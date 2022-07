Bejlek v 16 letech obhájila titul na turnaji ITF W60 v Olomouci!

Sara Bejlek loni v červenci na podniku ITF W60 v Olomouci šokovala nečekaným triumfem, když ve finále nepovolila ani jeden game zkušené Paule Ormaecheaové a v pouhých 15 letech si došla pro premiérový titul.



Tento týden se na Hanou česká naděje vrátila a poprvé v nastartované kariéře se představila v roli obhájkyně titulu. A s tlakem, který mnohdy neustojí mnohem slavnější tenistky, se vypořádala a v pouhých 16 letech si do kolonky úspěchů připsala premiérové obhájení titulu na turnaji žen.



Bejlek v Olomouci prohrála set pouze hned v úvodu soutěže s bývalou 60. hráčkou světa Turkyní Çağlou Büyükakçayovou. Od té chvíle vyhrála 10 setů v řadě a ztratila v nich dohromady jen 23 gamů.



V dnešním finále si Bejlek poradila s 272. hráčkou světa Linou Gjorčeskou ze Severní Makedonie. I když česká tenistka ve druhé sadě bojovala s nervozitou a v silném větru jí nefungoval servis, našla cestu k vítězství.



Bejlek ve druhém setu přišla o vedení 4-2 a za stavu 5-6 šla její o jedenáct let zkušenější soupeřka podávat na zisk sady. Česká teenagerka ale prodloužení zápasu odmítla. Získala 11 z 12 posledních míčků, tie-break vyhrála 7-0 a po hodině a čtvrt zvítězila 6-2 7-6.







Levoruká Bejlek tak vyhrála i své 4. finále a potvrdila skvělou aktuální formu. Z posledních 19 zápasů na akcích ITF má bilanci 18-1, přičemž jedinou porážku utrpěla po neudržení vedení 6-4 a 5-1.



Kromě dvou triumfů na ITF W60 v Olomouci slavila dva tituly během letošního jara na podnicích ITF W25 v italském městě Santa Margherita di Pula a ITF W60 v České Lípě.



Bejlek, která si na letošním Roland Garros juniorek zahrála semifinále dvouhry a s krajankou Lucií Havlíčkovou vyhrála čtyřhru a také si ve Wimbledonu odbyla neúspěšnou premiéru na trávě a zároveň v kvalifikaci grandslamu, si obhajobou titulu v Olomouci zajistila setrvání v Top 200 světového žebříčku WTA. V Top 300 žádná mladší tenistka není.



Rodačka z Hrušovan nad Jevišovkou by tak měla mít možnost startovat v kvalifikacích grandslamů. Příští víkend má v plánu kvalifikaci podniku WTA 125k v rumunském Jasy.

• ITF W60 OLOMOUC •

Česko, antuka, 60.000 dolarů

nedělní výsledky (24. 07. 2022) • Dvouhra - finále • Bejlek (3-ČR) - Gjorčeská (11-Sev. Mak.) 6-2 7-6(0)