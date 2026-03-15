Blíží se los Masters. Sedm Češek pozná svůj osud, mužské trio si bude muset počkat

DNES, 10:30
Aktuality 7
V neděli se bude losovat hlavní soutěž ženské dvouhry na prestižní tisícovce v Miami, které se zúčastní celkem sedm českých tenistek včetně Karolíny Muchové. Obhájce titulu Jakub Menšík, Jiří Lehečka a Tomáš Macháč se naopak svůj osud dozví mnohem později než jejich krajanky.
Karolína Muchová bude mít jako nasazená v prvním kole volno (© NOUSHAD THEKKAYIL / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Celkem sedm českých tenistek se v neděli večer našeho času dozví los na prestižní tisícovce v Miami. Mezi nasazenými budou Karolína Muchová, Linda Nosková a Marie Bouzková, což znamená, že nemusí hrát první kolo a dostanou volný los.

Naopak hned od úvodního kola budou muset začít další čtyři naděje. Jmenovitě Sára Bejlek, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová a divoká karta Darja Viďmanová. Hlavní soutěž původně měly hrát i Karolína Plíšková, Markéta Vondroušová a Barbora Krejčíková, které však účast v Miami zrušily.

Přesný čas rozlosování hlavní soutěže ženské dvouhry nebyl zveřejněn. Můžeme však počítat s tím, že ho poznáme zhruba okolo 18:00 našeho času, jelikož loni se losovalo v 17:00 středoevropského času.

Na Masters v Miami samozřejmě bude k vidění česká účast také v mužské dvouhře. Obhájce titulu Jakub Menšík, Jiří Lehečka a Tomáš Macháč nicméně poznají los až o den později. Hlavní soutěž totiž pořadatelé rozlosují až v pondělí v 18:00 našeho času.

České řady v hlavních soutěžích možná ještě nejsou kompletní. Kvalifikaci totiž absolvují Linda Fruhvirtová, Nikola Bartůňková a Dalibor Svrčina. Hlavní los žen startuje v úterý 17. března, mužský turnaj se rozehraje o den později.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

7
Přidat komentář
paddy
15.03.2026 11:12
los, los, los! smile
řvali nacisti za války smile

Los Checos & Las Grandes Tragedias smile
k tomu bude vyhrávat kapela Miami Sound Machine hit Conga, protože všichni už čekají návrat Konga smile
smile
https://www.youtube.com/watch?v=54ItEmCnP80&t=58s
Reagovat
Kapitan_Teplak
15.03.2026 10:55
Něco mi říká, že ten los bude brutální.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
15.03.2026 10:56
To se klidně může stát
Reagovat
pantera1
15.03.2026 11:08
Poslední dobou nepsaný zákon. O brutální losy pro naše není nouze, když nenarazí na sebe, tak jsou to většinou neoblíbení a nebezpeční soupeři.
Reagovat
Mantra
15.03.2026 10:46
epic
Reagovat
Mantra
15.03.2026 10:46
come, ne že napíšeš těpic
Reagovat
com
15.03.2026 10:54
7 sl epic pozná nezvratný osud smile
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele

