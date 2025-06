Bejlek na senzační Paříž nenaváže, o Wimbledon budou hrát čtyři Češky

Mohl to být další krok do vysněné elitní společnosti sta nejlepších hráček světa. Sára Bejlek (19) na něj však bude muset pro nejbližší dny zapomenout. Z kvalifikace Wimbledonu se totiž mladá Češka, které patří 116. příčka, odhlásila. Ve hře tak zůstávají její čtyři krajanky.

Sára Bejlek měla formu jako hrom. Na French Open se přes kvalifikační překážky probila až do druhého kola, v tom prvním mimo jiné vyřadila vysoce favorizovanou Ukrajinku Martu Kosťukovou jednoznačně 6:3, 6:1. Její jízdu v Paříži tak zastavila až pátá soupeřka, Rumunka Jaqueline Cristianová, která zvítězila po třísetové bitvě.

V jaké fazoně se rodačka z Hrušovan nad Jevišovkou nachází, ukázala hned na následujícím challengeru v Chorvatsku, kde ji nezastavila ani jedna z pěti soupeřek. Po cestě za titulem ztratila mladá Češka tři sety, ve finále pak naprosto rozebrala Andořanku Victorii Jiménezovou drtivě 6:0, 6:1.



Slibně Bejlek rozjela i následující turnaj ve Valencii. Poté, co s přehledem vyřídila úvodní dvě soupeřky, však odstoupila ze čtvrtfinálového zápasu se Španělkou Nuriou Párrizasovou kvůli zranění levé nohy. To dost možná stálo i za jejím odhlášením z kvalifikace Wimbledonu. Právě slavný All England Club je navíc jediným z grandslamů, kde si Bejlek ještě nezahrála hlavní soutěž.

O účast v hlavní soutěži nejslavnějšího turnaje světa tak bude v Roehamptonu, kde kvalifikace probíhá, bojovat kvarteto Češek.

Gabriela Knutson zkusí z pozice 219. hráčky světa zaskočit zkušenou Kanaďanku Rebeccu Marinovou. Barbora Palicová, 179. na žebříčku, bude plnit roli žebříčkové favoritky proti Argentince Jasmine Ortenziové, Linda Fruhvirtová (150.) vyzve Chorvatku Leu Boškovičovou (221.).

Velká pozornost bude upřena na ve výborné formě se prezentující Terezu Valentovou, která je na životní 118. příčce, a v prvním kole bojovat s Američankou Marií Mateasovou (140.).

Všechna utkání jsou na programu v úterý. Hlavní soutěž třetího grandslamového turnaje roku začíná příští pondělí.