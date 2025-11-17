Berdych se těší na obnovení rivality a reagoval i na odhlášení Alcaraze. Nic nám to negarantuje

DNES, 14:05
Rozhovory 0
Kapitán českého daviscupového týmu Tomáš Berdych (40) proti sobě bude mít ve čtvrtek svého bývalého rivala Davida Ferrera, který bude z lavičky pomáhat Španělsku. Jako hráč s ním prohrál ve finále v roce 2012, kdy Česko nakonec uspělo. "Bude zajímavé znovu obnovit naši rivalitu." Prohlásil také, že odhlášení Carlose Alcaraze je příjemná zpráva, ale týmu to nic negarantuje.
Tomáš Berdych se na daviscupový duel se Španělskem těší (@ ČTK / Lebeda Pavel)

Kapitán českého týmu Berdych má ke Španělsku osobní vztah. V roce 2012 v Praze získal svůj premiérový titul v Davis Cupu právě proti Španělům. Tehdy byl mezi soupeři i Ferrer, kterého teď potká na druhé straně jako kapitána. "Bude zajímavé znovu obnovit naši rivalitu s Davidem – v naší kariéře jsme skončili na bilanci 8:8 ve vzájemných zápasech. Teď můžeme začít novou kapitolu jako kapitáni," prozradil dvojnásobný šampion týmové soutěže.

"Je to úplně jiné," vzpomíná Berdych. "Upřímně, větší rozdíl snad ani být nemůže. Tehdy jsme běhali po kurtu, teď budeme sedět na židli – jsou to dvě naprosto odlišné role. Ale je to skvělá výzva, na kterou se moc těším. Celkově jsem hrdý na práci, kterou kluci odvádějí," dodal a prozradil, že má opět v plánu vsadit na Jiřího Lehečku s Jakubem Menšíkem.

Berdych předtím označil Španěly za nejsilnější tým z osmi účastníků finálového turnaje v Boloni, poté co se však odhlásil Alcaraz je situace úplně jiná. "Je to příjemná zpráva. Španělský tým s ním a bez něho je obrovský rozdíl. Samozřejmě nám to nic negarantuje. Potřebujeme udělat dva body a já věřím, že to kluci zvládnou," komentoval oslabení protivníků.

Češi se mezi finálovou osmičku dostali po skvělé bitvě proti Spojeným státům americkým, které v září porazili na Floridě po obratu 3:2 na zápasy. "Proti Američanům jsme hráli opravdu dobře," řekl Menšík. "Byl to velmi náročný souboj. Výhra nad nimi nám dodala velké sebevědomí. Pro mě bylo hodně těžké odehrát jak dvouhru, tak čtyřhru," vzpomínal na zářijový duel.

Podmínky v boloňské hale nedělají starosti ani sedmnáctému hráči žebříčku ATP Lehečkovi: "Myslím, že jsme všichni měli možnost si kurt vyzkoušet a podle mě, když to porovnám s klasickým halovým tenisem, odpovídá to zhruba tomu, co jsme čekali. Připadá mi trochu rychlejší než jiné halové povrchy," prozradila česká jednička.

"Když srovnám tyto podmínky s posledním daviscupovým zápasem, který jsme hráli na Floridě proti Američanům, je to úplně jiné. Tam jsme hráli venku, bylo obrovské vlhko a povrch byl velmi pomalý. Podmínky jsou tady doslova opačné," dodal Lehečka.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
