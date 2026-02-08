Auger-Aliassime obhájil titul v Montpellier a zapsal se do historie kanadského tenisu
Auger-Aliassime odehrál finálový duel bez jediné brejkbolové hrozby na svém servisu a po 96 minutách hry slavil devátý titul na Tour, z toho osmý na halovém tvrdém povrchu.
"Adrian je vždycky velmi těžký soupeř, myslím, pro všechny hráče. Mám vůči němu obrovský respekt, je to výborný tenista. Věděl jsem, že to dnes bude těžký zápas, takže jsem moc šťastný. Je úžasné znovu tady vyhrát," uvedl Auger-Aliassime po utkání.
Cestou za triumfem v jižní Francii porazil také Stana Wawrinku, Arthura Filse a Titouana Drogueta. Díky vítězství ve finále předstihl Miloše Raonice a vytvořil nový kanadský rekord v počtu titulů na Tour. V aktuální dekádě navíc zaznamenal už 89 vítězství na halových turnajích, což je nejvíce ze všech hráčů na okruhu.
Po předčasném konci na Australian Open, kde kvůli křečím odstoupil už v prvním kole, se Auger-Aliassime představí na turnaji v Rotterdamu. V pondělním vydání žebříčku se posune o dvě příčky na 6. místo světa.
Finálový duel v Montpellier měl Kanaďan od úvodu pod kontrolou. Získal prvních osm míčů zápasu, rychle se ujal vedení a první set uzavřel druhým brejkem Mannarinova servisu v devátém gamu.
Druhá sada nabídla vyrovnanější průběh, oba hráči se opírali především o kvalitní servis. Auger-Aliassime si vypracoval první brejkbol za stavu 5:4, 30:40, který byl zároveň mečbolem, Mannarino jej však odvrátil přímým bodem z podání. Rozhodnout tak musel tie-break, v němž Kanaďan získal pět bodů v řadě od stavu 2:4 a dotáhl zápas k vítězství.
Servis byl tradičně klíčovou zbraní Auger-Aliassimea. V utkání uhrál 87 procent bodů po prvním podání a zaznamenal 13 es.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Nejlepší současný halař.
Teď ještě vyhrát Wimbledon, nebo alespoň nějaký větší turnaj.