Bouzková další skalp grandslamové šampionky nepřidala. Ve čtvrtfinále podlehla světové jedničce

07:50

Rybakinová chce zpět kouče, který čelí suspendaci

Jelena Rybakinová do svého týmu znovu angažovala Stefana Vukova, se kterým ukončila spolupráci před loňským US Open. Wimbledonská šampionka najala před novou sezonou Gorana Ivaniševiče, jenž by měl být nadále jejím hlavním koučem. Vukov se k nim má připojit na blížícím se Australian Open, ale podle vyjádření WTA čelí dočasné suspendaci. Více informací najdete v článku.