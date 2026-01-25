Australian Open: Gauffová a Zverev v ohrožení. Konec pohádky? Alcaraz proti publiku
Přehled toho nejzajímavějšího, úterý 27. 1.
Čtvrtfinále žen
Sabalenková (1-) – Jovicová (29-USA) | Rod Laver Arena (01:30 SEČ)
Gauffová (3-USA) – Svitolinová (12-Ukr.) | Rod Laver Arena (09:00 SEČ)
Čtvrtfinále mužů
Zverev (3-Něm.) – Tien (25-USA) | Rod Laver Arena (03:30 SEČ)
Alcaraz (1-Šp.) – De Minaur (6-Austr.) | Rod Laver Arena (10:30 SEČ)
Sabalenková – Jovicová | 01:30 SEČ
Aryna Sabalenková zase těsně unikla ztrátě setu a bude jednoznačnou favoritkou i ve čtvrtfinále. V něm by měla ukončit pohádkovou jízdu teenagerky Ivy Jovicové.
Zápasové informace a forma
Sabalenková si v osmifinále proti nasazené sedmnáctce a nejvýraznější kometě loňské sezony Victorii Mbokové za pouhých 45 minut vypracovala náskok 6:1, 4:1. V následujícím průběhu utkání však nečekaně řešila komplikace a byla pouhé dva míčky od ztráty druhého setu. Kanadskou teenagerku nakonec zdolala 6:1, 7:6.
V letošní sezoně stále neztratila set, nicméně ve třech z posledních čtyř musela do tie-breaku. Ještě mnohem větší potíže měla ve třetím kole s Anastasijí Potapovovou (7:6, 7:6). I tak pokračuje ve famózním vstupu do tohoto tenisového roku. Letos má bilanci 9:0, která zahrnuje úspěšnou obhajobu titulu v Brisbane.
Jovicová, jež před necelými třemi roky debutovala v žebříčku WTA, pokračuje ve famózním progresu a neustále se zlepšuje. Teprve 18letá Američanka dokázala projít do čtvrtfinále Australian Open bez ztráty jediného setu, přestože narazila mimo jiné na nasazenou sedmičku Jasmine Paoliniovou a zkušenou Julii Putincevovou.
Šampionka dívčí čtyřhry na Australian Open 2024 odstartovala životní období už loni s pomocí triumfů na akcích W100 v Charlottesville a WTA 125 v Ilkley. Po účasti ve třetím kole na prestižní tisícovce v Cincinnati dokázala ovládnout turnaj WTA 500 v Guadalajaře a letošní sezonu začala postupy do semifinále v Aucklandu a do finále v Hobartu.
Vzájemná bilance
Bude se jednat o premiérový souboj.
Zajímavosti a fakta
Jovicová jako nejmladší hráčka od roku 1998 (Venus Williamsová) postoupila do čtvrtfinále Australian Open bez ztráty setu. Zároveň je nejmladší tenistkou od Marie Šarapovové v roce 2005, která v jedné sezoně prošla na všech třech svých úvodních turnajích na hlavním okruhu do čtvrtfinále.
Ještě před pár dny měla Jovicová bilanci 0:3 v soubojích s hráčkami TOP 10. První takto cenný skalp slavila proti Jasmine Paoliniové ve třetím kole Australian Open (6:2, 7:6). Ve čtvrtfinále na nejvyšším okruhu má stoprocentní bilanci 3:0.
Sabalenková má téměř stoprocentní bilanci ve čtvrtfinálových zápasech na grandslamech (12:1). Jedinou porážku utrpěla předloni na antukovém French Open proti teenagerce Miře Andrejevové.
Světová jednička Sabalenková vyhrála 24 z posledních 25 zápasů na Australian Open. V tomto období neuspěla pouze v loňském finále proti Američance Madison Keysové.
Sázkařská analýza
Jovicová má v letošní sezoně bilanci 11:2, Sabalenková dokonce stoprocentní 9:0. Obě aktérky disponují v úvodu tohoto roku vynikající formou, ale je jasné, že Běloruska bude obrovskou favoritkou na postup a měla by s přehledem ukončit pohádkovou jízdu americké teenagerky.
Sabalenková – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Brisbane (triumf)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (triumf)
Bilance: 9:0
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na venkovních betonech: 9:0
Bilance proti hráčkám TOP 30: 4:0 (kariérní 147:81)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 12:1)
Sabalenková – Australian Open
Kariérní bilance: 32:6
Nejlepší výsledek: triumf (2023-24)
Loňský výsledek: finále
Bilance ve čtvrtfinále: 3:0
Generálka: Brisbane (triumf)
Cesta turnajem: Rakotomangaová Rajaonahová (6:4, 6:1), Zhuoxuan Bai (6:3, 6:1), Potapovová (7:6, 7:6), (17) Mboková (6:1, 7:6)
Jovicová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Hobart (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Hobart (finále)
Bilance: 11:2
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 11:2
Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:0 (kariérní 1:3)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)
Jovicová – Australian Open
Kariérní bilance: 5:1
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2026)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: Auckland (semifinále), Hobart (finále)
Cesta turnajem: Volynetsová (6:2, 6:3), Honová (6:1, 6:2), (7) Paoliniová (6:2, 7:6), Putincevová (6:0, 6:1)
Gauffová – Svitolinová | 09:00 SEČ
Coco Gauffová se potřetí v řadě probila do čtvrtfinále Australian Open. V posledních dvou kolech musela do tří setů a nejspíše ji pořádně prověří i ve skvělé formě hrající Elina Svitolinová.
Zápasové informace a forma
Gauffová se stala nejmladší Američankou od let 1990-93, která postoupila potřetí v řadě do čtvrtfinále Australian Open. Její cesta mezi nejlepší osmičku se však neobešla bez komplikací. Po dvousetových výhrách nad Kamillou Rachimovovou a Olgou Danilovičovou potřebovala rozhodující sadu v duelech s Hailey Baptisteovou a Karolínou Muchovou.
V loňské sezoně zazářila hlavně na antukových kurtech, na nichž hrála finále v Madridu a Římě a na French Open vybojovala druhou grandslamovou trofej. V posledních měsících se ovšem prosazuje i na betonech, což potvrzuje bilance 24:7 na tvrdých površích od konce července. Ta zahrnuje triumf na tisícovce ve Wuhanu a semifinále v Pekingu.
Svitolinová se v osmifinále vzepřela papírovým předpokladům, když vyřídila poměrem 6:2, 6:4 favorizovanou ruskou kometu Mirru Andrejevovou a vyrovnala své maximum na Australian Open. Tentokrát prošla do čtvrtfinále australského majoru bez ztráty setu, přestože v utkáních s Lindou Klimovičovou a Dianou Šnajderovou k tomu neměla daleko.
Po čtvrtfinále v srpnu v Montrealu nevyhrála ve zbytku sezony 2025 ani jeden zápas na individuálních turnajích. Na začátku letošního roku ovšem reaguje famózní bilancí 9:0. Před Australian Open kralovala na akci WTA 250 v Aucklandu, kde získala svůj první titul na betonech od srpna 2021, a teď je připravená poprvé překročit čtvrtfinále v Melbourne.
Vzájemná bilance
Gauffová vede 2:1. Po hladké porážce tady na Australian Open v roce 2021 dokázala Američanka zvítězit ve třech setech v sezoně 2024 v Aucklandu i na US Open.
Zajímavosti a fakta
Gauffová vyhrála pět z předchozích devíti čtvrtfinálových zápasů na grandslamech. Loni skončila na Australian Open právě v této fázi, když nestačila na Paulu Badosaovou.
Aktuální světová trojka v osmifinále proti Karolíně Muchové přerušila sérii pěti porážek se zástupkyněmi TOP 20 světového pořadí na Australian Open.
Svitolinová prohrála deset z předchozích 13 čtvrtfinále na grandslamech. Na Australian Open dokonce neuspěla ve všech třech případech (Elise Mertensová 2018, Naomi Ósakaová 2019 a Madison Keysová 2025).
Ukrajinka vyhrála jen jeden z předchozích šesti duelů s hráčkami TOP 3 žebříčku na grandslamech. Ve Wimbledonu 2023 zaskočila Igu Šwiatekovou.
Sázkařská analýza
Očekává se, že Gauffová tuto velmi náročnou výzvu zvládne a zkušenou Svitolinovou přehraje. Letos neporažená Ukrajinka by ale měla být její zatím nejtěžší soupeřkou v dosavadním průběhu turnaje. I proto není Gauffová zas tak výraznou kurzovou favoritkou na postup a možná se nevyhne další třísetové bitvě.
Gauffová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: první individuální turnaj
Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj
Bilance: 7:1
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 7:1
Bilance proti hráčkám TOP 20: 2:0 (kariérní 56:51)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 5:4)
Gauffová – Australian Open
Kariérní bilance: 20:6
Nejlepší výsledek: semifinále (2024)
Loňský výsledek: čtvrtfinále
Bilance ve čtvrtfinále: 1:1
Generálka: United Cup (bilance 3:1)
Cesta turnajem: Rachimovová (6:2, 6:3), Danilovičová (6:2, 6:2), Baptisteová (3:6, 6:0, 6:3), (19) Muchová (6:1, 3:6, 6:3)
Svitolinová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Auckland (triumf)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (triumf)
Bilance: 9:0
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na venkovních betonech: 9:0
Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:0 (kariérní 44:57)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 3:10)
Svitolinová – Australian Open
Kariérní bilance: 33:12
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2018-19, 2025-26)
Loňský výsledek: čtvrtfinále
Bilance ve čtvrtfinále: 0:3
Generálka: Auckland (triumf)
Cesta turnajem: Bucsaová (6:4, 6:1), Klimovičová (7:5, 6:1), (23) Šnajderová (7:6, 6:3), (8) M. Andrejevová (6:2, 6:4)
Zverev – Tien | 03:30 SEČ
Alexander Zverev se zlepšuje a měl by mít proti Learnerovi Tienovi, kterého čeká první grandslamové čtvrtfinále, navrch. Americký talent by však mohl německého favorita výrazně trápit.
Zápasové informace a forma
Zverev na letošním Australian Open výborně načasoval výkonnostní zlepšení. Do Melbourne nedorazil v ideálním rozpoložení ani nijak oslnivé formě a v úvodním týdnu turnaje ztratil set s Gabrielem Diallem, Alexandrem Müllerem i Cameronem Norriem. Na začátku druhého týdne však exceloval a předvedl svůj nejlepší výkon za poslední měsíce, když smetl 6:2, 6:4, 6:4 Francisca Cerúndola. Pro Němce se jedná o velmi důležitou výhru, protože v předchozích duelech včetně těch loňských měl s Argentincem potíže.
Aktuálně třetímu hráči světa se na grandslamech obvykle vyhýbá štěstí, které někdy na turnajích velké čtyřky potřebují i ti největší šampioni. I kvůli tomu stále čeká na svůj první triumf na majorech. Na letošním Australian Open se ale na něj štěstí možná usmálo právě teď ve čtvrtfinálové fázi, protože nebude čelit svému neoblíbenému rivalovi Daniilovi Medveděvovi, proti němuž má jasný psychický blok. Zverevovy šance na projití do už třetího semifinále v Melbourne v řadě tak výrazně stouply.
Tien loni prožil průlomovou a zatím jasně nejlepší sezonu své kariéry a netrpělivě se očekávalo, jak si povede na začátku letošního roku. Americký talent dal jasnou odpověď na probíhajícím Australian Open, kde zopakoval loňskou osmifinálovou účast. Navíc tentokrát v této fázi deklasoval 6:4, 6:0, 6:3 trojnásobného finalistu Daniila Medveděva a o stupínek si oproti loňsku polepšil. Na bývalého lídra žebříčku tady narazil i loni a tehdy potřeboval na výhru všech pět setů a téměř pět hodin.
Na hlavní okruh prorazil už loni v lednu, možná i díky nečekanému finále na Next Gen ATP Finals v závěru roku 2024. Velký počet vítězství v sezoně 2025 ovšem vybojoval přes svou vynikající fyzickou kondici a v tuhých bitvách. Na rozdíl od posledních dvou zápasů na Australian Open, ve kterých zničil Nuna Borgese a Medveděva. Před nimi zaznamenal v hlavních soutěžích na grandslamech jen dvě výhry bez ztráty setu za celou kariéru a v rozmezí posledních pár dnů dokázal tento počet zdvojnásobit.
Vzájemná bilance
Vyrovnáno 1:1. Jako první se radoval Tien v úvodu loňské sezony na turnaji ATP v Acapulcu, kde ovšem řádil žaludeční virus, který s největší pravděpodobností výkon Zvereva ovlivnil. O pár měsíců později se střetli na French Open a Zverev zvítězil hladce bez ztráty setu. Tien ovšem nemá s evropskými antukovými kurty téměř žádné zkušenosti.
Zajímavosti a fakta
Zverev se dostal do čtvrtfinále Australian Open popáté v kariéře a má v této fázi úspěšnost 3:1. Jediná porážka přišla ve čtyřsetové bitvě s pozdějším šampionem Novakem Djokovičem v roce 2021.
Celkově má ve čtvrtfinálových zápasech na grandslamech pozitivní bilanci 9:6 a všech šest proher utrpěl proti někomu z TOP 20 žebříčku. Proti hráčům mimo elitní dvacítku pořadí je naopak v této fázi stoprocentní (4:0).
Tien bude hrát své první grandslamové čtvrtfinále a bez ohledu na výsledek si v pondělí vylepší žebříčkové maximum. Vítězství nad Zverevem by ho vyneslo do TOP 20 živého hodnocení.
Američan disponuje na grandslamech bilancí 1:3 proti zástupcům TOP 10 pořadí. Jediné vítězství slavil v pětisetové bitvě s Daniilem Medveděvem na loňském Australian Open.
Sázkařská analýza
Tien má vysokou tenisovou inteligenci a je schopný se svou taktikou, precizní obranou a vynikající fyzickou kondicí přesně takové soupeře, jako jsou Daniil Medveděv a Zverev, trápit. Zverev má mnohem více zkušeností a velmi solidní historii v Melbourne, takže bude zaslouženě favoritem. Jeho protivník se však bude rvát o každý míč a je dost pravděpodobné, že bez bojovného výkonu neodejde.
Dá se tedy očekávat vyrovnaný zápas. Co se sázek týče, tak asi největší hodnotu představuje vsadit na Tiena, že získá více než 18,5 gamu a pokryje handicapy +1,5 a +2,5 setu.
Zverev – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: první individuální turnaj
Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj
Bilance: 5:1
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na venkovních betonech: 5:1
Bilance proti hráčům TOP 30: 2:0 (kariérní 174:138)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 9:6)
Zverev – Australian Open
Kariérní bilance: 35:10
Nejlepší výsledek: finále (2025)
Loňský výsledek: finále
Bilance ve čtvrtfinále: 3:1
Generálka: United Cup (bilance 1:1)
Cesta turnajem: Diallo (6:7, 6:1, 6:4, 6:2), Müller (6:3, 4:6, 6:3, 6:4), (26) Norrie (7:5, 4:6, 6:3, 6:1), (18) F. Cerúndolo (6:2, 6:4, 6:4)
Tien – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Australian Open (čtvrtfinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (čtvrtfinále)
Bilance: 5:1
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na venkovních betonech: 5:1
Bilance proti hráčům TOP 10: 0:0 (kariérní 5:4)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)
Tien – Australian Open
Kariérní bilance: 7:1
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2026)
Loňský výsledek: osmifinále
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: Brisbane (osmifinále)
Cesta turnajem: Giron (7:6, 4:6, 3:6, 7:6, 6:2), Ševčenko (6:2, 5:7, 6:1, 6:0), Borges (7:6, 6:4, 6:2), (11) Medveděv (6:4, 6:0, 6:3)
Alcaraz – De Minaur | 10:30 SEČ
Carlos Alcaraz zatím na Australian Open neztratil jediný set a bude favoritem i proti Alexovi de Minaurovi, který zkusí poprvé zazářit takto cenným skalpem.
Zápasové informace a forma
Alcaraz absolvoval v osmifinále s Tommym Paulem svůj zatím nejtěžší zápas na turnaji. Američan hrál výborně a favoritovi utkání dost komplikoval. Aktuální lídr žebříčku přesto ani tentokrát nepřipustil ztrátu setu a pokračuje v bezchybném vystoupení v Melbourne Parku. Pokud připočítáme i vítězství nad Jannikem Sinnerem v exhibičním duelu v Jižní Koreji, má Španěl letos bilanci 5:0.
Nyní čeká Alcaraze velmi důležitá výzva. A sice další pokus o premiérové překročení čtvrtfinálové fáze na Australian Open. Za sebou má dva čtvrtfinálové zápasy v tomto dějišti a pokaždé v něm nestačil na kolegu z TOP 10 žebříčku, nejprve Alexandera Zvereva předloni a pak na Novaka Djokoviče loni.
De Minaur měl mít velmi těžké osmifinále s letos neporaženým Alexanderem Bublikem, kterému loni podlehl na French Open a také na Masters v Paříži. Jenže v domácím prostředí nevyzpytatelného a nebezpečného Kazachstánce deklasoval a povolil mu dohromady jen šest her. Přesně takto sebevědomé vítězství před soubojem se světovou jedničkou Alcarazem potřeboval.
Na Australian Open se velmi dlouho nedokázal výrazněji prosadit. Do čtvrtfinále domácího grandslamu se poprvé podíval až loni, a to po třech po sobě jdoucích nezdarech v osmifinále. Teď určitě doufá, že mu stejně dlouho nebude trvat pokořit čtvrtfinálovou fázi australského majoru. Je však dost pravděpodobné, že zrovna letos ji nepřekročí, jelikož ho čeká jeden z největších favoritů.
Vzájemná bilance
Alcaraz dominuje 5:0. Není žádným tajemstvím, že De Minaur má v soubojích s užší špičkou potíže. Obzvláště proti hráčům, kteří disponují mnohem více zbraněmi od základní čáry a jsou schopni ho přehrát silou úderů. Tento vzorec platí i ve vzájemné bilanci s Alcarazem, jenž v předchozích pěti duelech dohromady ztratil jen dva sety.
Zajímavosti a fakta
V roli světové jedničky vyhrál Alcaraz všechny tři čtvrtfinálové zápasy na grandslamech, dokonce neztratil ani jeden set.
Z posledních 11 čtvrtfinálových duelů na grandslamech prohrál pouze dva. Jedná se o nezdary právě na Australian Open, proti Alexanderovi Zverevovi v roce 2024 a Novakovi Djokovičovi loni.
De Minaur má další příležitost poprvé projít do semifinále grandslamu. Ve čtvrtfinálové fázi turnajů velké čtyřky má nulovou úspěšnost 0:5.
Australan má hrozivou bilanci 1:8 v soubojích s hráči TOP 5 na grandslamech. Porazit dokázal pouze fyzicky limitovaného Daniila Medveděva předloni na antukovém French Open.
Sázkařská analýza
De Minaur disponuje bilancí 0:18 proti aktuálně dvěma nejlepším hráčům na světě, Alcarazovi a Jannikovi Sinnerovi, a sám přiznal, že pro něj představují největší výzvu. Dá se ale hovořit o zlepšení v poslední době, protože v loňské sezoně v Rotterdamu padl až ve třech setech a Alcarazovi pak vzdoroval i v Barceloně a na Turnaji mistrů. Tentokrát bude mít v zádech domácí podporu i prostředí a v předchozím kole si drtivým vítězstvím zvedl sebevědomí.
Alcaraz je samozřejmě jednoznačným favoritem a měl by si poradit s publikem i poslední domácí nadějí. De Minaur by nicméně mohl ukončit bezchybnou jízdu Španěla a jako první na turnaji mu sebrat set.
Alcaraz – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: první turnaj
Největší úspěchy na venkovních betonech: první turnaj
Bilance: 4:0
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 4:0
Bilance proti hráčům TOP 10: 0:0 (kariérní 52:24)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 9:4)
Alcaraz – Australian Open
Kariérní bilance: 15:4
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024-26)
Loňský výsledek: čtvrtfinále
Bilance ve čtvrtfinále: 0:2
Generálka: žádná
Cesta turnajem: Walton (6:3, 7:6, 6:2), Hanfmann (7:6, 6:3, 6:2), (32) Moutet (6:2, 6:4, 6:1), (19) Paul (7:6, 6:4, 7:5)
De Minaur – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: první individuální turnaj
Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj
Bilance: 6:1
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na venkovních betonech: 6:1
Bilance proti hráčům TOP 10: 1:0 (kariérní 21:61)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:5)
De Minaur – Australian Open
Kariérní bilance: 22:8
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025-26)
Loňský výsledek: čtvrtfinále
Bilance ve čtvrtfinále: 0:1
Generálka: United Cup (bilance 2:1)
Cesta turnajem: McDonald (6:2, 6:2, 6:3), Medjedovič (6:7, 6:2, 6:2, 6:1), (29) Tiafoe (6:3, 6:4, 7:5), (10) Bublik (6:4, 6:1, 6:1)
Úterní program
ROD LAVER ARENA (od 01:30 SEČ)
1. Sabalenková (1-) – Jovicová (29-USA)
2. Zverev (3-Něm.) – Tien (25-USA) / nejdříve v 03:30 SEČ
3. Gauffová (3-USA) – Svitolinová (12-Ukr.) / nejdříve v 09:00 SEČ
4. Alcaraz (1-Šp.) – De Minaur (6-Austr.)
MARGARET COURT ARENA (od 01:00 SEČ)
1. Townsendová/Mektič (4-USA/Chorv.) – Chromačevová/Harrison (-/USA)
2. Baptisteová/Stearnsová (USA) – Mertensová/S. Zhang (4-Belg./Čína)
3. Danilinová/Tracy (Kaz./USA) – Stefaniová/Arévalo (2-Braz./Salv.) / nejdříve v 03:30 SEČ
4. Gadecká/Peers (Austr.) – Kruničová/Pavič (5-Srb./Chorv.)
5. Kubler/Polmans (Austr.) – Doumbia/Reboul (12-Fr.) / nejdříve v 05:30 SEČ
6. Siniaková/Verbeek (ČR/Niz.) – Mladenovicová/Guinard (Fr.)
Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje
