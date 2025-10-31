Auger-Aliassime zničil monackou senzaci. V Paříži dál stíhá Musettiho a bojuje o Turnaj mistrů
Vacherot – Auger-Aliassime 2:6, 2:6
Novak Djokovič, Holger Rune, Jiří Lehečka či Tomáš Macháč. Nikdo z jmenovaných nedokázal zastavit senzační jízdu Vacherota na říjnových podnicích Masters, která se i díky šokujícímu triumfu z kvalifikace v Šanghaji vyšplhala na 12 vítězství v řadě.
Auger-Aliassime to ale ve čtvrtfinále v Paříži na posledním letošním podniku této kategorie zvládl. Kanaďan dokonce potřeboval na jednoznačné vítězství jen 79 minut a od začátku zápasu na kurtu dominoval.
Vacherotovi v obou setech dvakrát sebral servis a sám čelil brejkbolové hrozbě pouze v závěrečném gamu, v němž likvidoval dvě šance soupeře. Na vlastním podání dohromady ztratil jen šest fiftýnů a potvrdil skvělou formu z posledních měsíců.
Na konci travnaté části sezony se Auger-Aliassime nacházel až na konci TOP 30 žebříčku. Díky posledním výsledkům se ovšem bývalý šestý hráč světa vyšplhal zpět do elitní desítky a pořád může pomýšlet na svou druhou kariérní účast na Turnaji mistrů.
Šampion nedávného halového podniku v Bruselu se po průchodu do semifinále na Masters v Paříži výrazně dotáhl na Lorenza Musettiho, který drží poslední postupové místo na Turnaj mistrů.
Na Itala ztrácí v živém hodnocení této sezony jen 90 bodů a v případě postupu do finále ho přeskočí. Pokud by ve francouzské metropoli triumfoval, stane se posledním účastníkem závěrečného vrcholu roku.
V semifinálových duelech na Masters má Auger-Aliassime bilanci 1:2. V Miami 2019 prohrál s Johnem Isnerem, recept nenašel ani na Holgera Runeho před třemi lety v Paříži a do finále prošel jen po skreči Lehečky loni v Madridu.
Jeho sobotním protivníkem bude kolega z TOP 10 žebříčku Alex de Minaur, nebo Alexander Bublik.
