Austrálie zkomplikovala české šance. V United Cupu i přes výrazné oslabení udolala Norsko

DNES, 14:53
UNITED CUP - V australském Sydney se rozehrála skupina týmového United Cupu, v níž budou bojovat i čeští tenisté. Domácí výběr udolal 2:1 Norsko, přestože musel řešit omluvenku ženské jedničky a Alex de Minaur nestačil na Caspera Ruuda. Rozhodující bod vybojovali ve smíšené čtyřhře Storm Hunterová s Johnem-Patrickem Smithem.
Storm Hunterová a John-Patrick Smith zařídili rozhodující bod (© MARK EVANS / EPA / Profimedia)

Austrálie – Norsko 2:1

Australané se už před startem utkání museli vypořádat s nepříjemnou zprávou. Kvůli nemoci nemohla nastoupit momentální australská jednička v ženském žebříčku Maya Jointová a do akce šla deblová specialistka Hunterová.

Přesto domácí výběr v úvodní dvouhře slavil výhru. Hunterová po jednoznačné první sadě zlikvidovala manko 3:5 v té následující a po více než hodině hry ji urvala poměrem 7:3 v tie-breaku. Malene Helgovou, která v singlovém pořadí figuruje ještě o více než 100 míst níže, přehrála 6:2, 7:6.

Rozhodnout o vítězství Austrálie mohl už De Minaur. Aktuálně sedmý hráč světa ale vůbec nenacházel recept na kolegu z TOP 12 hodnocení Ruuda (3:6, 3:6). Na kurtu se trápil ve všech směrech, soupeři nabídl 10 brejkbolů a třikrát přišel o servis. Sám si vypracoval pět šancí a ani jednu nedokázal proměnit. Navíc spáchal osm dvojchyb.

Rozhodnout musela smíšená čtyřhra. Ruud do ní nakonec nenastoupil a Norové poslali do akce Ulrikke Eikeriovou a Viktora Durasovice. Ti vykročili za senzačním vítězstvím, když získali úvodní set.

Další průběh utkání byl však kompletně v režii deblových specialistů Hunterové a Smithe. Australané ve druhé sadě povolili protivníkům jen jeden game a po hodině a 18 minutách a výsledku 4:6, 6:1, 10:4 zajistili vítězství domácího týmu.

V této skupině budou bojovat také čeští tenisté v čele s Barborou Krejčíkovou a Jakubem Menšíkem a výhra největšího favorita Austrálie jim postup značně zkomplikovala. Češi půjdou do akce až v pondělí, kdy vyzvou Norsko. O den později se utkají s Australany.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

4
darek.vrana
03.01.2026 17:38
A čím nám to zkomplikovali? Vždyť naši ještě ani nehráli.
PTP
03.01.2026 18:21
Dovolili si doma vyhrát.
Ondřej.Jirásek
03.01.2026 18:27
Výhra Norska by pro naše šance byla lepší podle mě.
darek.vrana
03.01.2026 18:36
To přece závisí na tom, jak budeme hrát my.
