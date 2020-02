Bertensová v Petrohradu porazila Rybakinovou a obhájila loňský triumf

Kiki Bertensová loni po cestě za triumfem v Petrohradu ztratila jediný set, získala svůj první halový titul a vylepšila svou bilanci ve finálových bojích na 8-2. Poté ještě slavila svůj nejcennější vavřín v Madridu, od té doby však prohrála všechna tři následující finále. Další trofeje, jubilejní desáté, se dočkala právě v petrohradské hale a stejně jako loni svým soupeřkám povolila jediný set.

Osmadvacetiletá Nizozemka nejprve zvládla nápor domácích hráček v podobě Veroniky Kuděrmětovové, Anastasie Potapovové a Jekatěriny Alexandrovové. V dnešním finále za hodinu a čtvrt přehrála 6-1 6-3 Jelenu Rybakinovou.

Bertensová v utkání odvrátila všech pět brejkbolů, sama se dostala k osmi šancím sebrat Kazašce servis a v polovině případů uspěla. Favorizovaná nasazená dvojka se dnes skvěle pohybovala, čímž ranařce Rybakinové znemožňovala sázet vítězné údery, a skvělou obranou a délkou úderů nutila o osm let mladší soupeřku k chybám.

"Cítím se neuvěřitelně šťastná. Byl to náročný týden. Nevím, jak jsem tady dokázala vyhrát, ale jsem za to strašně ráda. Receptem asi bylo to, že jsem nevypustila jediný míč a pořád bojovala. Děkuji divákům za podporu a mému týmu, tohle vítězství je pro vás. Určitě se sem chci vrátit," řekla Bertensová.

Bertensová tak pokračuje ve skvělém vstupu do sezony. Letos vyhrála 11 ze 13 zápasů, přičemž obě porážky utrpěla proti bývalým světovým jedničkám Naomi Ósakaové (čtvrtfinále v Brisbane) a Garbiñe Muguruzaové (osmifinále Australian Open).

Rodačce z nizozemského Wateringenu se podařilo obhájit titul podruhé v kariéře (Norimberk 2016 - 2017). V pětileté historii petrohradské halového podniku Premier je první dvojnásobnou šampionkou. V žebříčku si udrží post světové osmičky. Bertensová měla v příštím týdnu startovat v Dubaji a v prvním kole se střetnout s vracející se Kim Clijstersovou, z turnaje se ale po postupu do finále v Petrohradu odhlásila.

Zatímco Bertensová se ve světovém hodnocení nikam neposune, Rybakinová stále pokračuje v kariérním vzestupu a čeká ji debut v elitní dvacítce.

Moskevská rodačka si i při svém třetím letošním vystoupení na turnajích WTA zahrála finále, celkově páté. Zkraje roku neuspěla v Shenzhenu, ale v Hobartu získala svůj druhý titul. První finále hrála loni v červenci na antuce v Bukurešti, kde slavila svůj premiérový triumf, v září přebírala trofej pro poraženou finalistku v Nanchangu. Nyní ji čeká rychlý přesun do Dubaje.