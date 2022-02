Báez v Córdobě vyřadil obhájce titulu Garína a má první skalp hráče Top 20

Sebastian Báez si na French Open 2019 zahrál finále dvouhry chlapců a stal se juniorskou světovou jedničkou. Loni už se začal výrazně prosazovat i mezi muži, když se devětkrát dostal do finále antukových challengerů, získal na nich šest titulů a sezonu zakončil startem na NextGen ATP Finals v Miláně.



Ve světovém žebříčku se tak prodral do Top 100 a zajistil si pravidelnost startů na podnicích ATP. A špatně si zatím nevede, letos už třikrát prošel přes první kolo, na Australian Open si odbyl vítězný debut na grandslamu a nyní se mu daří na domácí antuce v Córdobě.



21letý Argentinec poprvé na okruhu ATP vyhrál dva zápasy po sobě a postoupil do prvního čtvrtfinále. Po skalpu španělského veterána a bývalé světové sedmičky Fernanda Verdasca si poradil i s třetím nasazeným obhájcem titulu Cristianem Garínem.



V úvodní sadě Báez dvakrát nepotvrdil brejk a prohrál ji. Ale pak předvedl velmi soustředěný výkon a světovou osmnáctku Garína, jenž hrál letos na antuce poprvé, po obratu přehrál 4-6 6-1 6-1.



"V prvním setu jsem měl spoustu šancí, ale asi jsem byl nervóznější než Garín. Snažil jsem se uklidnit a hrát lépe. Věřil jsem, že to zvládnu a proto je pro mě dnešní výsledek příznivý. Snažil jsem se koncentrovat a soustředit se na každý bod," komentoval Báez.



Hráče Top 50 Báez porazil teprve podruhé v kariéře, poprvé se mu to povedlo minulý měsíc v Melbourne po pětisetové bitvě se 44. hráčem světa Albertem Ramosem.







O postup do semifinále si 77. hráč světa Báez zahraje s dalším Chilanem Alejandrem Tabilem (h2h 1-0), kterému před rokem v kvalifikaci jiného domácího antukového turnaje v Buenos Aires povolil jediný game.



24letý Tabilo tento týden rovněž poprvé v kariéře vyhrál na turnaji ATP dva zápasy po sobě a postoupil do prvního čtvrtfinále. Chilan ve čtyřech duelech včetně kvalifikace neztratil ještě ani set, v hlavní soutěži si poradil s domácím Franciscem Cerúndolem a ve druhém kole porazil 6-2 6-4 Španěla Carlose Tabernera.



Pokud Tabilo v Córdobě přidá ještě jednu výhru, překoná své maximum ve světovém žebříčku (135. místo).



Mezi nejlepší osmičkou je také loňský finalista Albert Ramos ze Španělska, který si o semifinále zahraje se čtvrtým nasazeným Italem Lorenzem Sonegou (h2h 1-0).



První dvě čtvrtfinálové dvojice vytvořili už ve středu domácí favorit Diego Schwartzman s Kolumbijcem Danielem Galánem a Argentinec Juan Pablo Lóndero se Srbem Nikolou Milojevičem.

• ATP 250 CÓRDOBA •

Argentina, antuka, 493.875 dolarů

čtvrteční výsledky (03. 02. 2022) • Dvouhra - 2. kolo • Báez (Arg.) - Garín (3-Chile) 4-6 6-1 6-1 Tabilo (Chile) - Taberner (Šp.) 6-2 6-4 Sonego (4-It.) - Carballés (Šp.) 4-6 7-6(1) 6-2 Ramos (6-Šp.) - Varillas (Peru) 6-4 2-3 / skreč V.