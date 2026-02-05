Bez šance. Fruhvirtová si vůbec nevěděla rady a v Ostravě po výprasku končí
Fruhvirtová – Boulterová 3:6, 2:6
Pro Fruhvirtovou a Boulterovou se jednalo o první vzájemný souboj, který mnohem lépe rozehrála Britka. České hráčce se vůbec nedařilo navázat na suverénní a agresivní výkon z předchozího zápasu s Rebeccou Šramkovou a jen marně hledala na aktivně hrající soupeřku recept.
Boulterové vycházelo vše, na co sáhla, kdežto Fruhvirtová se jen bezradně bránila a ve výměnách byla jasně horší. Starší z talentovaných sester se na returnu dlouho k ničemu nedostala a dvakrát zaváhala na vlastním servisu. Poprvé ve třetím gamu, v němž se dotáhla z 0:40 na 30:40, avšak třetí ze série brejkbolů neodvrátila, a pak znovu v sedmé hře.
Poprvé dokázala uspět na příjmu až při pokusu Boulterové set dopodávat a snížila na 3:5. Radost však české tenistce dlouho nevydržela, jelikož úvodní sada skončila jejím neúspěšným úsilím o potvrzení brejku.
V úvodním gamu následujícího dějství dělala Boulterová hodně chyb, ale Fruhvirtová toho nijak využít nedokázala a britské tenistce podání nesebrala. Naopak o několik minut později sama zaváhala na servisu, ačkoli vedla už 30:0.
Boulterová si tak vypracovala solidní vedení 6:3, 3:1 a v zádech měla náskok setu a brejku. Fruhvirtové už se nepodařilo duel jakkoli zdramatizovat, po žádné změně taktiky nesáhla a i ve zbytku zápasu tahala za kratší konec.
Fruhvirtová odehrála v Ostravě jeden ze svých nejlepších turnajů v kariéře. Poprvé od října 2023 se totiž probila do čtvrtfinále na hlavní tour, konkrétně po skalpu bývalé členky TOP 30 Mony Barthelové a drtivé výhře nad slovenskou jedničkou Šramkovou.
Shodou okolností už podruhé v tomto týdnu potkala bývalou světovou třiadvacítku. Na rozdíl od souboje s Němkou Barthelovou však proti Boulterové neuspěla. Britka momentálně figuruje až na 120. pozici, ale už třikrát triumfovala na akcích WTA a ve svém prvním semifinále na nejvyšším okruhu od konce sezony 2024 narazí na Američanku Katie Volynetsovou.
Výsledky turnaje WTA 250 v Ostravě
