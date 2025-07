Bouzková a Bejlek na Livesport Prague Open dominovaly. Malečková trápila turnajovou dvojku

21:08

Valentová měla po triumfu v Portu náročný program

Povzbuzená nedělním triumfem z turnaje v Portu dorazila v pondělí do Prahy tenistka Tereza Valentová, kterou čeká v úterý vstup do Livesport Prague Open ve Stromovce. Přestože tak rychlý přesun z akce na akci prožila poprvé v kariéře, věří, že jí podpora domácích fanoušků dodá novou energii. V rozhovoru s novináři řekla, že se těší o to víc, protože loni svou absenci kvůli zranění oplakala. V úvodním kole se utká s Japonkou Aoi Itóovou. Více informací najdete v článku.