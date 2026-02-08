Auger-Aliassime obhájil titul v Montpellier a zapsal se do historie kanadského tenisu

ATP MONTEPELLIER - Felix Auger-Aliassime (25) se znovu dočkal turnajového triumfu a v Montpellier se zapsal do historie kanadského tenisu. Pětadvacetiletý Kanaďan v nedělním finále porazil domácího veterána Adriana Mannarina (37) po setech 6:3, 7:6, úspěšně obhájil titul a stal se nejúspěšnějším Kanaďanem v počtu titulů na okruhu ATP v open éře.
Félix Auger-Aliassime obhájil titul v Montepellier. (@ Valentina Claret / PsnewZ / Profimedia)

Auger-Aliassime odehrál finálový duel bez jediné brejkbolové hrozby na svém servisu a po 96 minutách hry slavil devátý titul na Tour, z toho osmý na halovém tvrdém povrchu.

"Adrian je vždycky velmi těžký soupeř, myslím, pro všechny hráče. Mám vůči němu obrovský respekt, je to výborný tenista. Věděl jsem, že to dnes bude těžký zápas, takže jsem moc šťastný. Je úžasné znovu tady vyhrát," uvedl Auger-Aliassime po utkání.

Cestou za triumfem v jižní Francii porazil také Stana Wawrinku, Arthura Filse a Titouana Drogueta. Díky vítězství ve finále předstihl Miloše Raonice a vytvořil nový kanadský rekord v počtu titulů na Tour. V aktuální dekádě navíc zaznamenal už 89 vítězství na halových turnajích, což je nejvíce ze všech hráčů na okruhu.

Po předčasném konci na Australian Open, kde kvůli křečím odstoupil už v prvním kole, se Auger-Aliassime představí na turnaji v Rotterdamu. V pondělním vydání žebříčku se posune o dvě příčky na 6. místo světa.

Finálový duel v Montpellier měl Kanaďan od úvodu pod kontrolou. Získal prvních osm míčů zápasu, rychle se ujal vedení a první set uzavřel druhým brejkem Mannarinova servisu v devátém gamu.

Druhá sada nabídla vyrovnanější průběh, oba hráči se opírali především o kvalitní servis. Auger-Aliassime si vypracoval první brejkbol za stavu 5:4, 30:40, který byl zároveň mečbolem, Mannarino jej však odvrátil přímým bodem z podání. Rozhodnout tak musel tie-break, v němž Kanaďan získal pět bodů v řadě od stavu 2:4 a dotáhl zápas k vítězství.

Servis byl tradičně klíčovou zbraní Auger-Aliassimea. V utkání uhrál 87 procent bodů po prvním podání a zaznamenal 13 es.

Výsledky turnaje ATP 250 v Montepellier

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Pe3k
08.02.2026 18:12
Nejlepší Kanaďan všech dob.
Nejlepší současný halař.
Teď ještě vyhrát Wimbledon, nebo alespoň nějaký větší turnaj.
