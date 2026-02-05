Bez šance. Fruhvirtová si vůbec nevěděla rady a v Ostravě po výprasku končí

DNES, 18:02
Aktuality 25
WTA OSTRAVA - Linda Fruhvirtová (20) zakončila své působení na domácím halovém podniku v Ostravě jasnou porážkou. Ve svém prvním čtvrtfinále na nejvyšším okruhu od října 2023 nestačila hladce 3:6, 2:6 na bývalou světovou třiadvacítku Katie Boulterovou (29).
Profily hráčů
Boulter Katie
Fruhvirtová Linda
Linda Fruhvirtová byla ve čtvrtfinále bez šance (© ČTK / Ožana Jaroslav)

Fruhvirtová – Boulterová 3:6, 2:6

Pro Fruhvirtovou a Boulterovou se jednalo o první vzájemný souboj, který mnohem lépe rozehrála Britka. České hráčce se vůbec nedařilo navázat na suverénní a agresivní výkon z předchozího zápasu s Rebeccou Šramkovou a jen marně hledala na aktivně hrající soupeřku recept.

Boulterové vycházelo vše, na co sáhla, kdežto Fruhvirtová se jen bezradně bránila a ve výměnách byla jasně horší. Starší z talentovaných sester se na returnu dlouho k ničemu nedostala a dvakrát zaváhala na vlastním servisu. Poprvé ve třetím gamu, v němž se dotáhla z 0:40 na 30:40, avšak třetí ze série brejkbolů neodvrátila, a pak znovu v sedmé hře.

Poprvé dokázala uspět na příjmu až při pokusu Boulterové set dopodávat a snížila na 3:5. Radost však české tenistce dlouho nevydržela, jelikož úvodní sada skončila jejím neúspěšným úsilím o potvrzení brejku.

V úvodním gamu následujícího dějství dělala Boulterová hodně chyb, ale Fruhvirtová toho nijak využít nedokázala a britské tenistce podání nesebrala. Naopak o několik minut později sama zaváhala na servisu, ačkoli vedla už 30:0.

Boulterová si tak vypracovala solidní vedení 6:3, 3:1 a v zádech měla náskok setu a brejku. Fruhvirtové už se nepodařilo duel jakkoli zdramatizovat, po žádné změně taktiky nesáhla a i ve zbytku zápasu tahala za kratší konec.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Fruhvirtová odehrála v Ostravě jeden ze svých nejlepších turnajů v kariéře. Poprvé od října 2023 se totiž probila do čtvrtfinále na hlavní tour, konkrétně po skalpu bývalé členky TOP 30 Mony Barthelové a drtivé výhře nad slovenskou jedničkou Šramkovou.

Shodou okolností už podruhé v tomto týdnu potkala bývalou světovou třiadvacítku. Na rozdíl od souboje s Němkou Barthelovou však proti Boulterové neuspěla. Britka momentálně figuruje až na 120. pozici, ale už třikrát triumfovala na akcích WTA a ve svém prvním semifinále na nejvyšším okruhu od konce sezony 2024 narazí na Američanku Katie Volynetsovou.

Výsledky turnaje WTA 250 v Ostravě

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

25
Přidat komentář
asgard33
05.02.2026 18:31
Za dnešní zápas bych Lindu ani moc nekritizoval.GOAT Boulter je prostě vyšší třída než GOAT FruLi.Není třeba vymýšlet nějaké pseudodůvody.
Reagovat
Kapitan_Teplak
05.02.2026 18:17
Dneska bída, ale i tak dobrej turnaj
Snad si alespoň tuhle úroveň hry udrží a neklesne zase do bahna.
Reagovat
aape
05.02.2026 19:42
Reagovat
tommr
05.02.2026 18:08
Linda Fruhvirtová (121) a Boulter (120) jsou sice žebříčkový sousedky ale výkonnostní rozdíl byl dneska mezi nima obrovskej. Linda neměla šanci ...
Štve mě že Boulter hraje celej rok tužku a zrovna na našich hráčkách se musí chytit ...
Reagovat
HankMoody
05.02.2026 18:03
Katie je kvalitou schopna hrat fakt top20 tenis klidne. Dneska Lindu smazla totalne.
Reagovat
volejman
05.02.2026 18:01
Linda hrála většinu utkání pod tlakem soupeřky.
Reagovat
Krisboy
05.02.2026 17:59
Reagovat
Krisboy
05.02.2026 17:32
Teda Lindo, ty to vedeš.
Reagovat
tommr
05.02.2026 17:23
Zatím je bohužel Boulter jasně lepší ...
Reagovat
rkames
05.02.2026 17:21
TAKY VÁM NA SPORTY TV HRAJE MÍSTO FRUHVIRTOVÉ PARKSKOVÁ?
Reagovat
Ondřej.Jirásek
05.02.2026 17:21
V televizi mám normálně Fruhvirtová - Boulter.
Reagovat
Krisboy
05.02.2026 17:33
Jestli myslíš Parks, tak ta už dohrála a koukáš na záznam.
Reagovat
Kapitan_Teplak
05.02.2026 17:06
OT: Sára má v plánu napsanou kvaldu v Doha ale Dubai další týden už ne. Netušíte někdo proč ?
Reagovat
frenkie57
05.02.2026 17:07
Že by odpočinek?
Reagovat
milanspring
05.02.2026 17:17
možná je ještě mimo pořadí
Reagovat
milanspring
05.02.2026 17:18
v pořadí kvaldy Doha také nebyla, tam se dostala až po odhláškách
Reagovat
Kapitan_Teplak
05.02.2026 17:28
Aha. Tak to by ji mohlo vyjít i v Dubaji.
Reagovat
milanspring
05.02.2026 17:44
jj, a doufejme, že kvaldu v Doha nestihne
Reagovat
tommr
05.02.2026 17:26
bylo by fajn kdyby tu kvaldu nestihla protože bude muset hrát finále v Abu Dhabi ...
Reagovat
Kapitan_Teplak
05.02.2026 17:58
To by bylo ideální A za odměnu WC do MD v Dubaji.
Reagovat
frenkie57
05.02.2026 16:54
Hmm, super, obě hráčky v totožných úborech.
Reagovat
tommr
05.02.2026 16:58
kde na to koukáš? Mě to na SportZone nejede ...
Reagovat
Ondřej.Jirásek
05.02.2026 16:59
Normálně stačí Sporty TV, měla by to naladit každá televize.
Reagovat
tommr
05.02.2026 17:02
dík. Na SportZone už to naštěstí taky najelo ...
Reagovat
PTP
05.02.2026 17:04
Jako obr Koloděj a princ Jasoň?
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist