Bartůňková a Fruhvirtová si v Melbourne zahrají hlavní soutěž. Viďmanové scházel set
Bartůňková – Osuigweová 6:1, 6:0
Bartůňková při své premiéře na Australian Open zvládla v kvalifikaci roli nasazené šestnáctky a zajistila si hlavní soutěž. Poté, co měla ve druhém kole velké problémy s domácí Tinou Smithovou a postoupila až po její skreči ve druhé sadě, předvedla na závěr skvělý výkon.
Američanku Osuiqweovou smetla za 63 minut hry a ztratila pouhý jeden game. Ten prohrála hned na úvod, kdy ztratila servis. Následovala vítězná šňůra 11 her v řadě.
Česká teenagerka hraje svou vůbec první kvalifikaci na grandslamech, hned se v ní vešla mezi nasazené, pozici dokázala potvrdit a probojovala se až do hlavní soutěže. V té doplní dalších 9 Češek, které do kvalifikace nemusely.
Fruhvirtová – Leeová 5:7, 6:2, 6:4
Jedenáctou českou zástupkyní, která si zahraje hlavní soutěž v Melbourne je Fruhvirtová. Ta v letošní kvalifikaci zvládla tři třísetové duely. Na prvním grandslamu roku tak bude mít šanci navázat na své senzační osmifinále, které si zde zahrála při své premiéře v roce 2023.
Ve třetím kole bývalá členka TOP 50 otočila téměř tříhodinovou bitvu s Leeovou. V desáté hře první sady Češka nevyužila dva setboly, následně poprvé ztratila servis a chvíli na to i celý set. Ve druhém dějství byla jasně lepší hráčkou, odskočila do vedení 3:0 a o náskok už nepřišla. Udržela si všechna podání a po dalším brejku vyrovnala na 1:1 na sety.
Rozhodující sada byla opět velmi vyrovnaná. V osmé hře Fruhvirtová znovu prolomila podání Američanky a měla šanci zápas dopodávat. Vypracovala si dva mečboly v řadě, které ale nevyužila a následně promarnila i třetí. Servis nakonec podruhé v zápase ztratila. Podání Leeové však poté získala čistou hrou a mohla slavit postup.
Viďmanová – Bai 6:4, 4:6, 1:6
Jedinou Češkou, která prohrála v závěrečném kole kvalifikace, byla Viďmanová. Ta neuspěla stejně jako loni na US Open, kde padla už ve druhém kole. Tentokrát ji ke startu mezi elitou chyběl pouze set.
První sadu, ve které bylo k vidění sedm ztracených podání, ještě česká hráčka urvala pro sebe. Vstup do druhého dějství už se jí ale nepovedl a s nebezpečnou Číňankou Bai prohrávala rychle 1:4. Manko brejku v závěru dokázala smazat a za stavu 4:5 podávala na srovnání. To se jí však nepodařilo, set prohrála a od té doby odpadla.
V rozhodující sadě sice bojovala, dokázala však vyrovnat pouze na 1:1. Ztratila tři dlouhé gamy v řadě a až 697. hráčka světa zápas po více než dvou a půl hodinách dopodávala.
Výsledky kvalifikace žen na Australian Open
