Ať je značka silnější. Sjednoťte WTA a ATP, už je načase, vyzývá Clijstersová

"Myslím, že značka by díky tomu byla mnohem silnější. A nakonec spousta lidí, co se v tenisu nevyzná, si stejně myslí, že jde o jednu organizaci," řekla čtyřnásobná grandslamová vítězka Clijstersová.

Podobný názor jako čtyřicetiletá Belgičanka už dříve vyslovili například vítěz dvaceti grandslamů Roger Federer nebo legendární Billie Jean Kingová, která před padesáti lety založila WTA.

"Už se to probíralo opravdu častokrát, ale vždycky zůstalo jen u slov a nic se pro sjednocení neudělalo. Nicméně si však myslím, že je načase, abychom měli jednu organizaci," prohlásila maminka tří dětí Clijstersová, jež loni zřejmě definitivně ukončila kariéru.

“It would make the brand much stronger.. If we all have that mindset & it’s everyone together as a unit. That’s the only way we can get to a place where combined events put the same amount of women as men on center courts & night matches” pic.twitter.com/VU1KIZOY6U