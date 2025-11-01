Auger-Aliassime postoupil do druhého finále na Masters a je krok od jistého startu v Turíně

ATP PAŘÍŽ - Félix Auger-Aliassime (25) na Masters v Paříži pokračuje ve skvělé jízdě, která ho posunula na poslední postupovou příčku pro Turnaj mistrů v Turíně. Kanaďan v semifinále přehrál po skvělé otočce ve druhém setu 7:6, 6:4 Alexandera Bublika (28), pro kterého tak skončila jeho životní tisícovka. O největší titul a jistou účast na závěrečném podniku pro osm nejlepších hráčů sezony si zahraje s vítězem druhého semifinále mezi světovou dvojkou Jannikem Sinnerem a loňským šampionem Alexanderem Zverevem.
Auger-Aliassime si na Masters v Paříži poradil s Bublikem (@ ČTK / AP / Christophe Ena)

Auger-Aliassime – Bublik 7:6, 6:4

V parádní formě se v Paříži předvedli jak Auger-Aliassime, tak Bublik. A úvodní gamy jejich šestého vzájemného střetnutí to jen potvrzovaly – oba tenisté na servisu zcela dominovali. První náznak potíží přišel až za stavu 4:3 pro Kanaďana, kdy se Bublik při svém podání dostal na shodu, soupeře ale k brejkbolu nepustil. Postupem času však začal být Auger-Aliassime na returnu stále nebezpečnější.

Za stavu 5:4 se Kanaďan při podání soupeře znovu dostal na shodu, avšak ani tentokrát se k vytouženému brejku, který by mu zajistil první set, nepropracoval. Ani jeden z hráčů pak už na servisu nezaváhal, a o vítězi úvodní sady tak musel rozhodnout tie-break. V něm pokračovala nadvláda podávajících – první minibrejk si vypracoval až rodák z Montrealu, který si udržel vedení 4:2 při změně stran. Náskok už nepustil, zkrácenou hru ovládl poměrem 7:3 a po 51 minutách se ujal vedení 1:0 na sety.

Bublika ale ztracená úvodní sada v žádném případě nedeprimovala. Po vyhraném úvodním gamu si dokonce čistou hrou vzal poprvé v zápase podání svého soupeře a dostal se do vedení 2:0. Rodák z ruské Gatčiny však brejk nepotvrdil, i on následně prohrál své podání a frustraci si vybil na své raketě. Za svůj výbuch emocí dostal vzápětí od umpirového rozhodčího napomenutí.

Kanaďan se však trápil na servisu i ve čtvrté hře, po jejím konci byl znovu brejk dole a následně prohrával už 1:4. I tentokrát se mu ale podařilo uspět na příjmu, vrátil se do zápasu a snížil na 4:4. V deváté hře zahrál skvěle při podání Bublika. Následně zápas dopodával a po 97 minutách dokončil pátým vyhraným gamem v řadě skvělou otočku.

Auger-Aliassime si tak vybojoval své druhé finále na podnicích Masters, do toho prvního postoupil loni v květnu v Madridu, kdy mu za stavu 3:3 skrečoval Jiří Lehečka. Zároveň se v hodnocení letošní sezony posunul na osmé místo před Lorenza Musettiho a drží tak poslední postupovou příčku pro Turnaj mistrů v Turíně. Pokud by v Paříži získal titul, měl by účast jistou. Pokud ne, musí příští týden na dvěstěpadesátce v Métách dojít dál než Ital v Aténách.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Kanaďan tak ukončil jeden z životních turnajů Bublika, který hrál největší semifinále kariéry a v pondělí ho čeká posun na 13. místo na žebříčku. O největší titul a jistou účast na závěrečném podniku pro osm nejlepších hráčů sezony si zahraje s vítězem druhého semifinále mezi světovou dvojkou Jannikem Sinnerem a loňským šampionem Alexanderem Zverevem.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Paříži

Jakub Hájek, TenisPortal.cz

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Tomas_Smid_fan
01.11.2025 17:42
pěkný dárek k svátku FAA!
Krásná, a pro mě nečekaná, otočka ve druhém setu.
Sympaťák jde dál a to potěší
annah
01.11.2025 17:45
Jsem nadšená! Velká gratulace Felixovi. Poslal žvanivého slimejše domů!!!
PTP
01.11.2025 17:58
Kolik stojí taxík do Alma-Aty?
annah
01.11.2025 18:06
Tomas_Smid_fan
01.11.2025 18:16
já se mu na něj skládat nebudu, ale možná by to měl blíž do Moskvy.
Tomas_Smid_fan
01.11.2025 18:16
to bylo na PTP
Tomas_Smid_fan
01.11.2025 18:14
RFanousek
01.11.2025 16:49
Štve mě to. Strašně jsem chtěl vidět jednoručný bekhend na turnaji mistrů.
hanz
01.11.2025 16:53
Beztak to bude jen o těch dvou... tamty jsou tam jako komparz
aape
01.11.2025 17:20
Asi tak
Patik
01.11.2025 17:32
No jo mužský tenis je v riadnych problémoch.
Tomas_Smid_fan
01.11.2025 17:44
a předtím nebyl, když si GS rozdělovali ve třech?
annah
01.11.2025 18:08
Nebyl. Protože jedním z těch tří byl Nole.
Pe3k
01.11.2025 17:11
Taky mu fandím, ale zas ten turnaj mistrů, rychlý povrch v hale není jeho parketa.
Mark976
01.11.2025 16:43
To nevěděli, že se Lorenzo přihlásí na příští týden Méty
Gulbis
01.11.2025 16:41
včera psali že mu k masters stačí postup do finále....
com
01.11.2025 17:39
a tys tomu slepě věřil
