Ani 27 es na postup nestačilo. Garciaová vytvořila nový letošní rekord, přesto v Tokiu prohrála

Rozjetá Caroline Garciaová přiletěla do Tokia jako semifinalistka US Open a měla v prvním kole volno. Ve vyrovnaném utkání s 28. hráčkou světa Shuai Zhang se dostala ve třetím setu k mečbolu, který ale Číňanka s pomocí tvrdého podání odvrátila a v tie-breaku si zajistila svůj teprve osmý kariérní skalp Top 10.

Servis byl přitom silnou zbraní 28leté Francouzky, jež vede letošní statistiku WTA Tour díky více než třem stovkám nastřílených es. Dnes vylepšila i rekord v počtu nechytatelných podání v jednom zápase, dosavadní maximum Číňanky Qinwen Zheng z US Open překonala o šest es.

Garciaová zasypala Zhang 67 vítěznými údery, které však doplnila 49 nevynucenými chybami. Po třinácti výhrách za sebou tak hráčka, jež před US Open po finálovém vítězství nad Petrou Kvitovou triumfovala v Cincinnati, zaznamenala druhou porážku. Na US Open ji v semifinále zastavila Tunisanka Ons Džabúrová.

Chapeau, @CaroGarcia



27 aces in a single match – the most out of any player on Tour this year #TorayPPO pic.twitter.com/S40K0sDekt