Anisimovová přejela britskou hvězdu. Domácí favoritka Gauffová v Indian Wells musela skrečovat
Anisimovová – Raducanuová 6:1, 6:1
Anisimovová ve svém úvodním zápase v Indian Wells ztratila s Annou Blinkovou první sadu a od té chvíle naprosto dominuje. Rusce ve zbytku zápasu povolila už jen jedinou hru a ve třetím kole absolutně přejela i Raducanuovou, se kterou ztratila jen dva gamy.
Američanka hrála od začátku agresivně a proti britské hvězdě diktovala tempo hry téměř celý zápas. Hned v úvodní hře získala podání soupeřky a brejk čistou hrou potvrdila. Od stavu 2:1 získala čtyři gamy v řadě a ovládla první set.
Skoro totožný průběh měla i druhá sada. Anisimovová dále zásobovala soupeřku vítěznými údery a opět byla velmi suverénní na servisu. Dvakrát získala podání Raducanuové a za 52 minut slavila snadný postup. Vzájemnou bilanci s Britkou tak vyrovnala na 2:2, když podruhé v řadě jednoznačně zvítězila. O čtvrtfinále si zahraje proti Kanaďance Victorii Mbokové.
Raducanuová tak na pátém z šesti letošních individuálních turnajů nedokázala porazit více než jednu soupeřku. Výjimku zaznamenala pouze na dvěstěpadesátce v Kluži, kde postoupila až do finále. Od té doby prohrála čtyři z pěti duelů a letošní bilanci si zhoršila na 7:7.
Gauffová – Ealaová 2:6, 0:2 skreč
Gauffová v Kalifornii na své úvodní vítězství proti Kamille Rachimovové navázat nedokázala a loňské osmifinále neobhájí. Američanku ve třetím kole zastavilo zranění levé ruky a proti Ealaové musel zápas skrečovat.
Američanka pociťovala bolesti už v průběhu první sady a na jejím výkonu to bylo znát. První ošetření si vyžádala za stavu 2:5, následně si však prohrála podání i počtvrté a úvodní dějství ztratila. Dále nepokračovat se rozhodla po dalším gamu na podání a proti Filipínce si tak ani jednou neuhrála servis. Ealaová bude v osmifinále soupeřkou Češky Noskové, se kterou se utká úplně poprvé.
"Ucítila jsem divnou bolest už ve druhém gamu zápasu. Snažila jsem se pokračovat, ale nešlo to. Jak víte, málokdy musím skrečovat, ale dnes to byla velmi neznámá bolest, tak jsem se rozhodla nepokračovat," vyjádřila se na sociálních sítích Gauffová, která v průběhu zápasu odstoupila teprve podruhé v kariéře.
"Chci poděkovat Coco za to, jaká je skvělá hráčka a vzor pro všechny ženy. Doufám, že bude vše v pořádku a brzy se uzdravíš," řekla v pozápasovém rozhovoru Ealaová. Při příležitosti Mezinárodního dne žen poděkovala i své matce, která ji podporovala z hlediště.
