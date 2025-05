Alcaraz vydřel výhru nad bojovným Chačanovem, v Římě jde na Drapera

ATP MASTERS ŘÍM - Byla to dřina, nakonec však Carlos Alcaraz (22) slaví postup do čtvrtfinále Masters v Římě. V osmifinálovém duelu přetlačil po velkém boji ruského tenistu Karena Chačanova (28) po setech 6:3, 3:6, 7:5 a v boji o semifinále vyzve světovou pětku Jacka Drapera.

Chačanov – Alcaraz 3:6, 6:3, 5:7



Pomalý start, o to sebevědomější pokračování. Carlos Alcaraz nevstoupil do pátého vzájemného duelu s Karenem Chačanovem dobře a pustil svého soupeře do vedení 3:1. Nepřesvědčivým úvodem se však Španěl zaskočit nenechal. V následujících pěti gamech nechal svého soupeře jen přihlížet. Dvakrát mu vzal podání a sadu dovedl do pohodového konce – 6:3.



A když ve druhém setu v páté hře Alcaraz opět prolomil soupeřovo podání a ujal se vedení 3:2, zdálo se, že si vítězství již nenechá ujít. Moskevský rodák však podobné myšlenky neměl – dvakrát za sebou uspěl na returnu, sám pak proměnil třetí setbol a po výsledku 6:3 srovnal na 1:1 na sety. Jednalo se zároveň o vůbec první Rusův získaný set ve vzájemných zápasech.



V rozhodující sadě se jako první dostal do krizové situace Alcaraz, když musel ve třetí hře odvracet dvě brejkbolové šance Chačanova. Vzápětí však uspěl na returnu a dostal se do vedení 4:1. Ani tentokrát mu ale nebylo dopřáno dovést utkání k poklidnému konci.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Jeho o šest let starší soupeř manko smazal a utkání směřovalo k dramatickému závěru. Rozhodující moment přišel za stavu 6:5 pro favorita, kdy Chačanov nedokázal dovést set do zkrácené hry. Španěl proměnil druhý mečbol a mohl slavit postup do čtvrtfinále.



Aktivnější Alcaraz dominoval ve statistice vítězných míčů (38:17), úspěšnější byl i v počtu nevynucených chyb (20:27). Mohl se opřít také o velmi dobrou úspěšnost při hře na síti, kde získal 12 ze 16 výměn; jeho soupeř úspěšně zakončil 13 z 19 výměn.

Carlos Alcaraz hits a ridiculous backhand winner against Khachanov in Rome.



Unreal passing shot on the run.







pic.twitter.com/AB9UxVZA4y — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 13, 2025

Ve čtvrtfinále se Alcaraz utká s Jackem Draperem, který si po třísetovém zápase poradil s Francouzem Corentinem Moutetem 1:6, 6:4, 6:3. Ve vzájemných zápasech má mírně navrch Španěl v poměru 3:2, avšak poslední setkání v letošním roce, v semifinále Masters v Indian Wells, ovládl britský tenista.

Alcaraz postoupil v Římě do čtvrtfinále poprvé v kariéře a dostal se tak mezi posledních osm na každém z turnajů série Masters.

Výsledky turnaje Masters 1000 v Římě