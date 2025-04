Ani luxusní los nestačil. Bouzková končí na hráčce ze třetí stovky a finále neobhájí

WTA BOGOTÁ - Marie Bouzková (26) narazila i ve třetím zápase na probíhající antukové akci v Bogotě na kvalifikantku ze třetí stovky. Přesto si o úspěšnou obhajobu loňského finále nezahraje. Nasazená jednička končí v kolumbijské metropoli nečekaně už ve čtvrtfinále po porážce 7:5, 1:6, 5:7 s Katarzynou Kawaovou (32).

Bouzková – Kawaová 7:5, 1:6, 5:7

V Bogotě plnila Bouzková roli nasazené jedničky a na los si rozhodně nemohla stěžovat. Ve všech třech zápasech totiž potkala hráčku z kvalifikace figurující až ve třetí stovce světového žebříčku. Zatímco přes Aleksandru Kruničovou a Ralucu Georgianu Serbanovou se dokázala dostat, na Kawaovou už slabší výkonnost nestačila.

V úvodním dějství nepustila Bouzková soupeřku ani jednou do vedení a navzdory dvěma zaváháním na vlastním servisu šla po hodině a čtvrt do náskoku setu. První sada jí však viditelně sebrala dost fyzických i psychických sil, v té následující nedokázala Polce vůbec vzdorovat a následně čelila manku 1:4 a 15:30 v rozhodujícím setu.

Za takového stavu to vypadalo s českou favoritkou velmi špatně a o moc lepší to nebylo při skóre 3:5. Bouzková se přesto dokázala do zápasu ještě vrátit a srovnala na 5:5. Kawaová si ale tentokrát servis udržela a Bouzková jí vzápětí třemi lacinými chybami nabídla mečbol, na který vyrobila dvojchybu.

Bouzková absolvovala své teprve druhé kariérní antukové čtvrtfinále na nejvyšším okruhu. Mezi nejlepší osmičku na nejpomalejším povrchu na této úrovni prošla už jen při loňském debutu právě v Bogotě. Před rokem v tomto dějišti padla až v souboji o titul s domácí Camilou Osoriovou.

Tentokrát ale slabší konkurenci nevyužila. V semifinále bude čelit 16leté teenagerce Julietě Parejaové, nebo 116. hráčce světa Léolii Jeanjeanové její soupeřka. Kawaová odehraje své druhé kariérní semifinále na hlavní tour, v roce 2019 na antuce v Jurmale smetla Bernardu Peraovou.

Polská naděje má v nohách další náročnou bitvu, po cestě do semifinále odehrála pět zápasů a na kurtech strávila zhruba 14 hodin. Na turnaji měla hrát také čtyřhru právě s Bouzkovou, nicméně kvůli žaludečním problémům účast zrušila. Druhou semifinálovou dvojici tvoří dvojnásobná šampionka a domácí obhájkyně titulu Osoriová s Juliou Rieraovou.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Bouzková se v Bogotě dočkala svých prvních výher od ledna, nicméně pořád čeká na premiérové letošní semifinále. Po nezdaru v úvodním kole Australian Open dva měsíce nehrála a po zranění chodidla ztroskotala na úvodní soupeřce v Indian Wells i Miami.

Nyní se přesune na domácí půdu do Ostravy, kde za pár dní vypukne kvalifikace BJK Cupu.

Výsledky turnaje WTA 250 v Bogotě

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.