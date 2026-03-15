Blíží se los Masters. Sedm Češek pozná svůj osud, mužské trio si bude muset počkat
Celkem sedm českých tenistek se v neděli večer našeho času dozví los na prestižní tisícovce v Miami. Mezi nasazenými budou Karolína Muchová, Linda Nosková a Marie Bouzková, což znamená, že nemusí hrát první kolo a dostanou volný los.
Naopak hned od úvodního kola budou muset začít další čtyři naděje. Jmenovitě Sára Bejlek, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová a divoká karta Darja Viďmanová. Hlavní soutěž původně měly hrát i Karolína Plíšková, Markéta Vondroušová a Barbora Krejčíková, které však účast v Miami zrušily.
Přesný čas rozlosování hlavní soutěže ženské dvouhry nebyl zveřejněn. Můžeme však počítat s tím, že ho poznáme zhruba okolo 18:00 našeho času, jelikož loni se losovalo v 17:00 středoevropského času.
Na Masters v Miami samozřejmě bude k vidění česká účast také v mužské dvouhře. Obhájce titulu Jakub Menšík, Jiří Lehečka a Tomáš Macháč nicméně poznají los až o den později. Hlavní soutěž totiž pořadatelé rozlosují až v pondělí v 18:00 našeho času.
České řady v hlavních soutěžích možná ještě nejsou kompletní. Kvalifikaci totiž absolvují Linda Fruhvirtová, Nikola Bartůňková a Dalibor Svrčina. Hlavní los žen startuje v úterý 17. března, mužský turnaj se rozehraje o den později.
