejí.
Ten měl mít neshody s Ferrerem už v minulosti a údajně se chtěl španělského kouče zbavit již před rokem. Tehdy ještě Alcaraz v týmu Ferrera udržel, ale spolupráce definitivně ztroskotala při vyjednávání o smlouvě pro sezonu 2026.
"Největší chyba je, když necháte do procesu zasahovat rodiče. Tohle vždycky negativně ovlivní hráče. Nikdy jsem neměl rád, když tohle někdo dělá. Já jsem si během své kariéry o všem rozhodoval sám. Carlos už je dospělý chlap a také on by se měl rozhodovat sám," řekl bývalý lídr žebříčku Kafelnikov v rozhovoru pro magazín Clay.
Podle Kafelnikova se měl Alcaraz otci postavit a Ferrera bránit víc. Argumentů by jistě měl několik. "Nevím, proč tátovi neřekl, že je to jeho věc. S Ferrerem byl velmi úspěšný, vyhrál hodně grandslamů a vydělal hromadu peněz. Tohle je pro mě osobně zklamání, že to neudělal."
Vzhledem ke zmíněnému Kafelnikov předpokládá, že by Alcaraz mohl mít potíže s nalezením nového trenéra. "Mně osobně by vadil ten vliv rodičů. Pokud Carlos někoho osloví přímo, tak fajn. Ale jeho nový trenér by si měl jako první věc vyžádat to, aby rodiče nezasahovali do spolupráce hráče s koučem. Mohou cestovat s týmem a chodit na zápasy, ale nesmí zasahovat. Vážně mě teď nenapadá, kdo by mohl Carlose trénovat."
Pro Ferrera měl naopak jen slova chvály. "Je extrémně profesionální a přesně takový byl i jako tenista. Jsem si jistý, že chce pro své hráče to nejlepší a standardy má velmi vysoko. Podle mě ztroskotala spolupráce Alcaraze a Ferrera na tom, že Juan Carlos nechtěl, aby cokoli, co se děje mimo kurty, zasahovalo do jejich práce."
https://youtube.com/shorts/czo1qe65ENQ?si=xzRTDNntUsrxyEmF
O ničem jiném se v rodině nebaví, vyjímá odpočinku..Všichni s Catlitem cestuji..No..nezasahuj při tom do procesu, tohle možné není..
Ferrero naopak nemá klasickou španělskou povahu, je nesmírně prisny, bohemny zivot je mu cizi..a jako otec tři děti nemůže objizdet ruzne exhibice a mensi turnaje..Letos mel i operace kolena, a na nekterych turnajich chybel..Takže je snadno Carlitosa přesvědčit o čímkoliv