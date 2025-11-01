Auger-Aliassime před finále: Sinner? I on si někdy přestává věřit. Je to jen člověk
Auger-Aliassime ze svého soupeře přehnaný respekt nemá. "Máme to spolu 2:2, ale čistě teoreticky je samozřejmě favoritem. V New Yorku jsme odehráli dobrý zápas, ale on mě porazil. Od té doby se hodně zlepšil. Přesto jsem rád, že proti němu můžu nastoupit," říká rodák z Montrealu.
"Abyste ho porazili, musíte mít dokonalou taktickou přípravu a na kurtu předvést téměř bezchybnou hru. Musíte být připraveni hrát svůj nejlepší tenis a vyvarovat se lehkých chyb. A právě o to se chci pokusit," pokračuje Auger-Aliassime.
Vzájemné duely se Sinnerem vnímá jako příležitost k růstu. "Snažím se zlepšovat jako hráč i jako člověk. Jako tenista postupně vylepšuju všechny své údery. Servis je stabilnější, return jsem hodně zlepšil. To samé bekhend. Teď se opravdu cítím jako kvalitní hráč," pokračuje světová desítka.
Jeden z hlavních aspektů úspěchu je podle něj schopnost vyhrávat zápasy, když se nedaří. "Jsou dny, kdy hraju fakt výborně, a pak takové, kdy to nejde. Musím to tak přijmout a najít cestu k vítězství i v takových zápasech, kdy se na své údery nemůžu stoprocentně spolehnout a necítím se moc dobře. A to se mi daří, v tom je můj hlavní progres," pokračuje tenista.
Kanaďan si vybavuje i nedávné zkušenosti se Sinnerem. "V Cincinnati to bylo těžké, tam jsem neměl šanci. Na US Open to bylo mnohem lepší. V jednu chvíli jsem viděl, že si přestává věřit a že bych to mohl otočit. Sinner není neporazitelný. Ano, když má formu, nejde prakticky zastavit, ale taky je to jenom člověk."
Auger-Aliassime se snaží hledat rovnováhu mezi silnými a slabými stránkami. "Někdy se příliš soustředím na slabiny a zapomínám na silné stránky. Vidím, že s forhendem a podáním hodně získávám. Musím i nadále zdokonalovat to, co dělám dobře, ale věnuji také čas oblastem, které potřebuji zlepšit," dodal Kanaďan.
Finále pařížského Masters začíná dnes v 15:00.
