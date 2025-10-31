Auger-Aliassime zničil monackou senzaci. V Paříži dál stíhá Musettiho a bojuje o Turnaj mistrů

ATP MASTERS PAŘÍŽ - Félix Auger-Aliassime (25) pokračuje v Paříži ve stíhací jízdě a útoku na účast na závěrečném vrcholu sezony. Kanadský tenista ve čtvrtfinále deklasoval 6:2, 6:2 monackou senzaci Valentina Vacherota (26), který měl na kontě sérii 12 vítězství na podnicích Masters. Pokud uspěje i v sobotu, dostane se v hodnocení letošní sezony na poslední postupové místo pro Turnaj mistrů.
Félix Auger-Aliassime deklasoval monackou senzaci (© ČTK / AP / Christophe Ena)

Vacherot – Auger-Aliassime 2:6, 2:6

Novak Djokovič, Holger Rune, Jiří Lehečka či Tomáš Macháč. Nikdo z jmenovaných nedokázal zastavit senzační jízdu Vacherota na říjnových podnicích Masters, která se i díky šokujícímu triumfu z kvalifikace v Šanghaji vyšplhala na 12 vítězství v řadě.

Auger-Aliassime to ale ve čtvrtfinále v Paříži na posledním letošním podniku této kategorie zvládl. Kanaďan dokonce potřeboval na jednoznačné vítězství jen 79 minut a od začátku zápasu na kurtu dominoval.

Vacherotovi v obou setech dvakrát sebral servis a sám čelil brejkbolové hrozbě pouze v závěrečném gamu, v němž likvidoval dvě šance soupeře. Na vlastním podání dohromady ztratil jen šest fiftýnů a potvrdil skvělou formu z posledních měsíců.

Na konci travnaté části sezony se Auger-Aliassime nacházel až na konci TOP 30 žebříčku. Díky posledním výsledkům se ovšem bývalý šestý hráč světa vyšplhal zpět do elitní desítky a pořád může pomýšlet na svou druhou kariérní účast na Turnaji mistrů.

Šampion nedávného halového podniku v Bruselu se po průchodu do semifinále na Masters v Paříži výrazně dotáhl na Lorenza Musettiho, který drží poslední postupové místo na Turnaj mistrů.

Na Itala ztrácí v živém hodnocení této sezony jen 90 bodů a v případě postupu do finále ho přeskočí. Pokud by ve francouzské metropoli triumfoval, stane se posledním účastníkem závěrečného vrcholu roku.

V semifinálových duelech na Masters má Auger-Aliassime bilanci 1:2. V Miami 2019 prohrál s Johnem Isnerem, recept nenašel ani na Holgera Runeho před třemi lety v Paříži a do finále prošel jen po skreči Lehečky loni v Madridu.

Jeho sobotním protivníkem bude kolega z TOP 10 žebříčku Alex de Minaur, nebo Alexander Bublik.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Paříži

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
4
PTP
31.10.2025 15:58
Kučeravý Ožér
pantera1
31.10.2025 16:02
No dala bych mu jiný jméno, ale nemůžu být vulgární. To by bylo hodně od plic .
com
31.10.2025 15:58
pantera1
31.10.2025 16:00
Taky mě nakrkl. Ale měla jsem výbornou dýňovou polívečku, tak blinkat nebudu. Ožér hrál dobře a Valda neměl svůj den bohužel.
