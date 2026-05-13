Bitvu o semifinále přerušil v Římě nevídaný moment. Domácí hrdina slavil v slzách
Jódar – Darderi 6:7, 7:5, 6:0
Darderi vstoupil do zápasu s Jódarem k nadšení domácích fanoušků skvěle. Získal hned úvodní podání svého soupeře, brejk vzápětí potvrdil a šel do vedení 2:0. Italský tenista byl v úvodních minutách zápasu aktivnějším hráčem a agresivní hrou držel mladého Španěla pod tlakem. To platilo až do páté hry, kdy i on na svém servisu několika zbytečnými chybami pomohl svému rivalovi, a bylo vyrovnáno – 3:3.
Utkání hrané ve velmi těžkých podmínkách a více než 85% vlhkosti nabídlo z obou stran celou řadu skvělých výměn. Postupem času oběma hráčům komplikoval situaci i mlžný opar, který se na centrální dvorec snášel kvůli ohňostroji z nedalekého fotbalového stadionu, kde se hrálo finále Italského poháru mezi Interem Milán a Laziem Řím.
Za stavu 6:5 pro Jódara byl duel kvůli problémům s technikou hlásící auty a stále houstnoucí mlze na několik minut přerušen. Zhruba po půlhodinové přestávce se viditelnost zlepšila a utkání mohlo na stále zaplněném centrálním dvorci pokračovat.
Darderi se nenechal nečekanou přestávkou rozhodit, své podání udržel a poslal úvodní set do tie-breaku. Do něj vstoupil mnohem lépe devatenáctiletý Španěl, který se dostal do vedení 5:2, a zdálo se, že úvodní dějství ovládne. Přemožitel Alexandera Zvereva však předvedl parádní obrat. K nadšení drtivé většiny fanoušků získal pět fiftýnů v řadě a po hodině a deseti minutách šel do vedení 1:0 na sety.
Druhé dějství začalo dvacet minut po půlnoci a v jednoznačně lepším rozpoložení do něj vstoupil domácí borec. Po svém vyhraném podání uspěl i na příjmu a ujal se vedení 2:0. V následné hře se dokázal vymanit ze stavu 0:40 na servisu a za obrovského aplauzu nadšených fanoušků vedl už o tři hry.
Rodák z Madridu dál bojoval a snažil se na svého soupeře vyvíjet maximální tlak. Jeho hru však provázela řada nevynucených chyb. Přesto se dokázal z kritického průběhu dostat a srovnal na 4:4. Za stavu 5:4 měl na příjmu Darderi dva mečboly, bez nervů hrající Jódar ale oba odvrátil a sadu nakonec po obrovském dramatu získal 7:5.
V závěrečném setu však Ital naordinoval svému soupeři stejnou medicínu, jako o kolo předtím Zverevovi. Vše rozhodla dlouhá druhá hra, ve které Darderi proměnil šestý brejkbol, brejk vzápětí potvrdil a třetí sadu získal bez ztráty gamu 6:0. Bláznivý duel tak po třech hodinách boje urval ve svůj prospěch po setech 6:7, 7:5, 6:0 a v boji o finále vyzve Caspera Ruuda.
"Je to největší vítězství mé kariéry. Fanoušci byli fantastičtí. Poprvé jsem tady v Římě v semifinále, jsem nesmírně šťastný. Rafa je úžasný hráč. Je tak mladý, je mu teprve 19 let. Je to prostě úžasné. Já měl šanci ve druhém setu, nepovedlo se to. Ale nevzdal jsem se a nakonec to vyšlo," hodnotil se slzami v očích triumf Darderi.
Výsledky mužské dvouhry na turnaji ATP Masters 1000 v Římě
