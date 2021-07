Bencicová je po výhře nad Rybakinovou v olympijském finále. Zaútočí na něj i v deblu

OH TOKIO - První finalistkou olympijské dvouhry žen se stala Belinda Bencicová, která udolala 7-6 4-6 6-3 Kazašku Jelenu Rybakinovou. O zlato si 24letá Švýcarka se slovenskými kořeny, kterou dnes čeká ještě semifinále čtyřhry, zahraje s Vondroušovou, nebo Svitolinovou.

Belinda Bencicová je při své premiéře na olympiádě nejvytíženějším tenistou tokijského turnaje. 24letá Švýcarka totiž jako jediná bojuje o medaile ve dvouhře i čtyřhře žen.



V singlu se už dostala do finále, když zvládla třetí třísetovou bitvu během tří dnů. Po vyřazení finalistek letošního French Open Barbory Krejčíkové a Rusky Anastasie Pavljučenkovové si dnes poradila po 2 hodinách a 46 minutách boje 7-6 4-6 6-3 s o dva roky mladší Kazaškou Jelenou Rybakinovou, která cestou do semifinále neztratila ani set.



V prvním setu Bencicová otočila vývoj ze stavu 2-5 a při svém podání odvrátila celkem pět setbolů, než sadu získala v tie-breaku. Ve druhém setu neudržela vedení 2-0 a v rozhodujícím dějství naopak prohrávala 0-2 a 2-3 s mankem brejku. Dramatický a emotivní duel však ukončila ziskem čtyř gamů v řadě.



Kariéru bývalé juniorské jedničky a vítězky dvou dívčích grandslamů Bencicové, jež má po obou rodičích slovenské kořeny, komplikovaly vážné zdravotní potíže. Někdejší světová čtyřka se však dokázala se dokázala vrátit zpět mezi elitu a nyní útočí na svůj životní úspěch.



Letos vítězka celkem čtyř turnajů WTA a aktuálně 12. hráčka světa postoupila do třetího finále. O zlato se utká s Češkou Markétou Vondroušovou, nebo Ukrajinkou Elinou Svitolinovou.



Bencicová v Tokiu odehrála už osm zápasů, z toho pět za poslední tři dny, a další tři jí ještě čekají. Ještě dnes totiž s krajankou Viktorijí Golubicovou zaútočí na finále ve čtyřhře žen. Jejich soupeřkami budou Brazilky Laura Pigossiová a Luisa Stefaniová. Jihoameričanky, které v osmifinále utekly ze čtyř mečbolů Karolíně Plíškové a Markétě Vondroušové.