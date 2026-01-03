Austrálie zkomplikovala české šance. V United Cupu i přes výrazné oslabení udolala Norsko
Austrálie – Norsko 2:1
Australané se už před startem utkání museli vypořádat s nepříjemnou zprávou. Kvůli nemoci nemohla nastoupit momentální australská jednička v ženském žebříčku Maya Jointová a do akce šla deblová specialistka Hunterová.
Přesto domácí výběr v úvodní dvouhře slavil výhru. Hunterová po jednoznačné první sadě zlikvidovala manko 3:5 v té následující a po více než hodině hry ji urvala poměrem 7:3 v tie-breaku. Malene Helgovou, která v singlovém pořadí figuruje ještě o více než 100 míst níže, přehrála 6:2, 7:6.
Rozhodnout o vítězství Austrálie mohl už De Minaur. Aktuálně sedmý hráč světa ale vůbec nenacházel recept na kolegu z TOP 12 hodnocení Ruuda (3:6, 3:6). Na kurtu se trápil ve všech směrech, soupeři nabídl 10 brejkbolů a třikrát přišel o servis. Sám si vypracoval pět šancí a ani jednu nedokázal proměnit. Navíc spáchal osm dvojchyb.
Rozhodnout musela smíšená čtyřhra. Ruud do ní nakonec nenastoupil a Norové poslali do akce Ulrikke Eikeriovou a Viktora Durasovice. Ti vykročili za senzačním vítězstvím, když získali úvodní set.
Další průběh utkání byl však kompletně v režii deblových specialistů Hunterové a Smithe. Australané ve druhé sadě povolili protivníkům jen jeden game a po hodině a 18 minutách a výsledku 4:6, 6:1, 10:4 zajistili vítězství domácího týmu.
V této skupině budou bojovat také čeští tenisté v čele s Barborou Krejčíkovou a Jakubem Menšíkem a výhra největšího favorita Austrálie jim postup značně zkomplikovala. Češi půjdou do akce až v pondělí, kdy vyzvou Norsko. O den později se utkají s Australany.
Výsledky United Cupu: Dvouhra mužů | Dvouhra žen | Mix | Pořadí skupin
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře