Bouzková desetkrát neudržela podání. V Charlestonu podlehla po třech hodinách Bucsaové

Marie Bouzková v této sezoně marně hledá formu, což potvrdila i v prvním letošním zápase na antuce. Na té netradiční zelenošedé v Charlestonu se protrápila zápasem s Cristinou Bucsaovou, které podlehl 5-7 7-6 1-6.



24letá Češka o půl roku starší rodačce z Moldavska reprezentující Španělsko nabídla 17 brejkbolů a 10 z nich nedokázala odvrátit. Ve druhém a třetím setu fyzicky náročného zápasu, který se hrál při teplotě vzduchu téměř třicet stupňů ve stínu, vyhrála pouze dva z deseti gamů po svém podání. V závěru už jen za stavu 0-5 odvrátila kanára při servisu soupeřky.



Bouzková na šestém z devíti letošních turnajů skončila v prvním kole, nebo v kvalifikaci. Po jedné výhře v hlavní soutěži zaznamenala pouze v Hobartu, Dubaji a Miami. Jedno vítězství si připsala ještě v úvodu sezony v United Cupu.



36. hráčka světa Bouzková si v Jižní Karolíně zahraje ještě čtyřhru po boku Japonky Miju Katové. V prvním společném duelu vyzvou zkušené vítězky US Open 2020 Lauru Siegemundovou a Věru Zvonarevovou.



Z českých tenistek tak v Charlestonu pokračuje už jen Linda Fruhvirtová, která v pondělí zdolala ve třech setech nasazenou Švýcarku Jil Teichmannovou. O překonání loňského druhého kola se utká s domácí 172. hráčkou světa Caroline Dolehideovou (h2h 0-0), jež si dnes poradila dvakrát 6-4 se zkušenou Němkou Sabinou Lisickou.



Vítězstvím vstoupila do antukového jara finalistka z roku 2015 a šampionka ze sezony 2019 Madison Keysová. Domácí tenistka si poradila porazila 6-4 6-3 s Emmou Navarrovou a čeká ji duel s další krajankou Hailey Baptisteovou (h2h 0-1).



První zápas na antuce od loňského French Open zvládla i Paula Badosaová, která smetla 6-3 6-1 Egypťanku Majar Šarífovou a oplatila jí deset let starou porážku. Ve druhém kola se 25letá španělská semifinalistka z roku 2021 a obhájkyně čtvrtfinále utká s Kanaďankou Leylah Fernandezovou.





• WTA 500 CHARLESTON •

USA / Jižní Karolína, antuka, 780.637 dolarů

úterní výsledky (04. 04. 2023) • Dvouhra - 1. kolo • Bucsaová (Šp.) - Bouzková (16-ČR) 7-5 6-7(3) 6-1 Keysová (9-USA) - Navarrová (USA) 6-4 6-3 Badosaová (12-Šp.) - Šarífová (Eg.) 6-3 6-1 Fernandezová (Kan.) - Rodinaová (-) 6-3 6-2 Keninová (USA) - Sasnovičová (-) 6-1 6-7(5) 6-1 Baptisteová (USA) - Xiyu Wang (Čína) 6-3 6-3 Gračovová (-) - Friedsamová (Něm.) 7-6(3) 6-2 Šnajderová (-) - Parksová (USA) 6-4 6-3 Peraová (USA)- Liuová (USA) 6-4 6-7(1) 6-3 McNallyová (USA) - Niemeierová (Něm.) 6-4 6-1 Dolehideová (USA) - Lisická (Něm.) 6-4 6-4